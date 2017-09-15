Маколей Калкин, Малефисента и цирковые клоуны в новом мини-фильме Kenzo

За две недели до показа новой весенне-летней коллекции Kenzo представил цирковой мини-фильм, который намекает на тему грядущего шоу в Париже. Он получил название «Cabiria, Charity, Chastity» (так зовут главных героинь) и повествует о жизни работников цирка — мимов, клоунов, акробатов, кукловодов и фокусника, который очень похож Малефисенту. Режиссером видео выступила номинант премии «Эмми», актриса Наташа Лионн, а ведущие роли сыграли Майя Рудольф («Одноклассники»), Грета Ли («Финансовый монстр») и Маколей Калкин («Один Дома»), для которого эта работа стала первой в 2017 году.
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