Собчак, Литвинова, Рианна, Джонни Депп и Шарлиз Терон рассказывают, на что готовы ради любви

Christian Dior и амбассадор дома Натали Портман запустили благотворительный флешмоб, в котором друзья и поклонники бренда со всего мира отвечают на главный и сокровенный вопрос «На что вы готовы ради любви?». За каждое видео с ответом и хештегом #diorlovechain бренд перечисляет один доллар на счет фонда We Organization, который поддерживает программу женского образования и финансирование школ для девочек в Кении. В акции уже приняли участие Рианна, Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Белла Хадид, Карин Ройтфельд, блогер Кьяра Ферраньи и модель Ева Герцигова, которые признались, что ради любви готовы прощать, отдавать, становиться лучше и даже спать в неудобном сексуальном белье. 

 

 

Среди российских знаменитостей, принявших эстафету от зарубежных коллег, — Ксения Собчак, Рената Литвинова, Катя Мухина, Дарья Веледеева и Снежана Георгиева. «Ради любви я готова менять памперсы, не спать ночами, я даже научиться петь», — призналась в мини-ролике Собчак. «Я могу отсрочить день своей гибели или, например, ожить, если это понадобится моему любимому человеку» — с привычным драматизмом продекларировала Литвинова. Не осталась с стороне социальной акции и Яна Рудковская, которая рассказала, что ради любви готова изменить свой стиль, а это дорогого стоит!

 

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Дом Dior запустил #DiorLoveChain - первый благотворительный флешмоб, в котором Амбассадоры и Друзья бренда во всем мире ответят на главный и сокровенный вопрос - на что они готовы ради Любви? За каждый пост с хэштегом #diorlovechain @diorparfums будет перечислять 1 $ в фонд We Organization в поддержку программы женского образования / финансирования школ для девочек в развивающихся странах (организацию патронирует муза Dior актриса Натали Портман). Я с удовольствием принимаю эту инициативу и передаю эстафету Вам - расскажите, а на что вы готовы ради Любви? #renatalitvinova #ренаталитвинова #dior

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Принимаю эстафету от очаровательной Ксюши @xenia_sobchak , Снежаны @georgievas , Маши @mashildaglam . С сегодняшнего дня Дом Dior запускает #DiorLoveChain - первый благотворительный флешмоб, в котором Амбассадоры и Друзья бренда во всем мире ответят на главный и сокровенный вопрос - на что они готовы ради Любви? За каждый пост с хэштегом #diorlovechain @diorparfums будет перечислять 1 $ в фонд We Organization в поддержку программы женского образования / финансирования школ для девочек в Кении (организацию патронирует муза Dior актриса Натали Портман). Я с удовольствием открываю эту инициативу в России и передаю эстафету Вам - расскажите, а на что вы готовы ради Любви? Нам важны Ваши эмоции ✌🏻❤️

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

С сегодняшнего дня Дом Dior запускает #DiorLoveChain - первый благотворительный флешмоб, в котором Амбассадоры и Друзья бренда во всем мире ответят на главный и сокровенный вопрос - на что они готовы ради Любви? За каждый пост с хэштегом #diorlovechain @diorparfums будет перечислять 1 $ в фонд We Organization в поддержку программы женского образования / финансирования школ для девочек в Кении (организацию патронирует муза Dior актриса Натали Портман). Я с удовольствием открываю эту инициативу в России ! Расскажите, а на что вы готовы ради Любви? Принимаю эстафету от @xenia_sobchak и @georgievas , передаю @dashabazaar_ru и @mashildaglam ❤️

Публикация от Ekaterina Mukhina (@mukhins)

Честно признаться в главном может не каждый! Было непросто, но мне вроде бы удалось - и не просто так, а ради важного дела! С сегодняшнего дня Дом Dior запускает #DiorLoveChain - первый благотворительный флешмоб, в котором Амбассадоры и Друзья бренда во всем мире ответят на главный и сокровенный вопрос - на что они готовы ради Любви? За каждый пост с хэштегом #diorlovechain @diorparfums будет перечислять 1 $ в фонд We Organization в поддержку программы женского образования / финансирования школ для девочек в Кении (организацию патронирует муза Dior актриса Натали Портман). Я с удовольствием открываю эту инициативу в России и передаю эстафету Вам - расскажите, а на что вы готовы ради Любви? Только по-честному!

Публикация от dashabazaar_ru (@dashabazaar_ru)

На что готова я ради любви? Ответ в этом видео и я ни капли не шутила, когда отвечала на этот вопрос! 😉С сегодняшнего дня Дом Dior и муза модного дома Натали Портман запускают #DiorLoveChain - первый благотворительный флешмоб, в котором Амбассадоры и Друзья бренда во всем мире ответят на главный и сокровенный вопрос - на что они готовы ради Любви? ❤️ Я с удовольствием открываю эту инициативу в России и передаю эстафету Вам - расскажите, а на что Вы готовы ради Любви? За каждый пост с хэштегом #diorlovechain @diorparfums будет перечислять 1 $ в фонд We Organization в поддержку программы женского образования / финансирования школ для девочек в развивающихся странах. Итак! Передаю эстафету @mukhins и @rudkovskayaofficial И конечно всем вам! На что готовы Вы ради любви?

Публикация от georgievas (@georgievas)

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