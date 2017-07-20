В сети появились первые кадры календаря Pirelli-2018, стилизованного новоиспеченным главным редактором Vogue UK Эдвардом Эннинфулом. В качестве темы главного фэшн-бука индустрии он выбрал сказку «Алиса в Стране Чудес», героями которой стали чернокожие знаменитости: Вупи Голдберг aka Герцогиня, Слик Вудс aka Безумный шляпник, травести-модель Ру Пол aka Червонная Королева, Джимон Хонсу aka Червонный Король и Даки Дот, которая примерила образ Алисы. Также в съемке приняли участие Наоми Кэмпбелл, Puff Daddy, оскароносная актриса Люпита Нионго и модель-альбинос Тандо Хопа. Фотографом выступил сюрреалист Тим Уолкер, который ранее делал фотосессии со львами, двухметровыми куклами и лебедями и вертолетом из батонов.
Первые кадры нового календаря Pirelli: Вупи Голдберг, Puff Daddy и Наоми Кэмпбелл
«Мы королевские палачи, — комментирует новый календарь команда. — «Когда мы киваем головой, вы становитесь обезглавленными. Примерно так люди будут чувствовать себя, когда увидят результаты съемки. В позитивном смысле, конечно же».
Напомним, календарь от компании Pirelli впервые был выпущен в 1964 году. Первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles, который принес выпуску огромный успех и сделал его настоящей сенсацией середины прошлого века. В последующие годы над календарем работали лучшие мировые фотографы и лучшие модели и актрисы, для которых участие в съемке Pirelli — признание на мировом уровне. Среди них — Синди Кроуфорд, Милла Йовович, Хайди Клум, Кейт Мосс, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Фернанда Таварес, Жизель Бундхен, Мина Сувари, Каролина Куркова, Наталья Водянова, Бриттани Мерфи, Дженнифер Лопес, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Кэролин Мерфи, Наоми Уоттс и другие. Календарь распространяется ограниченным тиражом и продается только на аукционах.
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