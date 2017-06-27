Американский журнал Sports Illustrated, известный фотосессиями с полуобнаженными спортивными девушками, опубликовал архивное видео со съемок Ирины Шейк и Анны Вьялицыной. На кадрах, сделанных еще в 2008 году, российские модели позируют в купальниках (и без) на фоне Спаса на Крови, Казанского собора и Александрийской колонны, а также в фонтанах Петергофа и на вино-водочном заводе. В ролике показано, как Шейк и Вьялицына без стеснения лавируют между туристами, а их достопримечательности становятся главными объектами охоты в Петербурге.