Татьяна Рыбакова: «Одно из моих любимых мест — Таврический парк, где так прекрасно пробежаться или просто посидеть, наблюдая за происходящим и уточками»
Создательница школы ЗОЖ Татьяна Рыбакова об одежде для активной жизни в большом городе, и его бесконечном вдохновении, несмотря на все капризы климата.
— Что для вас вдохновение?
— Вдохновение — это порыв, который удается словить от людей, событий, путешествий. Он дарит внутреннюю силу делать свою работу с энтузиазмом.
— Что вас вдохновляет в Петербурге?
— Архитектура и размеренный темп жизни.
—Ваши любимые места в городе?
— Одно из моих любимых мест Таврический парк, где так прекрасно пробежаться в теплую погоду или просто посидеть, наблюдая за происходящим и уточками. Спортивная линейка UNIQLO для таких пробежек как нельзя кстати. Еще я без ума от прогулок по улице Пестеля мимо Летнего сада и Инженерного замка. По дороге обязательно надо постоять несколько минут на Мойке.
— Что вас связывает с UNIQLO? И есть ли в вашем гардеробе маст-хэвы для петербургской жизни?
— С UNIQLO меня связывают несколько лет успешного использования функциональной и комфортной одежды LifeWear. Например, легкие пуховики идеальны для Петербурга и активного образа жизни, который я веду.
— Почему вы решили участвовать в проекте?
— Поработать с брендом такого уровня — настоящая честь для меня, тем более, я люблю экспериментировать с образами. А команда стилистов сделала свою работу просто великолепно.
Выбор Татьяны Рыбаковой. Одежда UNIQLO, в которой можно заниматься спортом в парке на рассвете, гулять по улицам и проникаться духом улиц в будни и выходные
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