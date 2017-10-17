Дизайнер Лорена Антониацци: «В Петербурге люди стараются выглядеть хорошо, несмотря на плохую погоду и 12 часов работы»

Вашим брендом в России занимается компания «Кашемир и Шелк». Почему вы доверились именно им?

Мы знаем «Кашемир и Шелк» уже 13 лет, и за это время ни разу не пожалели о нашем сотрудничестве. С каждым сезоном в российских мультибрендовых бутиках становится все больше и больше наших вещей — это заслуга президента фирмы Виктории Саава и ее команды. Изначально мы продавали в России только трикотаж, а затем привезли сюда цельные луки, то есть добавили к джемперам обувь, аксессуары, шарфы и головные уборы. Чтобы уместить все это в одном пространстве, потребовалось открыть отдельный магазин.