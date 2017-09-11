Гоша Рубчинский, Даша Жукова и Хатуля Авсаджанашвили вошли в список самых влиятельных людей мира моды

Издание Busines of Fashion опубликовало список из 500 самых влиятельных людей в модной индустрии. 12 позиций рейтинга заняли наши соотечественники: дизайнер Гоша Рубчинский, операционный директор ЦУМа Александр Павлов, владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть, стилист и правая рука Демны Гвасалии Лотта Волкова, основатели Bosco di Ciligi Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева, а также «активный филантроп» Наталья Водянова. Четыре строчки в списке отведены главным редакторам крупнейших изданий о моде — Александре Гордиенко (Marfa Journal), Даше Жуковой (Garage Magazine), Екатерине Мухиной (Elle Russia) и Мирославе Думе (Buro 24/7). Дебютанткой А-листа стала 17-летняя модель из Омска Крис Грикайте, которая снимается для Vogue и участвует в показах Christian Dior, Prada и Celine. Санкт-Петербург в рейтинге Business of Fashion представляет владелица сети магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили.
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