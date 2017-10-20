За ними следят: 9 новых икон «Инстаграма» из Петербурга
Набирающие популярность блогеры в противовес хайпующим миллионникам озаботились качеством, а не количеством аудитории и без допинга вроде SFS и Giveaway честно зарабатывают каждый свой лайк. В бархатный сезон мы вывезли девять сетевых мятежников на дачу и устроили им диджитал-детокс. Не ожидали, но им понравилось!
-
На Полине: фуражка Igor Gulyaev (Igor Gulyaev), брюки MSGM (Very Concept Store),
ботильоны Balenciaga («Пиф Паф Супершоп»)
Полина Осипова
@polinatammi — 21,2 K подписчиков
Профессиональная вышивальщица из Чувашии и начинающий ювелир для обычной жизни была вынуждена завести вторую страницу в «Инстаграме», потому что первая (и главная!) стала творческой площадкой для фотоэкспериментов с собственной идентичностью в декорациях дореволюционной эстетики и остатков имперской роскоши. В поисках вдохновения Полина следит за художницей Юлдус Бахтиозиной (а Юлдус, просим заметить, следит за Полиной, равно как и международный стилист Моник Делапьер) и подписывается на рьяную испанскую богему — от дизайнеров Филипа Кустика @filipcustic1 и Алехандро Гомеса Паломо @palomospain до художников Даниэля Дель Валле @thevxlley и Хесуса Диаса @thejesusdaily.
-
На Андрее: куртка Diesel, джинсы Marni, ботинки No. 21 (все — ДЛТ), кардиган Tommy Hilfiger (Tommy Hilfiger)
Андрей Никулин
@andrey.nikulin — 30,1 К подписчиков
Андрей пытался снимать и пейзажи, и раскладки, и архитектуру, но лучше всего у Андрея получается Андрей, поэтому на каждом фото можно любоваться его по-роденовски задумчивым лицом и стритстайл-брендами. Хотя пока наш мальчик использует свой профиль как проходку на все вечеринки города чаще, чем как рекламную площадку. Но скоро все должно измениться: зима близко, а пуховик Saint-Tokyo сам себя не запостит!
-
На Жене: пальто Dorothee Schumacher (BOSCOFAMILY), брюки Dries Van Noten (ДЛТ). На Любе: шляпа Paul Smith (BOSCOFAMILY), платье Off-White, ботильоны R.E.D. Valentino (все — ДЛТ)
Люба Моругина и Женя Моругин
@_volchara — 25,4 K подписчиков и @ninteendo — 14,9 K подписчиков
Если вы — красивая пара татуировщиков, то на успех в «Инстаграме» обречены: во-первых, это красиво. Во-вторых, никакого языкового барьера — распространеннее английского и универсальнее эсперанто только два языка — тела и живописи (все сошлось!). И в-третьих, вы принадлежите к узкому сообществу, про которое интересно узнать всем. Поэтому вместо контент-плана блогов у семьи тату-мастеров работа: пропущенные через фильтры А8 и А9 VSCO снимки татуировок сами собой собирают армию фолловеров. И если Люба все же радует подписчиков лайфстайл-фото, то когда она рекомендует Жене разбавить галерею приватными постами, он просто кивает и снова публикует работы.
-
На Владиславе: пуховик Odri, спортивные штаны Gucci, спортивные ботинки Y-3 (все — ДЛТ)
Владислав Новиков
@novix — 11,5 K подписчиков
Член сборной страны по горным лыжам, участник Олимпийских игр в Сочи — 2014, призер континентальных кубков и чемпионатов России делится гиперпозитивными фото из путешествий и считает, что если бы снимал на «зеркалку» и добавлял к снимкам шаблонные цитаты, то раскрутил бы профиль в два счета, но нет, у него есть вкус. Достаточно хайпа блогу и так добавляет любимый пес Чарли. И не нуждаясь в душевном стриптизе, Влад взял за правило: постить только в хорошие дни. А таких у накачанного парня с голливудской улыбкой, поверьте, много.
-
На Ларине: платье Attico (ДЛТ)
Ларина Майнер
@larinamayner — 62,6 K подписчиков
Вместо того чтобы менять фильтры в Afterlight, двадцатилетний художник-иллюстратор с редким именем (оно настоящее, ударение на «и») запросто меняет цвет волос от зеленого до фиолетового, играя то в готическую красавицу, то в русалку, то в киберпринцессу. Идеи кадров часами разыскивает в Pinterest и Tumblr и шокирует подписчиков — от каллиграфа Покраса Лампаса до художницы Анны Аверьяновой — тем, что большинство фото в профиле сняты на iPhone 4s.
-
На Карине: плащ Tibi (Very Concept Store), кепи So Number One (ДЛТ). На Лизе: куртка Tommy Hilfiger (Tommy Hilfiger), платье Graviteight (Very Concept Store)
Лиза Завьялова
@mylizaveta — 94,5 K подписчиков
Блогером Лиза стала «на слабо», причем на собственное: четыре года назад решила попробовать, сможет ли, как западные блогеры, каждый день выкладывать красивые фото и удерживать внимание аудитории. В итоге стала профессиональным фотографом, на которого подписаны все тысячники города от Насти Нестеренко до Ксюши Молотковой, работает с референсами, сочиняет мудборды, выставляет свет, оставляя минимум изъянов на постобработку. А селфи у нее нет не потому, что она некрасивая (показываем: красивая), а потому, что настоящий фотограф всегда за кадром.
Карина Графова
@karygraf — 11,9 K подписчиков
Реинкарнация Роми Шнайдер установила для «Инстаграма» правило пяти минут — это максимальное время, потраченное на 1) постановку мизансцены; 2) обработку фото; 3) общение с подписчиками. И эта штука реально работает! Карину фолловят все модники города — от директора радио «Рекорд» Андрея Резникова до солиста Михайловского театра Джулиана Маккея.
-
На Славене: шапка Igor Gulyaev (Igor Gulyaev), шуба Xassa (Xassa), свитер I’m Isola Marras (BOSCOFAMILY), ботинки Fracap (ДЛТ)
Славена Вена
@slavenavena — 46,1 K подписчиков
Татуировщица из команды Саши Масюк консервативна и для татуировщицы, и для команды Саши Масюк. Во-первых, считает моветоном называться блогером, во-вторых, не допускает даже намека на эротику в постах, в-третьих, не следит за количеством подписчиков в «Инстаграме» и даже не знает о приложении Followers (если вы тоже не в курсе, это чтобы видеть, кто отписался, и тихо его презирать). Мы, конечно, глаза открывать Славене не стали, зато подсмотрели у нее в подписках пару классных профилей — на иллюстратора и тату-мастера @grechatattoo, тревел-фотографа @kitkat_ch и художницу @oxanaviktorova.
-
На Полине: пальто Balenciaga (ДЛТ), брюки MSGM (Very Concept Store), сумка
Chanel's Gabrielle (Chanel), ожерелье Alienina («Пиф Паф Супершоп»). На Андрее: шапка и рубашка Dsquared2, джинсы Marni (все— ДЛТ), пальто Tommy Hilfiger (Tommy Hilfiger)
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Ника Давыдова
Благодарим скульптора Валерия Бытку за помощь в организации съемки
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.