Модный революционер 80-х (вареные джинсы и бюстье-конусы) и трендсеттер 90-х (мини-юбки кислотных цветов и колготки в сетку) — сегодня вместо вау-эффекта поп-королева вызывает всплеск мемов в соцсетях и непечатные эпитеты в СМИ. Поздравляем Мадонну с 59-летием и желаем ей только хорошего.
Что не так со стилем Мадонны?
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MTV Video Music Awards, 1984 год
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В платье Jean-Paul Gaultier на American Music Awards, 1985
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Съемка клипа «Papa Don't Preach», 1986 год
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На премьере фильма «Кто эта девчонка?», 1987 год
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В корсете Jean-Paul Gaultier в туре «Blonde Ambition», 1990 год
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MTV Video Music Awards, 1990 год
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Мадонна на церемонии «Оскар», 1991 год (в тот день ее сопровождал Майкл Джексон)
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В платье Olivier Theyskens на церемонии VH1 Fashion Awards, 1998 год
Любовь к садо-мазо
Карьера Мадонны началась со скандалов: все мы помним Like a Virgin с недвусмысленными танцами на полу в свадебном платье, комедию «Отчаянно ищу Сьюзен» и десяток обнаженных фотосессий. Чтобы подчеркнуть провокационное амплуа, Мэдж носила вульгарные кожаные ботфорты, ультракороткие шорты, высокие шелковые перчатки и корсеты, подаренные Жаном-Полем Готье. Тогда это все казалось настоящей модной, да и секс-революциями. Особенно если вспомнить, что параллельно с этим в СССР иконой стиля была Алла Борисовна с ее начесами, рюшами и платьями-балахонами.
Прошло тридцать лет, а Мадонна, кажется, не изменилась: выходит на публику в тех же костюмах. Но есть проблема: в юности это выглядело свежо и необычно, а в 59 — нет, мы не эйджисты — смотрится, как минимум, странно. Бандажи с клепками, чулки вместо брюк, полицейские кепки, как и шест вместе с кожаным седлом (не шутим — это реквизит для мирового турне 2006 года), плодят интернет-мемы с единственной просьбой: оденься.
Молодежные вещи
Мадонне, как и миллениалам с Яной Рудковской, хочется носить худи Louis Vuitton X Supreme, футболки с кириллицей, бомберы из металлизированной ткани и высокие сникеры. Но она, похоже, совершенно не знает, как это делать. Одежду из красно-белой коллаборации она надевает под «no make up» и домашние треники, ультрамодные куртки миксует с олдскульными очками Нео из «Матрицы», а кроссовками дополняет сетчатый тотал-лук от Moschino. Модные критики давно окрестили Мэдж потерянной во времени и самоидентификации, а ее фэшн-перфомансы называют проявлением кризиса среднего возраста.
«Голые» платья
Мадонна относится к разряду тех знаменитостей «за 50», которые могут похвастаться подтянутым телом, с той лишь разницей, что делает она это не в специально отведенных местах — к примеру, на пляже — а прямо на красных дорожках, обнажаясь при помощи прозрачных тканей, декольте и высоких разрезов.
Одним из самых громких «голых» выходов Мадонны за последние годы стало появление на Met Gala-2016. Бала тогда посвятили связи между модой и технологиями, но певица решила гнуть свою линию и одеться в привычном вульгарно-готическом стиле — бандажном платье-рубашке от Givenchy, лишенном юбки и всякой консервативности. Соски звезды были «предусмотрительно» закрыты черной изолентой, а ягодицы — невесомым кружевом, спровоцировав новые пересуды о том, что Мадонну не зря отлучили от католической церкви. Трижды.
Сетчатые колготки
Практически ни один аутфит певицы с 80-х годов не обходится без колготок в сетку: раньше она носила их с концертными боди в стиле Мулен Руж, а теперь надевает под юбки, кюлоты и пиджаки, которые, как ей кажется, можно носить вместо платьев. Но, мы же с вами знаем!
Иногда к сетчатым колготкам Мадонна подбирает такие же сетчатые перчатки, топ, шорты и чокеры — порой кажется, что она косплеит советскую авоську. По крайней мере, такие ассоциации она вызывает у создателей пародийных коллажей.
Театральные костюмы
Любовь к драматичной одежде — с крупными бантами, драпировками, кринолином, корсетами и пуш-апом — пришла к Мадонне не из актерского опыта, а из дружбы с Жаном-Полем Готье, который делал из своих показов настоящие театрализованные шоу. Именно он шил концертные костюмы певицы для туров Blond Ambition и MDNA, а также несколько ее нарядов для мероприятий.
Жаккардовые пиджаки и брюки заменили Мадонне инфантильные платья и шелковые комбинации. Правда, к ним она надевает сразу все имеющиеся в гардеробе аксессуары: браслеты, бусы, перчатки, короны, серьги-шандельеры, пояса и длинные мантии, которые выносят звезду за грани реальности и превращают ее в Безумного Шляпника или невесту Дракулы. Однажды Мадонну даже попробовали спустить с небес: в процессе выступления на Brit Awards-2015 танцор сильно дернул ее за «демонический» плащ, и певица кубарем полетела вниз с лестницы. С тех пор поп-икону в нарядах со шлейфом никто не видел.
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«Есть только одна королева и это Мадонна!», Super Bowl, 2012 год
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The Girlie Show, 1993 год
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Сара Полсон, Мадонна и Джереми Скотт на Met Gala-2017
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BIllboard Music Awards, 2016 год
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Мадонна в костюме Ralph Lauren на Grammy Awards, 2016 год
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Grammy Awards, 2015 год
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Billboard Women in Music, 2016 год
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Brit Awards, 2015 год
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Brit Awards, 2015 год
“@semadivad: “@cyriakharris: Madominos pic.twitter.com/Cocx60gelp” This is mesmerising!” RT I thought I’d seen them all #FallenMadonna— Tracy (@xTrashy) 26 февраля 2015 г.
Madonna does not look happy... pic.twitter.com/ztDgodKJRY— Paddy Power (@paddypower) 26 февраля 2015 г.
Our beautiful creative @SteveLownes with his own @TumblingMadonna mash-up: Matador Madge pic.twitter.com/RtNnsW4aTw— Fallon London (@fallonlondon) 26 февраля 2015 г.
Next year. #MadonnaAtTheBrits pic.twitter.com/mzNlzgXyeU— Wedgeman Simon (@miniminter) 25 февраля 2015 г.
Madonna came out lookin like Big Daddy from Django #GRAMMYs pic.twitter.com/P3n0ppmXZY— The Race Draft (@The_Race_Draft) 27 января 2014 г.
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