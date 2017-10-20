За ними следят: 9 новых икон «Инстаграма» из Петербурга

Славена Вена

@slavenavena — 46,1 K подписчиков

Татуировщица из команды Саши Масюк консервативна и для татуировщицы, и для команды Саши Масюк. Во-первых, считает моветоном называться блогером, во-вторых, не допускает даже намека на эротику в постах, в-третьих, не следит за количеством подписчиков в «Инстаграме» и даже не знает о приложении Followers (если вы тоже не в курсе, это чтобы видеть, кто отписался, и тихо его презирать). Мы, конечно, глаза открывать Славене не стали, зато подсмотрели у нее в подписках пару классных профилей — на иллюстратора и тату-мастера @grechatattoo, тревел-фотографа @kitkat_ch и художницу @oxanaviktorova.