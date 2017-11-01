Дизайнер Франко Дзанеллато о любви к Петербургу, Айседоре Дункан и сумке, которую копирует весь мир

Как она относится к сумкам с женскими именами? У каждой же есть свой прообраз. Не ревнует?

Федерика прекрасно понимает: чтобы сумка «родилась» и была востребованной, она должна иметь историю и имя. Причем сначала появляется повод, потом название, и только следом дизайн. Как у новой модели Nina.

Почему «Нина»?

В 2014 году я познакомился в баре с невероятно утонченной женщиной, матерью четырех детей. Меня поразило, как она вошла — шарф Etro полностью закрывал клатч, висевший на ремешке. Я тут же попросил ее остановиться, запечатлел момент. А затем мы долго болтали о моде, культуре и об ее стиле. Мне захотелось трансформировать ее внешний вид в сумку, которая бы «обнимала» тело, включала что-то исключительно женское. Сама приятельница предпочла остаться неизвестной, поэтому мне пришлось выбрать для аксессуара другое имя. Я начал думать, какое название дать сумке, чтобы она передавала характер изящной и красивой женщины. И тут мне вспомнились 50-е: в тот исторический апогей дамского стиля имя Нина было очень популярным.

То есть ваша любимая фэшн-эпоха — 50-е?

Да! Мне очень нравятся 50-е годы — тогда женщины были очень элегантные. И именно сейчас, во времена маскулинности, олимпиек и сумок-баулов, необходимо вернуть в моду эту элегантность. То, как люди общаются и подают себя публике, сильно изменилось: вспомните Айседору Дункан и попробуйте найти хоть одну похожую на нее женщину.