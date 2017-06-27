Ирина Шейк и Анна Вьялицына прогулялись в купальниках по Петербургу

Американский журнал Sports Illustrated, известный фотосессиями с полуобнаженными спортивными девушками, опубликовал архивное видео со съемок Ирины Шейк и Анны Вьялицыной. На кадрах, сделанных еще в 2008 году, российские модели позируют в купальниках (и без) на фоне Спаса на Крови, Казанского собора и Александрийской колонны, а также в фонтанах Петергофа и на вино-водочном заводе. В ролике показано, как Шейк и Вьялицына без стеснения лавируют между туристами, а их достопримечательности становятся главными объектами охоты в Петербурге.

 

 

Напомним, в 2008 году 22-летняя модель из Челябинской области Ирина Шейк только начинала работу с международными брендами — Guess, Lacoste, La Perla. Журнал Sports Illustrated одним из первых поместил ее на свою обложку, дав старт огромному карьерному взлету девушки. Шейк стала сниматься для более крупных марок и попала в команду моделей Victoria’s Secret, где ходила по подиуму вместе с соотечественницей из Нижнего Новгорода — Анной Вьялицыной.

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