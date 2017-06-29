ММКФ-2017: самые красивые наряды закрытия

  • Анна Снаткина в Natalia Gart

  • Наталья Рудова в Alexandra Serova

  • Анна Меликян в Tegin

  • Гела Месхи и Екатерина Климова

  • Дарья Чаруша в Edem Couture

  • Белла Потемкина в платье Bella Potemkina

  •  Зара в платье из лимитированной коллекции Ralph Lauren

  • Сабина Ахмедова

Красная дорожка финального дня ММКФ собрала красивейшие платья от российских дизайнеров. Вместо привычных по такому поводу Elie Saab и Marchesa, наши звезды поддерживают отечественного производителя. Так, Анна Меликян отдала предпочтение бренду Tegin: ее наряд для фестиваля был сделан в одном из самых крупных столичных ателье с использованием плотного шелка брусничного цвета и невидимого корсета. Даша Чаруша надела однотонное платье на широких бретелях от Edem Couture, который известен своими искусными свадебными нарядами. Анна Снаткина поддержала Наталию Гарт: дизайнер сделала для актрисы персональное платье с высоким разрезом и сверху декорировала его тканевыми лепестками.

  • Екатерина Шпица в Valentin Yudashkin

  • Саша Савельева в Valentin Yudashkin

  • Татьяна Навка в Valentin Yudashkin

Фэшн-королем вечера стал Валентин Юдашкин — в моделях из его коллекций на закрытие ММКФ приехали сразу три девушки: Екатерина Шпица, Татьяна Навка и Александра Савельева. Первая выбрала для красной дорожки настоящее «платье принцессы» с открытыми плечами, шлейфом и рассыпанными по подолу цветами. Татьяна Навка приобрела у мэтра монохромный наряд с бархатным верхом и акцентом в виде красного пояса. В свою очередь, певица Саша Савельева «зафиналила» фестиваль в блестящем платье с голой спиной, полностью сделанном из крупных серебристых пайеток.

  • Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева, по-видимому, решила отдать должное не столько российским дизайнерам, сколько аргентинским победителям ММКФ, надев платье, вдохновленное культурой этой страны. Черный наряд с мелкими красными цветами и вертикальным воланом доходил до щиколотки, приоткрывая легкие босоножки с тонким ремешком. Волосы актрисы были перевязаны темной бархатной лентой, а в ушах сверкали крупные серьги-кольца от Cartier.

Фото: Анна Темерина, Денис Шумов, Анастасия Иванова, Александр Мурашкин

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