Эмма Стоун стала новым лицом бренда Louis Vuitton

Оскароносная актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильмах «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Прислуга» и «Новый Человек-Паук», присоединилась к команде амбассадоров Louis Vuitton — Катрин Денев, Алисии Викандер, Селены Гомез, Леа Сейду и Джейдена Смита. Об этом в Instagram сообщило руководство марки, выложив фотографию Эммы с дизайнером Николя Гескьером. В следующие два года девушка будет появляться на красных дорожках и в эфирах телепередач только в его нарядах — за это личный счет и без того самой высокооплачиваемой актрисы мира по версии Forbes пополнится на 6-10 миллионов долларов.