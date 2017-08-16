Что не так со стилем Мадонны?

Модный революционер 80-х (вареные джинсы и бюстье-конусы) и трендсеттер 90-х (мини-юбки кислотных цветов и колготки в сетку) — сегодня вместо вау-эффекта поп-королева вызывает всплеск мемов в соцсетях и непечатные эпитеты в СМИ. Поздравляем Мадонну с 59-летием и желаем ей только хорошего.

  • MTV Video Music Awards, 1984 год

  • В платье Jean-Paul Gaultier на American Music Awards, 1985

  • Съемка клипа «Papa Don't Preach», 1986 год

  • На премьере фильма «Кто эта девчонка?», 1987 год

  • В корсете Jean-Paul Gaultier в туре «Blonde Ambition», 1990 год

  • MTV Video Music Awards, 1990 год

  • Мадонна на церемонии «Оскар», 1991 год (в тот день ее сопровождал Майкл Джексон)

  • В платье Olivier Theyskens на церемонии VH1 Fashion Awards, 1998 год

Любовь к садо-мазо

Карьера Мадонны началась со скандалов: все мы помним Like a Virgin с недвусмысленными танцами на полу в свадебном платье, комедию «Отчаянно ищу Сьюзен» и десяток обнаженных фотосессий. Чтобы подчеркнуть провокационное амплуа, Мэдж носила вульгарные кожаные ботфорты, ультракороткие шорты, высокие шелковые перчатки и корсеты, подаренные Жаном-Полем Готье. Тогда это все казалось настоящей модной, да и секс-революциями. Особенно если вспомнить, что параллельно с этим в СССР иконой стиля была Алла Борисовна с ее начесами, рюшами и платьями-балахонами.

Прошло тридцать лет, а Мадонна, кажется, не изменилась: выходит на публику в тех же костюмах. Но есть проблема: в юности это выглядело свежо и необычно, а в 59 — нет, мы не эйджисты — смотрится, как минимум, странно. Бандажи с клепками, чулки вместо брюк, полицейские кепки, как и шест вместе с кожаным седлом (не шутим — это реквизит для мирового турне 2006 года), плодят интернет-мемы с единственной просьбой: оденься.

  • The Girlie Show, 1993 год

  • Мадонна в корсете Jean Paul Gaultier

  • На показе Versus Versace, 1999 год

  • Тур Like A Virgin, 2006 год

  • Фото Мадонны из Instagram

  • Billboard Music Awards, 2013 год

  • Met Gala-2013, тема: «Панк: от хаоса до кутюра»

  • «Мадонна говорит: выражай себя!»

Молодежные вещи

Мадонне, как и миллениалам с Яной Рудковской, хочется носить худи Louis Vuitton X Supreme, футболки с кириллицей, бомберы из металлизированной ткани и высокие сникеры. Но она, похоже, совершенно не знает, как это делать. Одежду из красно-белой коллаборации она надевает под «no make up» и домашние треники, ультрамодные куртки миксует с олдскульными очками Нео из «Матрицы», а кроссовками дополняет сетчатый тотал-лук от Moschino. Модные критики давно окрестили Мэдж потерянной во времени и самоидентификации, а ее фэшн-перфомансы называют проявлением кризиса среднего возраста. 

 
«Голые» платья

Мадонна относится к разряду тех знаменитостей «за 50», которые могут похвастаться подтянутым телом, с той лишь разницей, что делает она это не в специально отведенных местах — к примеру, на пляже — а прямо на красных дорожках, обнажаясь при помощи прозрачных тканей, декольте и высоких разрезов.

Одним из самых громких «голых» выходов Мадонны за последние годы стало появление на Met Gala-2016. Бала тогда посвятили связи между модой и технологиями, но певица решила гнуть свою линию и одеться в привычном вульгарно-готическом стиле — бандажном платье-рубашке от Givenchy, лишенном юбки и всякой консервативности. Соски звезды были «предусмотрительно» закрыты черной изолентой, а ягодицы — невесомым кружевом, спровоцировав новые пересуды о том, что Мадонну не зря отлучили от католической церкви. Трижды. 

  • Met Gala-2016

  • Met Gala-2016

  • Вечеринка Vanity Fair в честь церемонии «Оскар», 2006 год

  • Вечеринка Vanity Fair в честь церемонии «Оскар», 2009 год

  • Мадонна в Alexander Wang на IHeartRadio Music Awards, 2015 год

  • На благотворительном вечере Леонардо Ди Каприо, 2017 год

Сетчатые колготки

Практически ни один аутфит певицы с 80-х годов не обходится без колготок в сетку: раньше она носила их с концертными боди в стиле Мулен Руж, а теперь надевает под юбки, кюлоты и пиджаки, которые, как ей кажется, можно носить вместо платьев. Но, мы же с вами знаем!

Иногда к сетчатым колготкам Мадонна подбирает такие же сетчатые перчатки, топ, шорты и чокеры — порой кажется, что она косплеит советскую авоську. По крайней мере, такие ассоциации она вызывает у создателей пародийных коллажей.

  • Фотосессия для журнала W

  • Мадонна в 90-х

  • Grammy Awards, 2015 год

  • Шоу Джимми Фэллона, 2015 год

  • Grammy Awards, 2015 год

  • Концерт в Детроите, 2012 год

  • Мадонна и Тейлор Свифт на IHeartRadio Music Awards

     

  • Мадонна на концерте в Сиднее

Театральные костюмы

Любовь к драматичной одежде — с крупными бантами, драпировками, кринолином, корсетами и пуш-апом — пришла к Мадонне не из актерского опыта, а из дружбы с Жаном-Полем Готье, который делал из своих показов настоящие театрализованные шоу. Именно он шил концертные костюмы певицы для туров Blond Ambition и MDNA, а также несколько ее нарядов для мероприятий. 

Жаккардовые пиджаки и брюки заменили Мадонне инфантильные платья и шелковые комбинации. Правда, к ним она надевает сразу все имеющиеся в гардеробе аксессуары: браслеты, бусы, перчатки, короны, серьги-шандельеры, пояса и длинные мантии, которые выносят звезду за грани реальности и превращают ее в Безумного Шляпника или невесту Дракулы. Однажды Мадонну даже попробовали спустить с небес: в процессе выступления на Brit Awards-2015 танцор сильно дернул ее за «демонический» плащ, и певица кубарем полетела вниз с лестницы. С тех пор поп-икону в нарядах со шлейфом никто не видел.

  • «Есть только одна королева и это Мадонна!», Super Bowl, 2012 год

  • The Girlie Show, 1993 год

  • Сара Полсон, Мадонна и Джереми Скотт на Met Gala-2017

  • BIllboard Music Awards, 2016 год

  • Мадонна в костюме Ralph Lauren на Grammy Awards, 2016 год

  • Grammy Awards, 2015 год

  • Billboard Women in Music, 2016 год

  • Brit Awards, 2015 год

  • Brit Awards, 2015 год

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