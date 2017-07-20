Первые кадры нового календаря Pirelli: Вупи Голдберг, Puff Daddy и Наоми Кэмпбелл

Напомним, календарь от компании Pirelli впервые был выпущен в 1964 году. Первым фотографом стал Роберт Фриман, официальный фотограф The Beatles, который принес выпуску огромный успех и сделал его настоящей сенсацией середины прошлого века. В последующие годы над календарем работали лучшие мировые фотографы и лучшие модели и актрисы, для которых участие в съемке Pirelli — признание на мировом уровне. Среди них — Синди Кроуфорд, Милла Йовович, Хайди Клум, Кейт Мосс, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Фернанда Таварес, Жизель Бундхен, Мина Сувари, Каролина Куркова, Наталья Водянова, Бриттани Мерфи, Дженнифер Лопес, Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Кэролин Мерфи, Наоми Уоттс и другие. Календарь распространяется ограниченным тиражом и продается только на аукционах.