«Gosha phenomenon»: как Гоша Рубчинский совершил революцию в моде

Дизайн одежды

Имя «Гоша Рубчинский» стало нарицательным уже после дебютного показа «Империя зла» в 2008 году, когда на импровизированный подиум — площадку стадиона Сокольники — вышли «реальные пацаны» в олимпийках и джемперах с двуглавым орлом. Тогда шоу собрало порядка 600 зрителей, которые еще ничего не знали о Рубчинском, но уже отзывались о нем как о свежем глотке воздуха для российской моды.

Затем на Неделе Cycles & Seasons он показал вторую коллекцию: шоу провели в церкви, превращенной в спортзал, в районе станции метро «Бауманская». После этого на Рубчинского свалилась мировая слава, его разрывали байеры, «Кузнецкий мост 20» выкупил всю коллекцию сразу, а сам Гоша впал в депрессию, уехал в Петербург и начал снимать на только что открывшемся тогда острове «Новая Голландия» документалку о скейтерах.

В 2012 году под свое крыло Рубчинского взяла Рэй Кавакубо, основательница японского бренда Comme des Garcons. Собственно, ей же принадлежит Dover Street Market в Лондоне, где выставляются работы дизайнеров из США, Китая и Японии. Именно дистрибуция в магазине во многом способствовала возникновению хайпа вокруг Gosha Rubchinskiy.