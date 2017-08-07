5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора

Сериал об убийстве Джанни Версаче с Пенелопой Крус в роли Донателлы, а также художественный и документальные байопики Кристиана Диора, Маноло Бланика, Зака Позена и Дриса ван Нотена – мы выбрали лучшие новые картины о фэшн-индустрии для всех, кто устал пересматривать «Дьявол носит Prada» и «Мы покорим Манхэттен».
«House of Z»
«Самый эмоциональный фильм 2017-го», «Великолепная история об искуплении через смирение и тяжелую работу», «Увлекательная визуальная симуляция» — фильм о дизайнере Заке Позене уже сорвал овации обычно скептично настроенных кинокритиков из Голливуда. Секрет успеха — в том самом противостоянии «искусства ради искусства» и «выгоды», о котором сегодня спорят в модной индустрии. С самого начала карьеры в 2000-м году Зак руководствовался только творчеством, производя на свет высокотехнологичные платья из кринолина и светодиодов, но в какой-то момент столкнулся с нехваткой денег и долговой ямой, которая поставила под вопрос существование дома «Z».
«Я упиваюсь тем, что делаю, но и у моды есть темная сторона», — рассказывает дизайнер в трейлере байопика, снятого режиссером Санди Кронопулос при поддержке журнала Vogue. Основой для сюжета послужили личные фото и видеоархивы Зака, а также интервью его клиенток и коллег: Наоми Кэмпбелл, Клэр Дейнс, Николь Фелпс, Андре Лоена Телли и Шона Комбса, который в 2004 году инвестировал в дело начинающего кутюрье. В апреле картину показали на фестивале Tribeca, а 6 сентября американский Vogue будет транслировать ее на своем сайте.
Когда: 6 сентября 2017 года
«Маноло: мальчик, который делал обувь для ящериц»
В честь 75-летия «обувного короля» Маноло Бланика на экраны выходит документальный фильм со сказочным названием «Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards». Таким же сказочным, как и туфли дизайнера, сделанные из декоративных листьев, фруктов, цветов, меха и кристаллов. Историю их создания показывает режиссер Майкл Робертс, который знаком с Блаником больше 30 лет. Наверное, ни перед кем другим он не раскрылся бы так, как перед товарищем, не стесняясь дурачиться и показывать язык, а также беседовать на откровенные темы с Рианной — одной из партнеров по коллаборациям.
«Люди сердятся на меня за то, что женщины любят туфли больше, чем своих мужей», — смеется Маноло. И со слов участвовавших в съемках Наоми Кэмпбелл, Кэндис Бушнелл и Анны Винтур, выясняется, что это действительно так. «Я не помню, когда в последний раз носила что-то, кроме Manolo Blahnik», — делится главный редактор американского Vogue.
Когда: с 16 сентября
«Американская история преступлений»
Основанный на реальных событиях сериал дебютировал рассказом о деле бывшего футболиста О.Джея Симпсона. Новый сезон посвятят расследованию убийства Джанни Версаче. Одним из главных действующих лиц картины, выход которой назначен на следующий год, будет сестра дизайнера Донателла Версаче (ее играет Пенелопа Крус). Именно она встала у руля итальянской империи после того, как серийный киллер Эндрю Кьюненен (Даррен Крисс) застрелил Джанни (Эдгар Рамирес) на ступеньках его роскошной усадьбы в 1997 году.
Следствию удалось доказать причастность Кьюненена к еще как минимум пяти преступлениям, но его мотивы остались неразгаданными. Киллер покончил жизнь самоубийством спустя несколько дней после рокового выстрела, попав в оцепление полиции. Команда сериала, в числе которой также продюсер Райан Мерфи, режиссер Энтони Хемингуэй и певец Рикки Мартин (он играет роль Антонио Д'Амико, любовника Джанни) попыталась пролить больше света на эту историю и узнать причины ненависти убийцы Версаче.
Когда: в 2018 году
«Christian Dior, la France»
В этом году дому Dior исполнилось 70 лет, и преемники французского дизайнера празднуют событие на широкую ногу. Сначала организовали выставку канонических вещей марки в парижском Музее декоративного искусства, потом выпустили путеводитель по любимым местам Кристиана Диора, а теперь еще и посвятили ему трехчасовой документальный фильм, позвав режиссером экс-министра Франции Фредерика Миттерана.
Картина получила название «Christian Dior, la France» и рассказывает о творческом пути маэстро, начиная с его детства в Нормандии до 1947 года, когда он подружил моду с барным жакетом, юбкой-карандашом и нью-лук платьями. «Фильм повествует о тех коротких 10 годах, которые Диор успел посвятить дизайну, а также раскрывает экстраординарную личность этого застенчивого, скромного и избегавшего прессу гения» — рассказывает Миттеран.
Когда: с 29 июля
«Dries», июль 2017
Фильм о любимом дизайнере Ксении Собчак и Айрис Апфель уже можно посмотреть в iTunes по цене в 9,99 евро. В нем Дрис ван Нотен рассказывает режиссеру Райнеру Холзмеру о фэшн-пристрастиях, замыслах всех своих шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях.
«Мы сидели со списком из 96 показов, и я выбрал те, о которых хочу поговорить, — объяснял Холзмер в интервью Dazed.— Любопытно, что Дрис рассматривает провальные работы как важную часть карьеры. Недавно я читал колонку Люсинды Чемберс, которая жаловалась, что в моде все обсуждают только деньги и успех, а неудачи замалчивают. Но Дрис был честен, и это необычно для модной индустрии».
Когда: 29 июня 2017
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