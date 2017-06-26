В Шереметьевском дворце открылась выставка концертных костюмов Эдиты Пьехи, приуроченная к юбилею эстрадной певицы и народной артистки СССР. Экспозиция получила название «Я родилась дважды» и представляет внушительную коллекцию нарядов звезды от московских и петербургских дизайнеров: Татьяны Парфеновой, Ирины Танцуриной, Вячеслава Зайцева, Нонны Меликовой и Владимира Середина. В числе экспонатов — шелковая голубая тога с выступлений Эдиты 70-80-х годов, богемное платье из перьев с программы ЦТВ и блестящий наряд с шифоновыми лентами, в котором певица выходила на сцену на пике своей карьеры.
«Я родилась дважды»: что смотреть на выставке нарядов Эдиты Пьехи?
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Костюмы Эдиты Станиславовны от Вячеслава Зайцева
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Платье Эдиты Станиславовны от Ирины Танцуриной
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Выставка концертных костюмов Эдиты Пьехи в Шереметьевском дворце
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Платье Эдиты Станиславовны от Татьяны Парфеновой
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Платье Эдиты Станиславовны от Владимира Середина
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Платье Эдиты Станиславовны от Нонны Меликовой (дальнее) и Ирины Танцуриной (на переднем плане)
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Платье Эдиты Станиславовны от Ирины Танцуриной
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Помимо платьев, на выставке представлены первые музыкальные записи певицы, концертные инструменты и фотоархивы
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Эдита Пьеха на открытии выставки
Выставка Музея театрального и музыкального искусства — настоящий гид по стилю главной советской фэшиониста. Плиссированные ткани, скрупулезная вышивка, блестки, воланы и обилие страз компенсировали Эдите Станиславовне нехватку красивой и дорогой одежды в детстве, на которое пришлись все тяготы войны. Эти костюмы, которые она бережно коллекционировала с 1965 года, стали своеобразным отсчетом «второй жизни» Пьехи — в качестве блистательной артистки и главного певческого голоса страны.
Помимо нарядов, которые сошли с советских экранов и теперь доступны к просмотру во всем своем многоцветии, на экспозиции «Я родилась дважды» выставлены дебютные пластинки и видеозаписи певицы, концертные афиши, награды, памятные подарки от поклонников, а также фотоархив с работами Валерия Генде-Роте и Валерия Плотникова. Увидеть все это можно по адресу Шереметьевского дворца — Набережная реки Фонтанки, 20 вплоть до 6 августа.
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