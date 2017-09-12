Как одеваться в театр — показывают актриса БДТ, модель и прима-балерина

Marc Cain представил новинки осенне-зимнего сезона в рамках шоу Ballet Magnifique, показанном сперва в Берлине, а затем и в Петербурге. Коллекция цитирует лучшие мировые постановки — от «Сильфиды» до «Корсара», а одежда из нежного шифона и викторианского бархата апеллирует к образам Матильды Кшесинской. Мы пригласили балерину Марию Абашову, актрису Карину Разумовскую и модель и режиссера фэшн-шоу Галину Голованову примерить наряды для главных балетных премьер этой осени и рассказать о самых ожидаемых и любимых спектаклях.

Прима-балерина точно знает: водолазка в пайетках и свободные светлые брюки на премьере современной постановки выигрывают у классического black tie. А на спектакль в любимую Марией Оперу Гарнье просятся сразу два платья Marc Cain — шелковое и парчовое.



Мария Абашова, прима-балерина театра Бориса Эйфмана «Прошедший сезон для театра стал юбилейным — театру исполнилось 40 лет! И мы отметили это знаковым спектаклем «Русский Гамлет», в котором я исполняю партию императрицы Екатерины II. А завершение сезона на сцене Большого театра стало просто исполнением мечтаний для всей труппы — невероятно почетно и настолько же волнительно. В будущем году Борис Яковлевич готовит новый спектакль, какой — тайна не только для зрителей, но и для артистов, но уверена, это будет грандиозно!»

Попадая в гардероб актрисы, классическая юбка-пачка, как и хозяйка, играючи меняет роли: Карина и примеряет суперженственный образ в платье на тонких бретелях, и уверенно комбинирует его со строгим костюмом.



Карина Разумовская, актриса Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова «На балете я бываю не меньше шести раз в год — по сравнению с театром, конечно, не часто, зато на этих спектаклях я стопроцентный любитель. Особенно симпатизирую труппе Мариинского театра — я большая поклонница Дианы Вишневой, Ульяны Лопаткиной, Виктории Терешкиной, Екатерины Кандауровой, Евгения Иванченко, Кимин Кима. А недавно сильнейшее впечатление на меня произвел солист Давид Залеев в моем любимом на сегодняшний день балете «Анна Каренина». Если вы не видели, то это необходимо исправить: музыка Щедрина и хореография Ратманского производят колоссальное впечатление».

Коктейльное кружевное платье Галя приготовила для премьеры молодого хореографа, а длинное платье со звездами скомбинировала с юбкой из органзы и приберегла для постановки всемирно известного мэтра.



Галина Голованова, режиссер фэшн-шоу «Еще один (из многочисленных!) плюсов жизни в Петербурге — большое количество балетных и танцевальных фестивалей: Dance Open, «Звезды белых ночей», Open Look, «Мариинский». В новом сезоне я с нетерпением жду Context Дианы Вишневой: надеюсь увидеть в конкурсной программе свою близкую подругу — хореографа Ирину Лерман, которая недавно блистательно исполнила Федру в балете F63.9 Алексея Кононова. Я смотрела премьеру на сцене в БДТ и жду возможности увидеть постановку снова. Хотя мой любимый балет с детства все же «Щелкунчик», смотреть его на новогодних каникулах — лучшая семейная традиция».