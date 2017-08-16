Что не так со стилем Мадонны?

Любовь к садо-мазо

Карьера Мадонны началась со скандалов: все мы помним Like a Virgin с недвусмысленными танцами на полу в свадебном платье, комедию «Отчаянно ищу Сьюзен» и десяток обнаженных фотосессий. Чтобы подчеркнуть провокационное амплуа, Мэдж носила вульгарные кожаные ботфорты, ультракороткие шорты, высокие шелковые перчатки и корсеты, подаренные Жаном-Полем Готье. Тогда это все казалось настоящей модной, да и секс-революциями. Особенно если вспомнить, что параллельно с этим в СССР иконой стиля была Алла Борисовна с ее начесами, рюшами и платьями-балахонами.

Прошло тридцать лет, а Мадонна, кажется, не изменилась: выходит на публику в тех же костюмах. Но есть проблема: в юности это выглядело свежо и необычно, а в 59 — нет, мы не эйджисты — смотрится, как минимум, странно. Бандажи с клепками, чулки вместо брюк, полицейские кепки, как и шест вместе с кожаным седлом (не шутим — это реквизит для мирового турне 2006 года), плодят интернет-мемы с единственной просьбой: оденься.