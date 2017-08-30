Christian Dior и амбассадор дома Натали Портман запустили благотворительный флешмоб, в котором друзья и поклонники бренда со всего мира отвечают на главный и сокровенный вопрос «На что вы готовы ради любви?». За каждое видео с ответом и хештегом #diorlovechain бренд перечисляет один доллар на счет фонда We Organization, который поддерживает программу женского образования и финансирование школ для девочек в Кении. В акции уже приняли участие Рианна, Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Белла Хадид, Карин Ройтфельд, блогер Кьяра Ферраньи и модель Ева Герцигова, которые признались, что ради любви готовы прощать, отдавать, становиться лучше и даже спать в неудобном сексуальном белье.