В музее-заповеднике «Царское село» в девятый раз пройдет показ ведущих петербургских дизайнеров «Ассоциации». Его очередной темой стала «Готика: новые смыслы», навеянная архитектурой строений Екатерининского и прилегающих к нему парков. Свои интерпретации на тему мистики, романтизма и экспрессивности готического стиля представят Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин и Янис Чамалиди. Специальным гостем мероприятия станет Сета Яндиева, дизайнер бренда YAND (Your Amazing Namaz Dress), который производит мусульманские наряды.
«Ассоциации»-2017: что покажут ведущие дизайнеры Петербурга в Царском селе
Ольга Таратынова
директор музея-заповедника «Царское село»
«Изначально мы задумали создать особый повод для посещения Екатерининского парка — настоящей ландшафтной энциклопедии. Исходили из того, что дизайн, одежды, мода — составная часть культуры, а творчество модельеров органично вписывается в музейную среду. Мне кажется, что такой альянс между современным искусством и традициями заставляет другими глазами взглянуть на мир моды и творчество дизайнеров одежды. Важно еще и то, что по степени эмоционального воздействия обычная экскурсия по дворцу или парку несопоставима с театрализированными шоу. Поэтому мы не удивляемся тому, что проект «Ассоциации» вызывает огромный интерес у зрителей».
Над адаптацией показа к спектаклю моды по традиции будет работать режиссер Виктор Крамер, известный по таким проектам, как мюзикл «Музыка серебряных птиц» и обновленная версия оперы «Борис Годунов». По его словам, за годы работы с дизайнерским пулом «Ассоциаций» у них сложилась особая внутренняя связь, которая позволяет построить концепцию шоу за считанные минуты.
Лилия Киселенко
дизайнер бренда Lilia Kisselenko
«Сначала тема показа всех насторожила, но потом мы поняли, что из нее может получиться что-то очень интересное. Ведь готика — это и эзотерика, и костры, и инквизиция, и черный цвет, и соборы — все, что мне эстетически очень близко».
Стас Лопаткин
дизайнер бренда Stas Lopatkin
«Готика для меня — это что-то возвышенное, тонкое. Ни для кого не секрет, что она является источником вдохновения для остальных последователей, начиная с эпохи Ренессанса и заканчивая стилем арт-нуво. Именно во времена поздней готики человечеству были подарены основные приемы кроя: после объемных рубах костюм стал более узким, приталенным. Этот период стал своеобразным отсчетом моды».
Янис Чамалиди
дизайнер бренда Ianis Chamalidy
«В этом году мы со Стасом решили объединиться — одновременно посоревноваться и дать возможность гостям показа сравнить наши идеи. Оказалось, что в рамках одной темы можно придумать совершенно разные вещи. Ведь в моем видении готика — это время рыцарей, когда все делалось и создавалось для и ради дам. К слову, проходить наш совместный показ будет в идеальном готическом месте — Башне-руине под живую музыку группы «Море знает» и танцевальное сопровождение коллектива «House of bonchinche».
Напомним, что проект «Ассоциации» зародился в 2009 году и предоставляет возможность дизайнерам из Петербурга творчески поразмышлять на заданную музеем-заповедником тему. Вдохновленные Царским селом, они уже представляли в разных уголках Екатерининского парка коллекции «Война и мир», «Барокко», «Игра в античность», «Англомания», «Посольские дары: страны и стили».
24 июня, 18:00 — 22:00
Екатерининский парк, Царское село
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