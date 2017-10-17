Дизайнер Лорена Антониацци: «В Петербурге люди стараются выглядеть хорошо, несмотря на плохую погоду и 12 часов работы»
В Петербурге открылся первый российский бутик Lorena Antoniazzi — бренда, который уже 25 лет делает лучшие кашемировые и трикотажные вещи в Италии. В эксклюзивном интервью «Собака.ru» Лорена рассказала, почему бросила работу у Джорджо Армани, как основала бизнес с собственным мужем, и зачем продолжает обрабатывать одежду вручную, когда все марки перешли на машинное производство. И, конечно, мы рассмотрели новую осенне-зимнюю коллекцию Lorena Antoniazzi.
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Дизайнер Лорена Антониацци и ее супруг Лука Мирабасси
Вашим брендом в России занимается компания «Кашемир и Шелк». Почему вы доверились именно им?
Мы знаем «Кашемир и Шелк» уже 13 лет, и за это время ни разу не пожалели о нашем сотрудничестве. С каждым сезоном в российских мультибрендовых бутиках становится все больше и больше наших вещей — это заслуга президента фирмы Виктории Саава и ее команды. Изначально мы продавали в России только трикотаж, а затем привезли сюда цельные луки, то есть добавили к джемперам обувь, аксессуары, шарфы и головные уборы. Чтобы уместить все это в одном пространстве, потребовалось открыть отдельный магазин.
Почему вы открыли его именно в Санкт-Петербурге?
Мне кажется, что Санкт-Петербург — самый элегантный город России. Это касается не только памятников, но и людей, которых я здесь встречала. Они стараются выглядеть хорошо, несмотря на 12 часов работы и плохую погоду. А в нашей одежде комфортно и уместно и в офисе, и на улице, и в ресторане.
До того, как основать именной бренд, вы работали с крупными марками — например, Giorgio Armani, Claude Montana, Laura Biaggiotti и Salvatore Ferragamo. Как вам хватило смелости оставить командную «игру» и начать собственное дело?
Работая у Армани, я часто ездила за материалами в Умбрию — это центр трикотажа и место рождения моего мужа. Там мы и познакомились. Через два года после моего переезда в Перуджу (столица итальянского региона Умбрия — Прим.ред.) Лука решил сделать маленькую линию одежды из трикотажа, и мы начали поставлять первые коллекции в Германию. Это был 1993 год.
В России придерживаются мнения, что мешать работу и личную жизнь нельзя. Как вам удается столько лет вести совместный бизнес?
За это время у нас еще и двое детей родилось! Вы знаете, когда женщина сильная, у нее получается все: работать, рожать, налаживать быт, путешествовать. Одновременно! Нужно просто уметь правильно распределять время и обязанности. Я занимаюсь дизайном, конструкцией образцов и контролем качества продукции, мой муж следит за продажами по всему миру, а сын, которому исполнилось 27 лет, встал во главе производства.
У сына есть своя семья? Может, он и ее привлек в штат сотрудников?
Нет, он еще молодой (смеется). Но уже задумывается об этом.
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Лорена Антониацци и ее сын Никола Мирабасси
Какой смысл вы изначально вкладывали в бренд, и как он изменился за эти годы?
Так как я очень много работаю — например, утром улетаю в Париж, а вечером возвращаюсь обратно — мне нужны вещи из эластичной ткани, которая не мнется при перевозке. Достала из чемодана — одела — отправилась на деловую встречу — это всегда было основным ориентиром. Но сейчас мы пытаемся выпускать одежду не только для работающих, спортивных женщин, а охватить все сегменты аудитории, типы личностей, нации. Для этого мы двинулись в Азию, недавно открыв три магазина в Сеуле.
Lorena Antoniazzi — один из немногих брендов, который продолжает придерживаться ручной обработки тканей. Вы считаете это своей особенностью или стандартом для остальных?
В трикотажном секторе без этого невозможно — вещь должна носить ручное тепло. Конечно, мы используем и технику, но после машины изделие обязательно попадает к швее. Мои слова легко проверить — в любом джемпере, брюках и шапке есть микрочип с QR-кодом, который можно просканировать через приложение на смартфоне и узнать, как одежда была сделана, обработана и даже поглажена. Все это для того, чтобы познакомить мир с качеством «made in Italy», нашим чисто-итальянским продуктом, «выращенным» в Перудже.
Ваш «продукт» даже имеет сертификат гипоаллергенности. В чем его смысл?
После того, как индустрию заполонили китайские вещи, которые вызывали у людей дерматит и другие проблемы с кожей, мы привели в порядок наши красители и подчеркнуто сделали их гипоаллергенными. В Италии есть ассоциация, которая контролирует качество вещей, — мы отвозим туда все наши коллекции, чтобы быть уверенными в их безопасности.
Многие ваши идеи откровенно воруют и выдают за «свое». Не обидно?
Я придумала бесшовную одежду 20 лет назад — тогда ни у кого не получилось ее сделать. А сегодня многие трикотажные марки продают эту технологию как инновацию. Но мы не обращаем внимание на других, продолжая сохранять свою философию и и искать приемы, которых еще нет на рынке.
Расскажите о той коллекции, которую можно купить в бутике Lorena Antoniazzi прямо сейчас.
В ней мы смешали традиционные ткани с мехом и овчиной. Это новый способ омолодить женщину, которая не любит шубы в пол, но при этом хочет иметь на одежде меховые элементы. С этого сезона мы также начали использовать кристаллы Swarovski — чтобы прикрепить их к мягким материалам, придумали специальную тонкую пленку. Из страз даже сделана наша фирменная звездочка, которая украшает все вещи — от свитеров до утепленных кроссовок.
Что, кроме философии вашего бренда, легло в мудборд новой коллекции?
Постоянный источник моего вдохновения — современная женщина. Я высматриваю ее повсюду и пытаюсь угадать, что она хочет носить прямо сейчас. Если мне нужно назвать какой-то фильм, то это «Век Адалин» про женщину, которая никогда не старела. Несмотря на время — Первую мировую войну, Вторую мировую войну — она оставалась верной своему стилю. Очень спортивная, элегантная — настоящая женщина Lorena Antoniazzi!
Бутик Lorena Antoniazzi,
Большая Конюшенная 19/8.
Сайт: cashmere.ru/brands/lorena-antoniazzi.
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