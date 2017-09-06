Louis Vuitton, Gucci и Balenciaga отказались от работы с худыми моделями

В преддверии старта весенне-летних Недель моды компании Kering (в нее входят бренды Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen) и LVMH (она владеет Louis Vuitton, Givenchy и Marc Jacobs) объявили об отказе сотрудничества со слишком худыми моделями. Согласно разосланному в СМИ пресс-релизу, девушки с «нулевым» по американским меркам размером одежды (в России он равняется 38-му) больше не будут участвовать в показах ведущих французских, итальянских и британских марок. На кастинге, помимо модельных снепов и тестов, их попросят предъявлять справку от врача, подтверждающую удовлетворительное состояние их здоровья. В случае признаков истощения и депрессии моделям обеспечат помощь психолога или терапевта.