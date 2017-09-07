Музыкант, который сочетает русскую песенную традицию с хип-хопом, одевается как советский инженер, выступает на афтепати показа Гоши Рубчинского и готовит свою линию одежды, выпускает в сентябре новый альбом «Советы для молодоженов». Мы расспросили Антоху МС о мудборде дебютной коллекции и былинно-частушечных треков.
Антоха МС: «Наше поколение настолько впрягли в сани, что остается только злиться и оценивать»
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Плащ Vetements, худи и шарф Balenciaga, джинсы Vetements x Levi's, (все — SVMoscow), кеды Onitsuka Tiger (BNWT)
А что за коллекцию вы выпускаете и где ее можно найти?
Мы решились взяться за такую непростую задачу, как линейка одежды. Это эксперимент, который потребовал масштабного взгляда мастеров: на качество материала, на подход к данному периоду и переносимость человеком. Я уже носил образцы и скажу, что они получились осеннего плана. Ключевой была мысль сделать долгоиграющую, интересную, необычную вещь, которая будет полезна в жизни. Признаюсь честно, создателем и зарисовщиком идеи был Антоха, то бишь я. Сидел с карандашом и листиком вечером и понял, что надо что-то предпринимать. После нескольких попыток я понял, что брюки или майка как-то простовато для меня. Мне захотелось акцентов на деталях, чтобы была дополнительная функция либо необычный пошив. И я предложил сделать джинсовый комбинезон. Сейчас все массово производят всевозможные изделия, которые имеют такой вид: капюшон, воротник, резинка. А я помню гимнастерки военного типа, которые не имели никакого воротника и при этом выглядели очень стильно. И нарисовал такие с карманами на поясе и безворотниковой системой. Тон данная гимнастерка имеет темно-зеленый, материал довольно прочный. На осеннюю погоду подойдет в самый раз. Все это скоро можно будет купить в магазине «Запорожец». Еще я большой любитель ходить в магазины, но против использования полиэтиленовых пакетов. Поэтому мы будем выпускать замечательную авоську, прочную и приятную на ощупь, которую легко можно будет носить сложенной в рюкзаке. И еще я сделал ночнушку приятного розового цвета в белый горошек. Это, на мой взгляд, хорошая тема для семейного блага. Задумался над вариантом для мужчин!
В клипах вы одеты то как забулдыга в пальто с драными воротничками, то как советский инженер — визуальные коды, которые вы используете, очень русские. Вы задумывали сделать образ максимально родным и ностальгическим?
Я не придерживался задачи подчеркнуть русскость с помощью одежды. Но примечательно, что многое из моих вещей произведено и представлено в нашей стране. Признаюсь честно, что какие-то зарубежные меха или платки мне было бы тяжело достать. Все, что у меня есть, — это свое. Что касается ностальгии, то скажу так: проще пойти назад, чем идти вперед. В клипах нужен действительно художественный взгляд, представление о том, что может сыграть в данной обстановке, и у нас получается реализовать все составляющие для цельной картинки. Одеваюсь для клипов я сам, помощника, к сожалению, пока нет. За всю свою жизнь я еще не встретил такого заряженного человека, который действительно имел бы правильный взгляд на норму моего внешнего облика. Хотя мое окружение — оператор, менеджер — это те люди, которые имеют схожее со мной представление об этом вопросе.
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Антоха МС образе советского инженера
А русскую песенную традицию вы изучали? Откуда у вас такое былинно-частушечье звучание?
Скажем так, я нигде этому не учился. Отчасти благодаря моей огромной семье, где раз на раз да и проскальзывает какое-то словцо или оборот, передавшиеся от наших дедов и прадедов, которые хранятся нами и никуда не деваются, живут. Здорово ими владеть и правильно включать в тексты, что порой бывает очень точно и придает какую-то философскую образность. Мне нравится использовать русскую народную простую форму изложения мысли, что я и применяю в своих песнях.
Гоша Рубчинский позвал вас на афтепати показа сезона весна-лето 2018 в Петербурге потому, что тоже работает с русскими кодами?
Признаюсь честно, я как-то ушел от шумных залов, тесноты и темноты. Я любитель поиграть в пинг-понг, фильм посмотреть, сделать что-то совместное, интересное. Когда-то один журнал делал со мной интервью, и Гоша был фотографом. Так мы с ним и познакомились, поделились контактами. И он попросил меня привнести музыкальную часть на празднование показа в Петербурге. Я совсем немного общался с Гошей, и какой целью он озадачен в своей работе, я не знаю, большинство людей, которые там присутствовали, тоже мало рассказали, что он смог донести до них, но присутствовала такая общеобъединяющая атмосфера, в которую я желал добавить только легкость, динамичность и яркость.
Что вы считаете по-настоящему красивым?
Красота всегда была одна и будет вечно — это природа. А если говорить об актуальных вещах, то технологии и современные мобильные устройства очень красивые. Мне как-то приятель сказал: «Слушай, я тут купил чехол для айфона, но не могу его надеть на телефон, потому что такую эстетику нельзя прятать».
А что некрасиво?
Ругаться матом.
Как получилось, что вы олицетворяете добро и чистоту, хотя ваше поколение миллениалов увлекается цинизмом и иронией?
Наше поколение настолько впрягли в сани, из которых не позволяют вылезти, что остается только злиться и оценивать. Но каждый человек желает быть хорошим, порядочным, миролюбивым, любимым, любящим, настоящим, здоровым, веселым, жизнерадостным. Это получится, если есть инструменты. В нашей жизни инструменты это что? Привычки. В моей жизни они позволяют мне придерживаться именно такой чистоты.
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Плащ Vetements, худи и шарф Balenciaga, джинсы Vetements x Levi's, (все — SVMoscow), кеды Onitsuka Tiger (BNWT)
Какие из них всем стоило бы перенять?
Главное — научиться учиться. Уметь принимать уроки от людей, книг и других источников. Второе — привычка вовремя ложиться спать и просыпаться рано утром. Нас учили этому в школе, и плохо тем, кто в эту привычку не въехал. Третье — важно быть ближе. К самому себе, к рабочему месту, спортивному клубу, поликлинике, даче, родному дому. Должна быть такая привычка. И еще нужно заниматься гимнастикой и спортивной деятельностью несколько раз в неделю, по чуть-чуть, но регулярно.
Текст: Ксения Гощицкая
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