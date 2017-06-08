Сколько шансов ты даешь одежде, сколько выходов?

Есть вещи, к которым я прикипаю, и они остаются со мной надолго. Когда же они устаревают, они отправляются либо в направлении ведра, либо на фэшн-съемки, а самые примечательные перешиваются и приобретают вторую жизнь.

За этот год в твоей жизни произошло много изменений, но ты прежде говорила, что если хочешь поменять что-то, для начала стоит изменить себя. С чего начались твои личные метаморфозы?

Я захотела стать ярче и интереснее, начала активно знакомиться с людьми, привносить что-то новое в их жизнь, в окружающую обстановку. Мне захотелось стать раскованным и эмоциональным человеком, чтобы рядом со мной люди чувствовали себя комфортно. Еще я изменила отношение к своей работе: cтала более требовательно относиться к себе и к людям, которые трудятся в моей команде.

Тебя часто ставят в пример молодым дизайнерам как человека, который сумел быстро добиться успеха в модной индустрии. В чем твой секрет?

Чем больше будешь думать о победах, тем меньше получится. Весь этот год я просто делала свое дело хорошо. В этом мне очень помогает невероятная любовь к себе и к своей работе, потому что никто так не поверит в тебя, как ты сам. Кроме того, я получаю огромное удовольствие от самого процесса дизайна. И это чувствуется окружающими на интуитивном уровне. А еще важно быть собой и просто отталкиваться от собственного комфорта: хочется веселиться — веселитесь, хочется погрустить — погрустите. Разрешайте себе быть такими, какие вы есть, потому что все напускное только мешает.