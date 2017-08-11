Оттанцевать на летней вечеринке до рассвета — для петербуржца особая месса, которую не может прервать даже самая противная погода. Однако когда руки постоянно придерживают сумку, ноги ноют от каблуков, а платье приходится поправлять при каждом ритмичном движении, тусовка становится настоящем челленджем, победить в котором могут лишь прожженные пати-мейкеры. Они и рассказали нам, как в таких случаях оставаться на стиле и релаксе одновременно.
Как одеться на вечеринку — советуют галерист, художница, модель и дизайнер
Рената Шульга, дизайнер REKA WEAR, пиар-специалист
Танцевать всю ночь напролёт можно и нужно в платье! Причем чем короче, тем лучше! Девушки в Петербурге стали очень странно одеваться в последнее время, хотя, может, так кажется на контрасте с Бали, где я жила пару лет. При таких погодных условиях в капроновых колготках под брюками особо не «растанцуешься». Поэтому я вспоминаю фильм «Грязные танцы» и советую всем белую рубашку и джинсы с завышенной талией — уместно, консервативно и очень удобно.
Вопрос с обувью — самый важный: прогулки до утра по Петербургу никто не отменял! Поэтому я выбираю высокие мартинсы из черной кожи, которые неплохо смотрятся с коллекцией моих рокэндрольных косух. Никаких кроссовок с платьями! Расслабленно чувствовать себя можно в любой одежде и туфлях, если они опрятны. И уж если собрались двигать телом, не берите с собой сумку — танцевать вокруг нее не комильфо.
Наталья Наговицына, дива найт-лайфа, музыкальный журналист
Перед любым выходом в свет (в данном случае — во тьму) мне требуется час времени для сборов, включая душ, чашку кофе, макияж и выбор наряда. Особый ритуал — накрутить фирменную пати-прическу, по которой меня сразу идентифицируют над толпой на танцполе и запоминают заезжие гастролеры. Сейчас гулька на макушке стала мейнстримом, но я с ней хожу уже десять лет — мои кудрявые космы живут своей фривольной жизнью, а во время танцев не хочется тратить время на постоянное их укладывание в нужную сторону.
Бывалого тусовщика всегда можно вычислить по поясной сумке — лучше варианта не придумаешь. Сейчас гоняю с блестящей сумкой I Make Bags изумрудного цвета, которую мне подарила Ксения Лапшова перед недавно прошедшим Boiler Room в Петербурге. С собой у меня всегда гигиеническая помада и зеркало с румянами: за ночь приходится много приветственно целоваться в правую щеку, поэтому к середине ночи румян на ней ассиметрично не остается. И всегда беру матирующие салфетки для лица, чтобы после интенсивных танцев привести кожу в порядок.
Сейчас с содроганием вспоминаю, как раньше часов по восемь отплясывала на каблуках под джангл, шранц или гараж. К тридцати годам такой подвиг кажется бессмысленным. Поэтому я прихожу танцевать в кроссовках, тем более большую часть времени провожу во дворах Конюшенной площади, а в неудобной обуви по дороге в очередной клуб на местном разбитом асфальте можно просто свалиться лицом в лужу или расквасить коленки.
Мой стандартный лук — джинсы или брюки и черная или белая футболка с мерчем, которые мне дарят друзья-промоутеры. Привлекать внимание одеждой мне нет необходимости — я и так это делаю своими залихватскими танцами в первом ряду перед диджеем. А если вы хотите выделиться, то топ в сетку, надетый на голую грудь, кожаные брюки в обтяжку и замысловатые принты на любой части одежды в помощь — это все по-прежнему работает.
Лиза Савина, галерист, арт-менеджер
Я предпочитаю ходить на мероприятия, связанные с искусством: во первых, там есть и о чем разговаривать, и сплетничать, и решать какие-то рабочие вопросы. В моей жизни было полтора раза, когда я целенаправленного к ним готовилась, и все эти полтора раза я выглядела не очень. В силу условной богемности рода своих занятий я всегда одеваюсь так, чтобы можно было и в пир, и в мир, и в добрые люди. Сумку беру в соответствии с одеждой и тем, что собираюсь туда положить, — большую или очень большую. Хотя совсем недавно завела себе маленький клатч, потому что на вечеринке из необходимых вещей — это карточка, телефон, сигареты и помада. Каблуки ношу в крайнем случае: даже самые удобные туфли через два часа хождений, стояний и скачек превращаются в испанский сапожок. А из одежды предпочитаю комбинезоны, мои любимые — Isabel Marant.
Женя Мелихан, графический дизайнер
Я люблю вечерний формат тусовок: потанцевал до часа ночи и с чувством выполненного долга поехал домой, чтобы не проспать весь следующий день. На такие мероприятия могу собираться как 30 минут, так и несколько часов, (если это костюмированная вечеринка). Идеальным вариантом считаю сумку на пояс, куда помещаются телефон, кошелек и всякие женские мелочи. На музыкальные фестивали всегда беру рюкзак — погода в Петербурге переменчива, и никогда не знаешь, что тебе пригодится в течение дня: солнцезащитные очки, дождевик или веер. Из обуви предпочитаю кеды — в них я уверена, что оторвусь по максимуму, но если случится надеть каблуки, то мне ничего не мешает их скинуть и танцевать босиком. К ним подбираю простой образ из топа и шортов, а если прохладно — то еще легкую мантию или кимоно.
Наталия Пивко, художница
Я люблю наряжаться, даже в булочную хожу в «концертном». И всегда беру с собой сумку — красивую, смешную или театральную, в которую могут влезть запасные кеды. Когда надеваю каблуки, становлюсь похожа на клоуна на ходулях, поэтому предпочитаю обувь на низком ходу. А чтобы привлечь внимание и не испытывать дискомфорт, советую спортивный костюм. Удобство, тепло и здравый смысл — самые большие враги нарядности!
Елена Романова, актриса
В Петербурге тотально «забивают» на дресс-код. И я одна из тех людей, кто может прийти на светское мероприятие в кедах. Но стараюсь не перебарщивать: на свадьбу к подруге точно не завалюсь в спортивном костюме и рваных джинсах — надену смокинг или платье с кедами (боготворю того, кто их ввел в моду!). Живу я за городом, и часто бывает, что, выехав утром из дома, не могу предположить, где окажусь вечером. В связи с этим мой личный лайфхак — все свое вожу с собой! В моей машине обязательно есть косметичка, чтобы подправить макияж, шпильки, маленькие сумочки нескольких цветов и пара вариантов вечернего верха. Больше всего места в багажнике занимает обувь: кроссовки, туфли и нарядная на плоской подошве. Гардероб, а не машина!
Ксения Вдовина, арт-консультант
Любое мероприятие — праздник, на котором нужно выглядеть идеально, вся подготовка занимает у меня около двух часов. Фаворит в гардеробе — черный цвет, в нем я всегда чувствую себя комфортно — неважно, платье это или джинсы. К одежде подбираю обувь в зависимости от характера события: если отправляюсь на вечеринку, то всегда надеваю туфли на высоком каблуке, а если на open-air-фестиваль, то кроссовки или кеды. В пару идут небольшие сумочки кросс-боди, ведь руки должны оставаться свободными для танцев, объятия и бокала вина. Она обязательно должна быть красивой, дополнять образ и хранить красную помаду, чтобы в любой момент поправить макияж.
Евгения Сероусова, искусствовед, куратор «Русского музея»
Вся моя подготовка к вечеринке сводится к тому, что я после тысячного вернисажа забегаю домой, и у меня есть пара минут, чтобы скинуть вторую кожу и накинуть другую. Всегда беру с собой клатч-книгу, которая изначально представляла собой стильную упаковку для футболок концептуального бренда Tee Library. Когда увидела на обложке подпись «Thinking Literature», сразу поняла, что вещь моя, а после нашла еще несколько плюсов. Во-первых, книгу у тебя не будут выдирать из рук во время одинокой прогулки в полночь, во-вторых, такой клатч — настоящий магнит для людей, которые не знают, с чего начать беседу.
Обувь люблю на низком ходу — сегодня ее такой огромный выбор, что туфли приходятся кстати лишь по особому случаю. Беспроигрышный вариант — кроссовки Balenciaga с зауженным мысом: союзка сделана из дышащей мембранной ткани, боковые вставки — из зернистой кожи, а задник — из замши. Это удобно, красиво и подходит к любой, даже самой нарядной, одежде.
Разнообразить образ мне помогают шляпы. У меня их огромное количество, и я рада, что тенденция восходящего интереса к головным уборам захлестнула многих петербуржцев. Ну и чтобы чувствовать себя на вечеринках gorgeous, нужно наполняться изнутри (и дело не в количестве выпитого игристого).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.