Алена Ахмадуллина одела первых русских красавиц на Кубке конфедераций-2017

Дизайнер Алена Ахмадуллина приняла участие в церемонии открытия Кубка конфедераций, которая состоялась на «Санкт-Петербург Арене» 17 июня. Специально для нее девушка разработала русские национальные костюмы, в которых гостей вечера приветствовали победительницы конкурса «Мисс Россия» разных лет: Светлана Королева, Полина Попова, Эльмира Абдразакова, Ксения Сухинова, Яна Добровольская и Вера Красова.

  • Светлана Королева, Полина Попова, Эльмира Абдразакова, Ксения Сухинова, Яна Добровольская и Вера Красова в нарядах Alena Akhmadullina 

  • Полина Попова, Эльмира Абдразакова и Ксения Сухинова в платьях Alena Akhmadullina 

  • Эльмира Абдразакова в платье Alena Akhmadullina

Как рассказывает дизайнер, предложение создать платья для спортивного мероприятия поступило от режиссера Феликса Михайлова, с которым она давно сотрудничает в рамках постановок для «Ленинград Центра». Основной темой этого выхода стала Жар-Птица, которая разместилась на наряде Полины Поповой, открывавшей сказочное дефиле под музыку из оперы Стравинского. Изображение было сперва нарисовано вручную, затем оцифровано, напечатано на ткани и расшито пайетками. Платья других девушек дизайнер украсила принтами цветов, берез, перьев и яблок, которые по сюжету известной сказки воровала Жар-Птица в царском саду. На головах у красавиц были богатые кокошники из меха норки — современная интерпретация традиционного русского головного убора.

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