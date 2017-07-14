Валентин Юдашкин: «Футболисты "Зенита" выглядят как космонавты!»

Также Юдашкин упомянул недавно презентованную форму ФК «Спартак»: «У спартаковской формы дизайн вообще отсутствует. На первый взгляд — самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе забыть. Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет».