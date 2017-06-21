директор музея-заповедника «Царское село»

«Изначально мы задумали создать особый повод для посещения Екатерининского парка — настоящей ландшафтной энциклопедии. Исходили из того, что дизайн, одежды, мода — составная часть культуры, а творчество модельеров органично вписывается в музейную среду. Мне кажется, что такой альянс между современным искусством и традициями заставляет другими глазами взглянуть на мир моды и творчество дизайнеров одежды. Важно еще и то, что по степени эмоционального воздействия обычная экскурсия по дворцу или парку несопоставима с театрализированными шоу. Поэтому мы не удивляемся тому, что проект «Ассоциации» вызывает огромный интерес у зрителей».