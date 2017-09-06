В преддверии старта весенне-летних Недель моды компании Kering (в нее входят бренды Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen) и LVMH (она владеет Louis Vuitton, Givenchy и Marc Jacobs) объявили об отказе сотрудничества со слишком худыми моделями. Согласно разосланному в СМИ пресс-релизу, девушки с «нулевым» по американским меркам размером одежды (в России он равняется 38-му) больше не будут участвовать в показах ведущих французских, итальянских и британских марок. На кастинге, помимо модельных снепов и тестов, их попросят предъявлять справку от врача, подтверждающую удовлетворительное состояние их здоровья. В случае признаков истощения и депрессии моделям обеспечат помощь психолога или терапевта.
Louis Vuitton, Gucci и Balenciaga отказались от работы с худыми моделями
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Скандальный кампейн Gucci с худой моделью, 2016 год
Кроме того, LVMH и Kering отказались от работы с моделями в возрасте до 16 лет для рекламы, предназначенной для взрослой аудитории, а для девушек и парней от 16 до 18 лет установят особые правила работы. «Мы надеемся, что вдохновим всю индустрию последовать нашему примеру», — говорится в заявлении главы Kering Франсуа-Анри Пино.
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Мика Арганараз в рекламной кампании Saint Laurent, 2017 год
Напомним, в 2015 году во Франции был принят закон, запрещающих местным брендам эксплуатировать худых моделей. За нарушение предписания модным домам грозит штраф до 75 тысяч евро, а их владельцам — лишение свободы на срок до шести месяцев. В марте 2017-го французские власти запретили к выходу кампейн Saint Laurent с моделью XXS Микой Арганараз, на которой она позировала в туфлях-роликах.
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