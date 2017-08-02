Идеолог обреченного на продажу пространства «Тайга» Марк Калинин анонсировал открытие фэшн-кластера «Modul». Он будет располагаться в центре Санкт-Петербурга, в здании с панорамным видом на Невский проспект и улицу Рубинштейна. В данный момент ведется набор резидентов: отечественных марок, мультибрендовых магазинов, образовательных проектов в области моды и дизайна, а также имидж- и фотостудий. Среди первых арендаторов уже значатся школа фэшн-иллюстрации и коммуникационное агентство «Сult Сommunication».
Создатель «Тайги» открывает фэшн-кластер на Невском проспекте
Марк Калинин
Основатель проекта «Modul»
У нас есть желание сделать проект, про который напишут все западные путеводители, и ощущение от пространства: это ритм большого города, интересный контраст между классическим антуражем Невского проспекта и современным дизайном самого пространства. Здесь будет точка активности, где мода создается и представляется публике. Естественно, все с помощью людей, занятых в этой индустрии, открытых к коллаборациям и работе с аудиторией: от коктейльных вечеринок и презентаций до показов коллекций, которые в данном случае требуют технической кооперации и создают общий вайб проекта.
Главными преимуществами нового кластера Марк называет возможность разделить крупный лот (всего их пять) на корнеры, сократив бюджет на аренду, выдавать интернет-заказы в ресепшн-зоне, и работать с трафиком туристов благодаря расположению пространства на главной улице города — Невском проспекте, 74
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