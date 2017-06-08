Кинотавр-2017: яркие наряды первого дня фестиваля

В Сочи состоялось открытие 28-го по счету «Кинотавра» — российского фестиваля современного кино. Фильмом первого дня стала лента Павела Чухрая «Холодное танго», а спонсором эффектной красной дорожки — бренд Yana от ювелира Яны Расковаловой. Именно ее руке принадлежали платья многих звездных гостей вечера: Светланы Ходченковой — кожаное с прозрачной юбкой, Марины Александровой — красное с корсетом и Екатерины Вилковой — черное с обильной бахромой.

  • Елизавета Боярская

  • Светлана Ходченкова в платье Yana и украшениях Bvlgari

  • Глюкоза в Ulyana Sergeenko

  • Марина Александрова в платье Yana и украшениях Mercury

  • Екатерина Вилкова в платье Yana

  • Виктория Толстоганова в платье Tegin

  • Екатерина Шпица в платье Oleg Pankin

  • Наталья Бардо 

Другие актрисы, приехавшие поддержать на кинофорум проекты с собой в главных ролях, также отдали предпочтение российским маркам. Глюкоза выбрала желтый многослойный наряд из органзы и шелка от Ulyana Sergeenko, Виктория Толстоганова — нежный розовой комплект Tegin, а Екатерина Шпица — сексуальное платье Oleg Pankin. Дополнили образы девушек украшения от ювелирного бренда Mercury — официального партнера этого «Кинотавра».

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