Создатель «Тайги» открывает фэшн-кластер на Невском проспекте

Основатель проекта «Modul»

У нас есть желание сделать проект, про который напишут все западные путеводители, и ощущение от пространства: это ритм большого города, интересный контраст между классическим антуражем Невского проспекта и современным дизайном самого пространства. Здесь будет точка активности, где мода создается и представляется публике. Естественно, все с помощью людей, занятых в этой индустрии, открытых к коллаборациям и работе с аудиторией: от коктейльных вечеринок и презентаций до показов коллекций, которые в данном случае требуют технической кооперации и создают общий вайб проекта.