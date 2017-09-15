Маколей Калкин, Малефисента и цирковые клоуны в новом мини-фильме Kenzo

«Когда ты актер, работа тебе не принадлежит. У тебе практически нет возможности выразить то, что у внутри. Смотреть этот фильм для меня — словно раскрыть свою голову. Я всегда знала, что эти кадры были спрятаны там и были такими сумасшедшими. Сейчас у меня есть серьезное доказательство в поддержку моего дела», — рассказала Лионн.