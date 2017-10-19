— Что для вас вдохновение?

— Вдохновение — это порыв, который удается словить от людей, событий, путешествий. Он дарит внутреннюю силу делать свою работу с энтузиазмом.

— Что вас вдохновляет в Петербурге?

— Архитектура и размеренный темп жизни.

—Ваши любимые места в городе?

— Одно из моих любимых мест Таврический парк, где так прекрасно пробежаться в теплую погоду или просто посидеть, наблюдая за происходящим и уточками. Спортивная линейка UNIQLO для таких пробежек как нельзя кстати. Еще я без ума от прогулок по улице Пестеля мимо Летнего сада и Инженерного замка. По дороге обязательно надо постоять несколько минут на Мойке.