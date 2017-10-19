Ксения Собчак: как будет выглядеть (возможно) первая женщина-президент в России?
Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в мартовских выборах. В честь этого мы вспомнили лучшие луки знаменитости в стиле power-dressing и предположили, как будет выглядеть первая российская женщина-президент.
Если на Собчак нет футболки «Экстрабич» или бейсболки от Гвасалии с нецензурным словом, она одевается в строгие костюмы, декольтированные комбинезоны, клетчатые пальто и вполне-себе красивые платья, в которых Ксения ласково именует себя «шаловливой училкой». Как редактор одного из ведущих отечественных фэшн-журналов она прекрасно знает, как быть хайпбистом, self-made woman и «нашей» Меланией Трамп — в зависимости от случая. Кстати, с Трамп их роднит не столько амбициозность и статус, сколько любовь к колор-блокингу, пастельным тонам и минимализму — Ксения часто выбирает однотонные жакеты, брюки и бадлоны.
«Читаю — "Почему вы так сексуально одеваетесь?" Или "выглядите как бабулька — странная мода". И сами эти выражения свидетельствуют о полном непонимании тех, кто влюблен в моду. Умение одеться, твой стиль — это твое самовыражение. Не чтобы понравиться мужчинам или женщинам, а чтобы нравиться себе. Чтобы твое "Я" было в каждой курточке и юбочке и всём-всём-всём. Модно не бояться быть собой и понимать, что из всего многообразия трендов подходит именно тебе», — объясняла Собчак. Не знаем, как изменится ее «Я» в президентском кресле (и как будет выглядеть Максим Виторган), но одно можем сказать наверняка: в случае победы Ксении на выборах Александру Терехову, Ульяне Сергеенко и Дрису Ван Нотену очень повезет с амбассадором.
Посмотрели в ГУМе первые серии нового сериала про 60е и оттепель "Оптимисты". Замечательная идея,интересный сюжет про молодых прогрессивных международников , и масса очень точных деталей и подробностей. Вот даже интересно,понравится ли этот сложный,не массовый продукт аудитории телеканала "Россия"? И осталась ли у федеральных каналов вообще аудитория ,которая посмотрит такой сериал? Хорошо бы если да. Ведь собрала же прекрасная "Ликвидация " когда-то приличный рейтинг.
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