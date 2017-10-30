От близнецов из «Сияния» до арт-объектов Джеффа Кунса: как знаменитости отметили Хэллоуин

Хэллоуин, который проходит 31 октября, традиционно отмечают в последние выходные месяца. Знаменитости готовятся к нему едва ли не серьезнее чем к «Оскару», пытаясь переплюнуть друг друга в оригинальности костюмов. И хотя свои крейзи-луки показали еще не все, мы уже готовы отдать пальму первенства Брюсу Уиллису. Он вместе со своим ассистентом Стивеном Идсой скосплеил близнецов из «Сияния», надев миниатюрный фартук, парик и цветочную заколку. Другие звезды — от Натальи Водяновой до Пэрис Хилтон — выбрали менее устрашающие костюмы, нарядившись в Принцессу Жасмин, Ядовитого Плюща и «Венеру» Джеффа Кунса.

 

I’ll give you guys my surgeon contact!! He’s the best!! #halloween17

Публикация от Sara Sampaio (@sarasampaio)

did someone say 70’s

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

That 70's show ✨Last night with @RandeGerber. #casamigoshalloween

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Boo 👻

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Academy Awards 1991

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Princess Jasmine & her sexy Gladiator. ✨🤴🏼👸🏼✨

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Victory. 💥

Публикация от Adam Levine (@adamlevine)

so vintage @marnixmarni @jenatkinhair @robscheppy

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Got #Halloween all figured out... 👣 #YabbaDabba

Публикация от Poppy Delevingne (@poppydelevingne)

🎃

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Who doesn't love Halloween?? 🔥🙌🏻😈

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Halloween make up by @morgane_martini 🎃☠️😈

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver)

Jeff and his Venus ❤️❤️ @jeffkoons #FundFair #Halloween

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

#DashaZhukova /2017 All Hallows’ Eve Benefit/

Публикация от @dasha_zhukova_fp

You can never, ever be too nice to them (Dress made by @sarahjacobpark)

Публикация от Andreja Pejic (@andrejapejic)

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