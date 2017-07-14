Кажется, мы нашли самый смешной фэшн-Инстаграм в мире

Веселые коллажи — результат безделия экс-пиарщика Сидни Праватиотина, который в феврале уволился из агентства Krupp Group и решил попробовать себя в роли фотохудожника. Результаты игры с графическими редакторами он выкладывал в социальные сети. Его иллюстрации с моделями на автомойке, беговом марафоне, в аэропорту, тюрьме и в кафе — парню, кстати, кажется, что за столиком в KFC они смотрятся очень органично — быстро нашли отклик подписчиков.