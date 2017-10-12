Почему Владимир Маяковский — главный модник прошлого века и пример для хипстеров?

Стиль начинающего поэта из «низов», который пытался затесаться в элиту, так или иначе бросался в глаза. Исследователь футуризма Бенедикт Лившиц писал, что Маяковский одевался не по сезону легко — в черную пелерину с львиной застежкой и широкополую шляпу, надвинутую на брови, и напоминал в таком виде «члена сицилийской мафии, игрою случая заброшенного на Петроградскую сторону».

После знакомства с Велимиром Хлебниковым, Василием Каменским, Давидом Бурлюком и Алексеем Крученых гардероб Маяковского пополнился модными и интеллигентными вещами — например, розовым муаровым смокингом с черными атласными отворотами, красным бархатным жилетом и блестящим пиджаком, из кармана которого выглядывала большая желтая визитка с надписью «Владимир Маяковский» (желтый был любимым цветом поэта).