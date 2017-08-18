Шапки-ушанки и футболки с египетскими пирамидами в новой коллекции Walk of Shame

Мудборд коллекции — оригинальные серии «Твин Пикс» — первого американского сериала, показанного в России в 1993-м. Его влияние можно рассмотреть в шрифтах логотипов, нарочито заостренных сорочках и в принтах в виде пятен от чашек кофе, который так любят герои сериала (особенно Агент Купер). В качестве еще одного неожиданного кода — корпусная мебель производства Румынии или Югославии, к которой отсылают деним коричневого цвета с отделкой «под дерево».