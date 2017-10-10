Солисты Мариинского театра в новом (очень красивом!) фотопроекте Евгении Мурашовой «Lege Artis»
Фотохудожница из Петербурга Евгения Мурашова представила новый проект «Lege Artis», в котором соединила платья Gucci и Tatyana Parfionova с картинами петербургских художников и пластикой солистов Мариинского театра. В кадре Алексей Тютюнник и Оксана Скорик танцуют на фоне работ монументалистов Татьяны Подмарковой и Ильи Гапонова — такой тандем, по словам Евгении, помог высказаться на тему «сильнейших визуальных практик танца, живописи и моды».
Евгения Мурашова
фотограф
«Когда мне предложили украсить своими работами итальянский ресторан в Петербурге, я отправилась в летнее путешествие по Средиземноморью и планировала, что фотографии видов Венеции и побережья Апулии станут частью экспозиции гастрономического места. Потом я поняла, что это чересчур «в лоб» и решила выстроить более тонкую аллегоричную связь.
Помимо архитектуры и моды Италия славится своими живописцами. Работы итальянцев эпохи Возрождения красочны и монументальны, вдохновение в этих шедеврах черпают уже не первое столетие. Одна из самых громких фэшн-коллабораций этого года была посвящена полотнам великих мастеров — Джефф Кунс использовал картины Леонардо да Винчи и Тициана для росписи сумок Louis Vuitton. Имиджевая съемка коллекции с моделью Валерией Кауфман одной из первых попала в мой мудборд, став неотъемлемой частью пазла».
Напомним, ранее Евгения снимала лукбуки для брендов из Петербурга, несколько фотоисторий для журнала «Собака.ru» и стрит-стайлы разных мероприятий — например, скачек Royal Ascot. В 2015-м она организовала собственную фотостудию и стала активно выкладывать кадры из проектов в свой Instagram @jennymurashova.
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