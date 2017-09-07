Антоха МС: «Наше поколение настолько впрягли в сани, что остается только злиться и оценивать»

А что за коллекцию вы выпускаете и где ее можно найти?

Мы решились взяться за такую непростую задачу, как линейка одежды. Это эксперимент, который потребовал масштабного взгляда мастеров: на качество материала, на подход к данному периоду и переносимость человеком. Я уже носил образцы и скажу, что они получились осеннего плана. Ключевой была мысль сделать долгоиграющую, интересную, необычную вещь, которая будет полезна в жизни. Признаюсь честно, создателем и зарисовщиком идеи был Антоха, то бишь я. Сидел с карандашом и листиком вечером и понял, что надо что-то предпринимать. После нескольких попыток я понял, что брюки или майка как-то простовато для меня. Мне захотелось акцентов на деталях, чтобы была дополнительная функция либо необычный пошив. И я предложил сделать джинсовый комбинезон. Сейчас все массово производят всевозможные изделия, которые имеют такой вид: капюшон, воротник, резинка. А я помню гимнастерки военного типа, которые не имели никакого воротника и при этом выглядели очень стильно. И нарисовал такие с карманами на поясе и безворотниковой системой. Тон данная гимнастерка имеет темно-зеленый, материал довольно прочный. На осеннюю погоду подойдет в самый раз. Все это скоро можно будет купить в магазине «Запорожец». Еще я большой любитель ходить в магазины, но против использования полиэтиленовых пакетов. Поэтому мы будем выпускать замечательную авоську, прочную и приятную на ощупь, которую легко можно будет носить сложенной в рюкзаке. И еще я сделал ночнушку приятного розового цвета в белый горошек. Это, на мой взгляд, хорошая тема для семейного блага. Задумался над вариантом для мужчин!