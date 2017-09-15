Маколей Калкин, Малефисента и цирковые клоуны в новом мини-фильме Kenzo

За две недели до показа новой весенне-летней коллекции Kenzo представил цирковой мини-фильм, который намекает на тему грядущего шоу в Париже. Он получил название «Cabiria, Charity, Chastity» (так зовут главных героинь) и повествует о жизни работников цирка — мимов, клоунов, акробатов, кукловодов и фокусника, который очень похож Малефисенту. Режиссером видео выступила номинант премии «Эмми», актриса Наташа Лионн, а ведущие роли сыграли Майя Рудольф («Одноклассники»), Грета Ли («Финансовый монстр») и Маколей Калкин («Один Дома»), для которого эта работа стала первой в 2017 году. 

 

 

«Когда ты актер, работа тебе не принадлежит. У тебе практически нет возможности выразить то, что у внутри. Смотреть этот фильм для меня — словно раскрыть свою голову. Я всегда знала, что эти кадры были спрятаны там и были такими сумасшедшими. Сейчас у меня есть серьезное доказательство в поддержку моего дела», — рассказала Лионн. 

Напомним, «Cabiria, Charity, Chastity» стал пятым фильмов в истории Kenzo. Предыдущие видео дизайнеры Умберто Леон и Кэрол Лим посвящали фастфуду, собеседованиям и азартным играм (с сексуальным подтекстом). 

 

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