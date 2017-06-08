Финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в дизайне 2016» и создательница бренда Anastasia Dokuchaeva взяла бешеный темп: ровно через год после первой профессиональной награды дебютировала с показом на Mercedes-Benz Fashion Week, причем и в Москве, и в Петербурге, и была выдвинута на премию «ТОП 50» в специальной номинации инновационного бренда IQOS «Герой, который меняет город».
Анастасия Докучаева: «Мечтаю, чтобы в моей одежде ходили и взрослые статусные женщины, и сумасшедшие студентки»
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Колье Oscar de la Renta, платье Blugirl, солнечные очки Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Твой фирменный стиль сформировался в Петербурге. Как на него повлиял город?
Здесь мои вкусы стали более гипертрофированными. В Питере существует негласная мода на темные оттенки, минимальное использование броских цветов. На фоне этого моя любовь к ярким краскам, которая была свойственна мне еще в родной Кемеровской области, стала еще более фундаментальной. В какой-то момент я осознала, что парчовые ткани и необычный насыщенный цвет — это мой наркотик. И именно в этом городе сформировался мой стилистический принцип: все, что я делаю в одежде, направлено на то, чтобы человек привлекал к себе внимание и чтобы это внимание к нему было позитивным. Все это пошло от моей привычки приходить на мероприятия в розовом, когда все приходят в черном. Мне стал важен эффект фурора.
Сколько шансов ты даешь одежде, сколько выходов?
Есть вещи, к которым я прикипаю, и они остаются со мной надолго. Когда же они устаревают, они отправляются либо в направлении ведра, либо на фэшн-съемки, а самые примечательные перешиваются и приобретают вторую жизнь.
За этот год в твоей жизни произошло много изменений, но ты прежде говорила, что если хочешь поменять что-то, для начала стоит изменить себя. С чего начались твои личные метаморфозы?
Я захотела стать ярче и интереснее, начала активно знакомиться с людьми, привносить что-то новое в их жизнь, в окружающую обстановку. Мне захотелось стать раскованным и эмоциональным человеком, чтобы рядом со мной люди чувствовали себя комфортно. Еще я изменила отношение к своей работе: cтала более требовательно относиться к себе и к людям, которые трудятся в моей команде.
Тебя часто ставят в пример молодым дизайнерам как человека, который сумел быстро добиться успеха в модной индустрии. В чем твой секрет?
Чем больше будешь думать о победах, тем меньше получится. Весь этот год я просто делала свое дело хорошо. В этом мне очень помогает невероятная любовь к себе и к своей работе, потому что никто так не поверит в тебя, как ты сам. Кроме того, я получаю огромное удовольствие от самого процесса дизайна. И это чувствуется окружающими на интуитивном уровне. А еще важно быть собой и просто отталкиваться от собственного комфорта: хочется веселиться — веселитесь, хочется погрустить — погрустите. Разрешайте себе быть такими, какие вы есть, потому что все напускное только мешает.
Давай подытожим, какой совет дашь начинающим?
Все просто: не забывайте о любви к себе, к своему делу, верьте в себя. Любите работу и получайте кайф от того, что вы делаете.
Есть ли у тебя глобальные планы по изменению мира?
Хочу захватить мир и мечтаю, чтобы в моей одежде ходили все: и взрослые статусные женщины, и сумасшедшие студентки. А вообще, конечно же, я хочу прийти на смену Карлу Лагерфельду! (Смеется.) Вы представляете, как устроен мозг человека, который своей работой накрывает три мировых известных бренда (Fendi, Chanel, Karl Lagerfeld. — Прим. ред.). Он ведет совершенно разные направления в дизайне и никогда не устаревает. Это фантастика! Именно такие люди делают историю моды! Мне тоже хочется создавать что-то действительно ценное, а не только пиарить себя и зарабатывать деньги. Нужно все тщательно продумывать и стараться балансировать в треугольнике «деньги — слава — история». Нельзя остаться в истории, делая некачественную одежду. Нельзя заработать много денег, не концентрируясь на пожеланиях окружающих тебя людей. Нельзя стать знаменитым, не учитывая нюансы. Надо понимать, чем ты готов пожертвовать, чтобы добиться успеха в профессии. Я не могу сказать, сколько хочу заработать денег, какой именно хочу остаться в истории, насколько хочу быть знаменитой. Чем больше, тем лучше — предел ставить себе не хочу. Если есть силы и желание, то нужно дерзать.
текст: Саша Карпова
фото: Данил Ярощук
стиль: Cake Monster
визаж: Анастасия Шевелева
прическа: виктория чекаловец (Park by osipchuk) *iqos — система нагревания табака
Благодарим Санкт-Петербургский государственный университет за помощь в организации съемки
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