Солисты Мариинского театра в новом (очень красивом!) фотопроекте Евгении Мурашовой «Lege Artis»

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«Когда мне предложили украсить своими работами итальянский ресторан в Петербурге, я отправилась в летнее путешествие по Средиземноморью и планировала, что фотографии видов Венеции и побережья Апулии станут частью экспозиции гастрономического места. Потом я поняла, что это чересчур «в лоб» и решила выстроить более тонкую аллегоричную связь.

Помимо архитектуры и моды Италия славится своими живописцами. Работы итальянцев эпохи Возрождения красочны и монументальны, вдохновение в этих шедеврах черпают уже не первое столетие. Одна из самых громких фэшн-коллабораций этого года была посвящена полотнам великих мастеров — Джефф Кунс использовал картины Леонардо да Винчи и Тициана для росписи сумок Louis Vuitton. Имиджевая съемка коллекции с моделью Валерией Кауфман одной из первых попала в мой мудборд, став неотъемлемой частью пазла».