Кажется, мы нашли самый смешной фэшн-Инстаграм в мире

Как бы выглядели девушки с показов Maison Margiela и Comme des Garcons в реальной жизни? Что способен загнать под каблук Marc Jacobs? И куда пойти в твидовых костюмах Chanel, кроме красной дорожки? — об этом рассказывает Instagram-аккаунт «Siduations», получивший известность благодаря картинкам с дизайнерами в Хогвартсе.

  • Balenciaga

  • Gucci

  • Marc Jacobs

  • Balenciaga

  • Модель Эмили Ратажковски

  • Comme des Garcons

  • Calvin Klein

  • Miu Miu

Веселые коллажи — результат безделия экс-пиарщика Сидни Праватиотина, который в феврале уволился из агентства Krupp Group и решил попробовать себя в роли фотохудожника. Результаты игры с графическими редакторами он выкладывал в социальные сети. Его иллюстрации с моделями на автомойке, беговом марафоне, в аэропорту, тюрьме и в кафе — парню, кстати, кажется, что за столиком в KFC они смотрятся очень органично — быстро нашли отклик подписчиков.

  • Chanel

  • Chanel

  • Raf Simons

  • Raf Simons

  • Louis Vuitton

  • Balenciaga

  • Louis Vuitton X Supreme

  • Rodarte

  • Balenciaga

На сегодняшний день аккаунт насчитывает 24 тысячи фолловеров, число которых увеличивается с каждой неделей моды или фэшн-событием. Участников недавнего показа Raf Simons Сидни поместил в рейв-тусовку (кожаные олимпийки ядреного цвета не оставили выхода) и фильм «Мэри Поппинс» (на это побудили фирменные зонтики и шляпы с косынками), девушкам в оверсайз-жакетах с кутюрного шоу Chanel предложил побыть фитнес-инструкторами, а моделей Louis Vuitton в платьях-кольчугах отправил на кастинг «Последнего самурая». 

  • Maison Margiela

  • Maison Margiela

  • Maison Margiela

  • Comme des Garcons

  • Maison Margiela

  • Maison Margiela

Особенно «теплые» чувства Сидни испытывает к дизайнерам Джону Гальяно и Рей Кавакубо — одним из немногих, кто делает моду ради искусства, а не ради коммерческой прибыли. «Окей, но как носить ваш авангард в повседневной жизни?» — интересуется создатель «Siduations», представляя моделей с драматично-недовольными лицами в такси, метро, офисе и на уборке снега. Некоторые коллажи выглядят настолько реалистично, что могли бы стать отличными рекламными кампейнами. 

  • Chanel

  • Vetements

  • Джиджи Хадид (кадр с шоу Victoria's Secret)

  • Gucci

  • Opening Ceremony

  • Селена Гомез

  • Vetements

  • Vetements

  • Opening Ceremony

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