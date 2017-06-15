Кинотавр-2017: лучшие платья церемонии закрытия

«Женщины в черном» — именно такое название можно было бы дать церемонии закрытия киносмотра. Обилие монохромных платьев придавало торжеству драматичный характер, а их фасоны и дизайн — голливудский шик. К примеру, Равшана Куркова выбрала для ответственного выхода бархатный наряд с открытыми плечами и разрезом — любимым приемом голливудских звезд. Похожий силуэт мы недавно видели на Уме Турман в рамках Каннского кинофестиваля и Белле Хадид. Примером с Запада также вдохновились Надежда Сысоева, которая позировала фотографам в жаккардовом платье с ассиметричным верхом, и Светлана Устинова, сделавшая ставку на минимализм и четкость линий.