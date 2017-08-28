Самые эффектные наряды церемонии MTV Video Music Awards-2017

Цель красной (а точнее синей) дорожки MTV Video Music Awards — не показать хороший вкус и соответствие трендам, а шокировать вырезами на попе и груди. Звезды ежегодно справляются с этим заданием на отлично: мы до сих пор помним публичное оголение Майли Сайрус в аутфите Зены-Королевы воинов и кусок черной шторы на Ким Кардашьян. Рассказываем, какие артисты войдут в фэшн-историю после прошедшей накануне церемонии. 

  • Кэти Перри в Stephane Rolland

  • Хейли Болдуин в Zuhair Murad

  • Хайди Клум в Piter Dundas

  • Пэрис Джексон в Christian Dior

  • Деми Ловато

В этом году знаменитости косплеили коллег с более помпезного голливудского события — премии «Оскар» и его афтепати от журнала Vanity Fair. «Голое» платье Хайди Клум повторял наряд Наташи Поли (да и готовил его один и тот же дизайнер — Питер Дундас), расшитый комбинезон Хейли Болдуин — все ранее представленные образы от Zuhair Murad, а платье Пэрис Джексон (хотя назвать его платьем можно с натяжкой) — соединило в себе самые неудачные выходы девушек в Chrisitian Dior. На этом фоне и без того потрясающий наряд Кэти Перри смотрелся еще более выигрышно: модель из подиумной коллекции Stephane Rolland, показанной в начале июля, певица кастомизировала огромными сережками-кольцами и небрежной прической «пикси». 

  • 30 Seconds to Mars

  • Жасмин Сандерс в Mochino 

  • Ники Минаж 

  • Пинк с семьей

  • Хейли Стейнфилд в Atelier Versace 

  • Милли Бобби Браун в Rodarte

  • Ванесса Хадженс в Yanina Couture

  • Алессандра Амбросио в Balmain

  • Оливия Манн в Nicolas Jebran

Шоу-стопперами вечера также стали Ники Минаж в латексном комбезе феминистского цвета (впрочем, ничего нового), Алессандра Амбросио в ботфортах-колготках от Balmain, модель Жасмин Сандерс в комплекте а-ля Пэрис Хилтон образца 2000-х и Пинк в костюме-тройке. Вместе с певицей в брюках и жилетах пришли ее муж и шестилетняя дочка: в школе девочку дразнят из-за того, что она якобы похожа на мальчика, и семья Пинк решила поддержать ее такими маскулинными образами. В то же время один из самых стильных парней Голливуда Джаред Лето оделся во все женское — пайеточный кейп от Gucci и инфантильную рубашку в цветок, дополнив их футуристичными сникерами на танкетке.

Фото: mtv.com

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