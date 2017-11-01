Дизайнер Франко Дзанеллато о любви к Петербургу, Айседоре Дункан и сумке, которую копирует весь мир
В честь 20-летия компании «Кашемир и Шелк» в Санкт-Петербург приехал Франко Дзанеллато — автор иконических сумок, которые есть практически у каждой итальянки. Мы не смогли пропустить визит миланского маэстро и расспросили его об отношении к России, трендам и девушкам, в честь которых он называет свои коллекции.
Бренд Zanellato основал ваш отец, а потом закрыл его через 16 лет работы. Почему вы решили возродить семейное дело?
Я провел все детство в кожевенной мастерской отца — там он делал ремни, перчатки и береты. Вопроса в том, что я продолжу его дело, не было: я обучился ремеслу, возглавил бренд и заложил в его основу производство сумок. Сейчас моя цель — создавать желание, делать не тысячу моделей в год, а одну, которая будет востребована вне времени. Отец доволен тем, что происходит, а еще, что в бизнесе участвует моя супруга Федерика. Она руководит бутиками и является ведущей it-girl марки.
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Финансовый директор Zanellato Джорджия Вентура, президент компании «Кашемир и Шелк» Виктория Саава, дизайнер Франко Дзанеллато и его супруга Федерика Виалати
Как она относится к сумкам с женскими именами? У каждой же есть свой прообраз. Не ревнует?
Федерика прекрасно понимает: чтобы сумка «родилась» и была востребованной, она должна иметь историю и имя. Причем сначала появляется повод, потом название, и только следом дизайн. Как у новой модели Nina.
Почему «Нина»?
В 2014 году я познакомился в баре с невероятно утонченной женщиной, матерью четырех детей. Меня поразило, как она вошла — шарф Etro полностью закрывал клатч, висевший на ремешке. Я тут же попросил ее остановиться, запечатлел момент. А затем мы долго болтали о моде, культуре и об ее стиле. Мне захотелось трансформировать ее внешний вид в сумку, которая бы «обнимала» тело, включала что-то исключительно женское. Сама приятельница предпочла остаться неизвестной, поэтому мне пришлось выбрать для аксессуара другое имя. Я начал думать, какое название дать сумке, чтобы она передавала характер изящной и красивой женщины. И тут мне вспомнились 50-е: в тот исторический апогей дамского стиля имя Нина было очень популярным.
То есть ваша любимая фэшн-эпоха — 50-е?
Да! Мне очень нравятся 50-е годы — тогда женщины были очень элегантные. И именно сейчас, во времена маскулинности, олимпиек и сумок-баулов, необходимо вернуть в моду эту элегантность. То, как люди общаются и подают себя публике, сильно изменилось: вспомните Айседору Дункан и попробуйте найти хоть одну похожую на нее женщину.
Как вы относитесь к гигантским сумкам, которые сейчас заполонили мировые подиумы?
Сумка — это дом. Она путешествует вместе с хозяином и должна вмещать в себя все, что может пригодиться современной женщине - косметику, ежедневник, планшет, бутылку воды, сменную обувь. Именно поэтому аксессуары сегодня не такие крохотные, как были в те же 50-е. Но я стараюсь делать небольшие сумки и многофункциональные.
Как, например, ваша знаменитая сумка Postina?
Именно. Ее прообразом была почтальонская сумка из фильма с Массимо Троизи 1994 года, поэтому она довольно вместительная.
Это самая копируемая сумка в Италии. Как вам удалось создать модель, которая заставляет женщин игнорировать другие релизы?
Во Франции есть несколько марок, которые верны своему ДНК и лишь немного корректируют направление — это, например, Chanel и Hermes. В Италии таких брендов очень мало — все ориентируются на тенденции, а тех, кто создает иконические сумки, вообще не существует. Мы стараемся гнуть свою линию и делать так, чтобы с нашими аксессуарами ходили не один сезон, а несколько лет — это довольно сложно. Я считаю, что сумки в принципе не нужно менять, если они из хорошей кожи и подходят под любую одежду. Поэтому у нас есть сервис замены ручек: если хочется привнести в старенькую Postina чего-то нового, вы можете сдать свой ремешок и получить другой, отличный по цвету или фактуре.
Как вы отбираете кожу для ваших изделий?
Мы одни из немногих в мире, кто производит сумку от начала и до конца. То есть сами «выращиваем» кожу. Она называется Pura (в переводе «чистая») и в ней в 1000 раз меньше металлов, чем в среднем по статистике. Такая кожа позволяет долго сохранять насыщенность оттенка. Все остальные стадии нашего производства мы держим в большом секрете. В условиях, где все копируется и продается, нужно охранять свою индивидуальность.
Edizione Dedicata Postina®Ama, ispirata alle donne Ama,che si tuffavano nei mari del sud del Giappone alla ricerca di ciò che di più prezioso potevano donare loro i fondali: le perle. // Dedicated Edition Postina® Ama, inspired to the Ama women, who dives into the seas in Southern Japan in search of pearls, the most precious gift of the ocean floor. #zanellato #neoluxury #beunique #postinaAma @zanellato_official
Носите ли вы сумки лично вы? И как относитесь к тому, что многие мужчины берут аксессуары из женского гардероба?
У меня сумка Postina. Только мужская модель. И я спокойно отношусь с теме «унисекс» — времена, когда существовали аксессуары для мужчин и отдельно аксессуары для женщин давно не актуальны.
В декабре прошлого года вы открыли магазин в Москве. Это был второй монобрендовый бутик Zanellato в мире. Почему вы так резко начали завоевывать русский рынок?
В России снова начинают ценить итальянское качество, как это было много лет назад. Поэтому мы сочли 2016-й самым подходящим временем для выхода на российскую аудиторию, а Москву — лучшим местом. Мы планируем и дальше развивать бренд в вашей стране — возможно, скоро откроем магазин в Петербурге. Но пока это все лишь на уровне размышлений.
Вы первый раз в Санкт-Петербурге?
Нет, второй. Я уже был здесь по приглашению Виктории Саава, президента компании «Кашемир и Шелк», которая является официальным представителем Zanellato в России. Однажды, после ужина в ее доме, около 12 ночи, я увидел невероятно красивый свет. Будто сзади реки, домов была какая-то подсветка. Увидев это магическое мерцание, мне захотелось погулять по ночному Петербургу и полюбоваться Невой, которая создает особую атмосферу в городе. Он очень похож на Париж — такой же романтичный.
Как вы оцениваете стиль петербурженок?
Климат очень влияет на ваш внешний вид, на выбор одежды и аксессуаров. В Италии ты можешь быть открыт круглый год и носить вещи по настроению, а не по погоде. Хотя сейчас жительницы Петербурга стали очень похожи на европеек - видимо, влияет то, что у нас увеличился поток туристов из России, возобновился культурный обмен.
Что нам ждать от Zanellato в ближайшее время? Возможно, после «Нины» выйдет еще одна новая сумка?
В ноябре мы покажем осенне-зимнюю пре-коллекцию, и сейчас думаем не столько о сумках, сколько о других аксессуарах — перчатках, ремнях и платках. То есть в каком-то смысле мы возвращаем бренд к истокам, к тому, что было при моем отце. Но сумки всегда будут нашим основным ориентиром - осталось дождаться новых вдохновений и судьбоносных встреч с их прототипами.
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