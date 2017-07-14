Как бы выглядели девушки с показов Maison Margiela и Comme des Garcons в реальной жизни? Что способен загнать под каблук Marc Jacobs? И куда пойти в твидовых костюмах Chanel, кроме красной дорожки? — об этом рассказывает Instagram-аккаунт «Siduations», получивший известность благодаря картинкам с дизайнерами в Хогвартсе.
Кажется, мы нашли самый смешной фэшн-Инстаграм в мире
Веселые коллажи — результат безделия экс-пиарщика Сидни Праватиотина, который в феврале уволился из агентства Krupp Group и решил попробовать себя в роли фотохудожника. Результаты игры с графическими редакторами он выкладывал в социальные сети. Его иллюстрации с моделями на автомойке, беговом марафоне, в аэропорту, тюрьме и в кафе — парню, кстати, кажется, что за столиком в KFC они смотрятся очень органично — быстро нашли отклик подписчиков.
На сегодняшний день аккаунт насчитывает 24 тысячи фолловеров, число которых увеличивается с каждой неделей моды или фэшн-событием. Участников недавнего показа Raf Simons Сидни поместил в рейв-тусовку (кожаные олимпийки ядреного цвета не оставили выхода) и фильм «Мэри Поппинс» (на это побудили фирменные зонтики и шляпы с косынками), девушкам в оверсайз-жакетах с кутюрного шоу Chanel предложил побыть фитнес-инструкторами, а моделей Louis Vuitton в платьях-кольчугах отправил на кастинг «Последнего самурая».
Особенно «теплые» чувства Сидни испытывает к дизайнерам Джону Гальяно и Рей Кавакубо — одним из немногих, кто делает моду ради искусства, а не ради коммерческой прибыли. «Окей, но как носить ваш авангард в повседневной жизни?» — интересуется создатель «Siduations», представляя моделей с драматично-недовольными лицами в такси, метро, офисе и на уборке снега. Некоторые коллажи выглядят настолько реалистично, что могли бы стать отличными рекламными кампейнами.
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