Алена Ахмадуллина одела первых русских красавиц на Кубке конфедераций-2017

Как рассказывает дизайнер, предложение создать платья для спортивного мероприятия поступило от режиссера Феликса Михайлова, с которым она давно сотрудничает в рамках постановок для «Ленинград Центра». Основной темой этого выхода стала Жар-Птица, которая разместилась на наряде Полины Поповой, открывавшей сказочное дефиле под музыку из оперы Стравинского. Изображение было сперва нарисовано вручную, затем оцифровано, напечатано на ткани и расшито пайетками. Платья других девушек дизайнер украсила принтами цветов, берез, перьев и яблок, которые по сюжету известной сказки воровала Жар-Птица в царском саду. На головах у красавиц были богатые кокошники из меха норки — современная интерпретация традиционного русского головного убора.