ММКФ-2017: самые красивые наряды закрытия

Фэшн-королем вечера стал Валентин Юдашкин — в моделях из его коллекций на закрытие ММКФ приехали сразу три девушки: Екатерина Шпица, Татьяна Навка и Александра Савельева. Первая выбрала для красной дорожки настоящее «платье принцессы» с открытыми плечами, шлейфом и рассыпанными по подолу цветами. Татьяна Навка приобрела у мэтра монохромный наряд с бархатным верхом и акцентом в виде красного пояса. В свою очередь, певица Саша Савельева «зафиналила» фестиваль в блестящем платье с голой спиной, полностью сделанном из крупных серебристых пайеток.