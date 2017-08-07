5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора

«House of Z»

«Самый эмоциональный фильм 2017-го», «Великолепная история об искуплении через смирение и тяжелую работу», «Увлекательная визуальная симуляция» — фильм о дизайнере Заке Позене уже сорвал овации обычно скептично настроенных кинокритиков из Голливуда. Секрет успеха — в том самом противостоянии «искусства ради искусства» и «выгоды», о котором сегодня спорят в модной индустрии. С самого начала карьеры в 2000-м году Зак руководствовался только творчеством, производя на свет высокотехнологичные платья из кринолина и светодиодов, но в какой-то момент столкнулся с нехваткой денег и долговой ямой, которая поставила под вопрос существование дома «Z».

«Я упиваюсь тем, что делаю, но и у моды есть темная сторона», — рассказывает дизайнер в трейлере байопика, снятого режиссером Санди Кронопулос при поддержке журнала Vogue. Основой для сюжета послужили личные фото и видеоархивы Зака, а также интервью его клиенток и коллег: Наоми Кэмпбелл, Клэр Дейнс, Николь Фелпс, Андре Лоена Телли и Шона Комбса, который в 2004 году инвестировал в дело начинающего кутюрье. В апреле картину показали на фестивале Tribeca, а 6 сентября американский Vogue будет транслировать ее на своем сайте.

Когда: 6 сентября 2017 года