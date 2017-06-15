Красная дорожка «Кинотавра» — это отдельное шоу со своими главными героями, интригой и ноу-хау. По случаю завершения недельного фестиваля рассказываем не только об итогах премии, но и о том, кто вчера взял негласный приз за лучший наряд вечера.
Кинотавр-2017: лучшие платья церемонии закрытия
«Женщины в черном» — именно такое название можно было бы дать церемонии закрытия киносмотра. Обилие монохромных платьев придавало торжеству драматичный характер, а их фасоны и дизайн — голливудский шик. К примеру, Равшана Куркова выбрала для ответственного выхода бархатный наряд с открытыми плечами и разрезом — любимым приемом голливудских звезд. Похожий силуэт мы недавно видели на Уме Турман в рамках Каннского кинофестиваля и Белле Хадид. Примером с Запада также вдохновились Надежда Сысоева, которая позировала фотографам в жаккардовом платье с ассиметричным верхом, и Светлана Устинова, сделавшая ставку на минимализм и четкость линий.
Виктория Толстоганова появилась на мероприятии в расслабленном платье-халате и кастомизировала его при помощи туфель на высокой платформе. Кроме нее дань нише «underwear» отдала Любовь Аксенова, обыгравшая однотонность образа крупными сережками-кольцами, чокером и сандалиями на танкетке. Другие актуальные тренды подиума — металлизированная ткань, кружево, ассиметрия, цветочный принт и объемные рукава — были замечены в луках Анны Меликян, Екатерины Волковой, Елены Лядовой, Ингеборги Дапкунайте, Аглаи Тарасовой и Глюкозы. Последняя, к слову, не изменила своему вкусу и снова, как и на открытии «Кинотавра», надела романтичное платье от бренда Ulyana Sergeenko.
Красивее всех, по нашему мнению, «зафиналила» фестиваль Паулина Андреева. Спутница Федора Бондарчука вышла к прессе в платье-бюстье Maison Bohemique Haute Couture, дополнив его бриллиантовым ожерельем Cartier и нюдовыми босоножками. Волосы актрисы были уложены в небрежные волны, а макияж ограничился черными стрелками, подсвеченной хайлайтером кожей и бледной помадой Lip Maestro Giorgio Armani.
Фото: kinotavr.ru/ru
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