Кинотавр-2017: лучшие платья церемонии закрытия

Красная дорожка «Кинотавра» — это отдельное шоу со своими главными героями, интригой и ноу-хау. По случаю завершения недельного фестиваля рассказываем не только об итогах премии, но и о том, кто вчера взял негласный приз за лучший наряд вечера.

  • Равшана Куркова 

  • Надежда Сысоева и Илья Бачурин 

  • Светлана Устинова

  • Екатерина Волкова

  • Елена Лядова 

  • Ксения Раппопорт 

  • Анастасия Макеева

«Женщины в черном» — именно такое название можно было бы дать церемонии закрытия киносмотра. Обилие монохромных платьев придавало торжеству драматичный характер, а их фасоны и дизайн — голливудский шик. К примеру, Равшана Куркова выбрала для ответственного выхода бархатный наряд с открытыми плечами и разрезом — любимым приемом голливудских звезд. Похожий силуэт мы недавно видели на Уме Турман в рамках Каннского кинофестиваля и Белле Хадид. Примером с Запада также вдохновились Надежда Сысоева, которая позировала фотографам в жаккардовом платье с ассиметричным верхом, и Светлана Устинова, сделавшая ставку на минимализм и четкость линий. 

  • Аглая Тарасова и Милош Бикович

  • Анна Меликян

  • Виктория Толстоганова

  • Любовь Аксенова

  • Глюкоза в Ulyana Sergeenko

  • Екатерина Климова 

  • Ингеборга Дапкунайте

Виктория Толстоганова появилась на мероприятии в расслабленном платье-халате и кастомизировала его при помощи туфель на высокой платформе. Кроме нее дань нише «underwear» отдала Любовь Аксенова, обыгравшая однотонность образа крупными сережками-кольцами, чокером и сандалиями на танкетке. Другие актуальные тренды подиума — металлизированная ткань, кружево, ассиметрия, цветочный принт и объемные рукава — были замечены в луках Анны Меликян, Екатерины Волковой, Елены Лядовой, Ингеборги Дапкунайте, Аглаи Тарасовой и Глюкозы. Последняя, к слову, не изменила своему вкусу и снова, как и на открытии «Кинотавра», надела романтичное платье от бренда Ulyana Sergeenko. 

  • Федор Бондарчук и Паулина Андреева в Maison Bohemique Haute Couture

  • Паулина Андреева в Maison Bohemique Haute Couture

Красивее всех, по нашему мнению, «зафиналила» фестиваль Паулина Андреева. Спутница Федора Бондарчука вышла к прессе в платье-бюстье Maison Bohemique Haute Couture, дополнив его бриллиантовым ожерельем Cartier и нюдовыми босоножками. Волосы актрисы были уложены в небрежные волны, а макияж ограничился черными стрелками, подсвеченной хайлайтером кожей и бледной помадой Lip Maestro Giorgio Armani.

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