После дебютной мужской коллекции бренд Андрея Артемова Walk of Shame представил традиционную женскую. Новый осенне-зимний лукбук показывает, как носить шерстяные оверсайз-пальто, платья-комбинации, брюки с завышенной талией, джинсовые юбки и клетчатые тренчи. Средствами стайлинга служат туристические футболки с египетскими пирамидами и патриотической надписью «Ялта», туфли на толстом каблуке из начала 70-х, меховые шапки-ушанки, длинные кардиганы из изумрудных пайеток и береты монохромных цветов (мы предупреждали, что они станут новой фишкой русского дизайна).
Шапки-ушанки и футболки с египетскими пирамидами в новой коллекции Walk of Shame
Мудборд коллекции — оригинальные серии «Твин Пикс» — первого американского сериала, показанного в России в 1993-м. Его влияние можно рассмотреть в шрифтах логотипов, нарочито заостренных сорочках и в принтах в виде пятен от чашек кофе, который так любят герои сериала (особенно Агент Купер). В качестве еще одного неожиданного кода — корпусная мебель производства Румынии или Югославии, к которой отсылают деним коричневого цвета с отделкой «под дерево».
Walk of Shame впервые показывает коллекцию в день начала ее продаж. Андрей Артемов и команда бренда решили на собственном примере узнать, как работает один из главных трендов ритейла и моды — концепция «see now buy now». В Петербурге всю одежду можно найти в концепт-сторе nevsky 152.
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