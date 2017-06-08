Кинотавр-2017: яркие наряды первого дня фестиваля

Другие актрисы, приехавшие поддержать на кинофорум проекты с собой в главных ролях, также отдали предпочтение российским маркам. Глюкоза выбрала желтый многослойный наряд из органзы и шелка от Ulyana Sergeenko, Виктория Толстоганова — нежный розовой комплект Tegin, а Екатерина Шпица — сексуальное платье Oleg Pankin. Дополнили образы девушек украшения от ювелирного бренда Mercury — официального партнера этого «Кинотавра».