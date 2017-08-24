Фэшн-блогер Кьяра Ферраньи оденет Евгения Плющенко для ледового шоу «Легенда о красоте»

Одна из первых фэшн-блогеров в мире и дизайнер собственной марки одежды Кьяра Ферраньи оденет участников культового ледового шоу «Легенда о красоте». Оно пройдет 6 и 7 октября в Вероне и соберет на арене олимпийских чемпионов и победителей международных соревнований по фигурному катанию: японку Шизуку Аркаву, американский танцевальный дуэт Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, канадский тандем по парному катанию Мэган Дюамель и Эрика Редфорда, «короля вращений» Стефана Ламбьеля и единственного в мире фигуриста, завоевавшего четыре олимпийские медали, Евгения Плющенко.

Благодаря полной реставрации центральной арены (как в древнеримских амфитеатрах) их выступления можно будет посмотреть со всех сторон. Фигуристы сыграют роли классических героев греческой мифологии — Афродиты, Венеры, Елены Троянской, Цирцеи и Медузы, но будут одеты в современные вещи — кружевные бралетты, ассиметричные платья, плиссированные юбки и декольтированные топы. Руководить буйством моды, красок, акселей и арабесков будет итальянский театральный режиссер Дамиано Микелетто, известный по работам в неапольском «Сан Карло» и миланской «Ла Скала». Художественную сторону представления доверили продюсеру олимпийских игр, «режиссеру эмоций» Марко Баличу, постановку хореографии — Натану Кларку, зарекомендовавшему себя на Олимпийских и Параолимпийских играх в Лондоне 2012 года, шоу «X-Фактор» и «Голос», а музыкальное сопровождение — номинанту премий «Оскар» и «Золотой Глобус» певцу Андреа Бочелли.

Напомним, шоу «Легенда о красоте» пройдет при поддержке бренда Intimissimi уже в четвертый раз. Купить билеты на веронское представление можно на сайтах Ticketone и Geticket, а также в филиалах группы «ЮниКредит» по ценам от 38 евро. 

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