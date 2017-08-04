Надевать вьетнамки под брюки или костюм

Хотя вьетнамки в этом сезоне легализовали (женщины носят их с длинными юбками, парками и платьями от-кутюр) на парнях в брюках они выглядят дешево и не эстетично. Джерард Батлер, Эд Вествик и Зак Эфрон не раз надевали резиновые тапочки под джинсы или black-tie, дав надежду своим поклонникам, что так теперь можно и модно. Но нет, с момента выхода «Гида по стилю, этикету и жизни для современного мужчины» — бестселлера Гленна О'Брайана о «джентльменской» моде — ничего не изменилось. «Шлепанцы и вьетнамки с костюмом нельзя носить ни в коем случае. В действительности в них и из дома-то лучше не выходить, если, конечно, у вас нет бассейна. Если вы идете в них по улице, и в мире существует справедливость, рано или поздно вы просто обязаны наступить на гвоздь», — написано в книге.