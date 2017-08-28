Самые эффектные наряды церемонии MTV Video Music Awards-2017

В этом году знаменитости косплеили коллег с более помпезного голливудского события — премии «Оскар» и его афтепати от журнала Vanity Fair. «Голое» платье Хайди Клум повторял наряд Наташи Поли (да и готовил его один и тот же дизайнер — Питер Дундас), расшитый комбинезон Хейли Болдуин — все ранее представленные образы от Zuhair Murad, а платье Пэрис Джексон (хотя назвать его платьем можно с натяжкой) — соединило в себе самые неудачные выходы девушек в Chrisitian Dior. На этом фоне и без того потрясающий наряд Кэти Перри смотрелся еще более выигрышно: модель из подиумной коллекции Stephane Rolland, показанной в начале июля, певица кастомизировала огромными сережками-кольцами и небрежной прической «пикси».