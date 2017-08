5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора

«Маноло: мальчик, который делал обувь для ящериц»

В честь 75-летия «обувного короля» Маноло Бланика на экраны выходит документальный фильм со сказочным названием «Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards». Таким же сказочным, как и туфли дизайнера, сделанные из декоративных листьев, фруктов, цветов, меха и кристаллов. Историю их создания показывает режиссер Майкл Робертс, который знаком с Блаником больше 30 лет. Наверное, ни перед кем другим он не раскрылся бы так, как перед товарищем, не стесняясь дурачиться и показывать язык, а также беседовать на откровенные темы с Рианной — одной из партнеров по коллаборациям.

«Люди сердятся на меня за то, что женщины любят туфли больше, чем своих мужей», — смеется Маноло. И со слов участвовавших в съемках Наоми Кэмпбелл, Кэндис Бушнелл и Анны Винтур, выясняется, что это действительно так. «Я не помню, когда в последний раз носила что-то, кроме Manolo Blahnik», — делится главный редактор американского Vogue.

Когда: с 16 сентября