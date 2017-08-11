Как одеться на вечеринку — советуют галерист, художница, модель и дизайнер

Наталья Наговицына, дива найт-лайфа, музыкальный журналист

Перед любым выходом в свет (в данном случае — во тьму) мне требуется час времени для сборов, включая душ, чашку кофе, макияж и выбор наряда. Особый ритуал — накрутить фирменную пати-прическу, по которой меня сразу идентифицируют над толпой на танцполе и запоминают заезжие гастролеры. Сейчас гулька на макушке стала мейнстримом, но я с ней хожу уже десять лет — мои кудрявые космы живут своей фривольной жизнью, а во время танцев не хочется тратить время на постоянное их укладывание в нужную сторону.

Бывалого тусовщика всегда можно вычислить по поясной сумке — лучше варианта не придумаешь. Сейчас гоняю с блестящей сумкой I Make Bags изумрудного цвета, которую мне подарила Ксения Лапшова перед недавно прошедшим Boiler Room в Петербурге. С собой у меня всегда гигиеническая помада и зеркало с румянами: за ночь приходится много приветственно целоваться в правую щеку, поэтому к середине ночи румян на ней ассиметрично не остается. И всегда беру матирующие салфетки для лица, чтобы после интенсивных танцев привести кожу в порядок.

Сейчас с содроганием вспоминаю, как раньше часов по восемь отплясывала на каблуках под джангл, шранц или гараж. К тридцати годам такой подвиг кажется бессмысленным. Поэтому я прихожу танцевать в кроссовках, тем более большую часть времени провожу во дворах Конюшенной площади, а в неудобной обуви по дороге в очередной клуб на местном разбитом асфальте можно просто свалиться лицом в лужу или расквасить коленки.

Мой стандартный лук — джинсы или брюки и черная или белая футболка с мерчем, которые мне дарят друзья-промоутеры. Привлекать внимание одеждой мне нет необходимости — я и так это делаю своими залихватскими танцами в первом ряду перед диджеем. А если вы хотите выделиться, то топ в сетку, надетый на голую грудь, кожаные брюки в обтяжку и замысловатые принты на любой части одежды в помощь — это все по-прежнему работает.