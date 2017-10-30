От близнецов из «Сияния» до арт-объектов Джеффа Кунса: как знаменитости отметили Хэллоуин

Хэллоуин, который проходит 31 октября, традиционно отмечают в последние выходные месяца. Знаменитости готовятся к нему едва ли не серьезнее чем к «Оскару», пытаясь переплюнуть друг друга в оригинальности костюмов. И хотя свои крейзи-луки показали еще не все, мы уже готовы отдать пальму первенства Брюсу Уиллису. Он вместе со своим ассистентом Стивеном Идсой скосплеил близнецов из «Сияния», надев миниатюрный фартук, парик и цветочную заколку. Другие звезды — от Натальи Водяновой до Пэрис Хилтон — выбрали менее устрашающие костюмы, нарядившись в Принцессу Жасмин, Ядовитого Плюща и «Венеру» Джеффа Кунса.