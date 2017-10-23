10 самых красивых балетных танцовщиков Петербурга

Алексей Тютюнник, 22 года

Новосибирский театр оперы и балета

Тютюнник родился и вырос в Киеве, где его, потомственного артиста балета, заметил тогдашний худрук Национальной оперы Украины Денис Матвиенко. По его протекции Алексей стал ведущим танцовщиком театра, исполнил партию принца в «Щелкунчике», а в 2013-м переехал в Санкт-Петербург и стал заново подниматься по балетной иерархии. Буквально за несколько театральных сезонов Тютюнник перешел из разряда кордебалета Мариинского театра в солисты, сыграв в кармен-сиюте «Пять танго» — нидерландский хореограф Ханс ван Манен заметил и пригласил его в постановку лично. Сейчас Тютюнник на пути в Новосибирск — он будет танцевать в НОВАТе и параллельно сотрудничать с благотворительным фондом «The Russian Ballet Heritage». Поэтому мы не теряем надежды увидеть его на наших подмостках снова и пока отказываемся выписывать из топа главных балетных красавчиков города.