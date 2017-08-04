Сетчатые колготки под джинсовую юбку — признак откровенно дурного вкуса. Но когда в таком комбо выходят на красную дорожку Эмили Ратаковски или Селин Дион, пресса тут же именует их иконами стиля. Мы негодуем. Почему им можно носить все, что хочется, а нам нельзя? Перечисляем основные грехи современной моды, на которые мы тоже имеем право.
Бекхэм в шлепках и носках, ДиКаприо с мусорным пакетом и другие фэшн-грехи звезд
Делать вид, что мусорный пакет — это новая it-bag
В конце июля Леонардо ДиКаприо неожиданно для себя сделал модное заявление, выйдя из дома с целлофановым пакетом, привязанным к шортам. Под тяжестью того, что в нем находилось (а судя по весу, это была статуэтка «Оскар», не иначе), они опустились до самых колен, явив папарацци клетчатое белье актера. Мир до сих пор гадает, что это было: интерпретация тренда на поясные сумки или простое нежелание таскать ношу в руках? Так или иначе, GQ назвал Лео законодателем «ленивого» стиля, а пользователи соцсетей восхитились его непринужденностью.
Носить плюшевый костюм, когда «немножко» поправилась
О том, что Рианна «слегка» располнела, в прессе судачат уже давно. Однако певица не обращает внимания ни на едкие комментарии, ни на лишние 10 кг, продолжая носить обтягивающие джинсы, перфорированные комбинезоны и даже плюшевые костюмы, которые находятся под модным запретом еще с нулевых. После неудачной промо-кампании фиолетового лука от Fenty Puma, она выложила в Instagram мем с рэпером Гуччи Мейном, который сильно похудел за 10 лет его карьеры: «Если я вам не нравился в 2007-м, то вы не достойны меня в 2017-м». В комментариях к посту поклонники стали осыпать Рианну комплиментами и осуждать тех, кто критиковал ее «милейший костюмчик из велюра».
Сочетать шлепки с носками
На вопрос «носить» или «не носить» Дэвид Бекхэм всегда отвечает положительно. На днях по сети разошлись свидетельства самого страшного фэшн-преступления для мужчины — длинные носки, надетые со шлепками. Оправдание ему существует, только если вы — футболист, секс-символ и британский медиадарлинг или если на вас шлепки от Adidas, Vans или Gucci, которые также миксуют с носками Рита Ора, Игги Азалия и Джастин Бибер. «Да даже если бы он надел двух мёртвых голубей на ноги, он бы всё равно был круче меня и вас», — написал один из пользователей Твиттера. Другие американцы вообще не нашли в перфомансе Бекхэма ничего удивительного: «в Бруклине так ходят все».
Ходить с дамской сумкой мужчине
В то время как в России мужчина с дамской сумкой считается подкаблучником, в Европе и Азии парни специально заимствуют их из гардероба подруги. У Марка Джейкобса всегда под рукой гигантская Hermes Birkin, стилист Брэд Горески носит с собой бежевый уикендер, Фаррелл Уильямс обожает яркие шопперы и планшеты, а филиппинский блогер Брайан Бой не выходит из дома без миниатюрного клатча. Выглядит это все странно и непривычно, но очень стильно, особенно в сочетании с другими вещами, перешедшими из женского гардероба в мужской — розовыми комбинезонами, «пижамными» костюмами и «бабушами» (мягкие туфли без задников — Прим.ред.) с мехом.
Надевать вьетнамки под брюки или костюм
Хотя вьетнамки в этом сезоне легализовали (женщины носят их с длинными юбками, парками и платьями от-кутюр) на парнях в брюках они выглядят дешево и не эстетично. Джерард Батлер, Эд Вествик и Зак Эфрон не раз надевали резиновые тапочки под джинсы или black-tie, дав надежду своим поклонникам, что так теперь можно и модно. Но нет, с момента выхода «Гида по стилю, этикету и жизни для современного мужчины» — бестселлера Гленна О'Брайана о «джентльменской» моде — ничего не изменилось. «Шлепанцы и вьетнамки с костюмом нельзя носить ни в коем случае. В действительности в них и из дома-то лучше не выходить, если, конечно, у вас нет бассейна. Если вы идете в них по улице, и в мире существует справедливость, рано или поздно вы просто обязаны наступить на гвоздь», — написано в книге.
Фото: Instagram, Twitter
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