От близнецов из «Сияния» до арт-объектов Джеффа Кунса: как знаменитости отметили Хэллоуин
Хэллоуин, который проходит 31 октября, традиционно отмечают в последние выходные месяца. Знаменитости готовятся к нему едва ли не серьезнее чем к «Оскару», пытаясь переплюнуть друг друга в оригинальности костюмов. И хотя свои крейзи-луки показали еще не все, мы уже готовы отдать пальму первенства Брюсу Уиллису. Он вместе со своим ассистентом Стивеном Идсой скосплеил близнецов из «Сияния», надев миниатюрный фартук, парик и цветочную заколку. Другие звезды — от Натальи Водяновой до Пэрис Хилтон — выбрали менее устрашающие костюмы, нарядившись в Принцессу Жасмин, Ядовитого Плюща и «Венеру» Джеффа Кунса.
27/10/2017; Kim and @foodgod as @cher and Sony for #Halloween 👻👻 . . . . . #kyliejenner #kim #tyga #kanyewest #kendalljenner #selenagomez #justinbieber #instagood #style #amazing #beautiful #kardashian #photooftheday #like4like #l4l #kimye #gigihadid #instalike #kimkardashian #instadaily #love #fashion @kimkardashian
Я сегодня работала на закрытой вечеринке. Тематика, как вы догадались, Halloween 🎃😂 в общем, это была самая лучшая Хэллоуин-пати, где я когда-либо была! Может потому что я там играла, конечно😂😂шучу))) не может😂 в общем, всем спасибо! Извиняюсь, если кого-то напугала🙈😂это не я, это Пенни😉 было классно🔥🙌🏻 #онопати #иваново #hooligansPub
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