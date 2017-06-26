«Я родилась дважды»: что смотреть на выставке нарядов Эдиты Пьехи?

Помимо нарядов, которые сошли с советских экранов и теперь доступны к просмотру во всем своем многоцветии, на экспозиции «Я родилась дважды» выставлены дебютные пластинки и видеозаписи певицы, концертные афиши, награды, памятные подарки от поклонников, а также фотоархив с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова. Увидеть все это можно по адресу Шереметьевского дворца — Набережная реки Фонтанки, 20 вплоть до 6 августа.