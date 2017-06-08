Дизайнер Гоша Рубчинский — один из 12 наших соотечественников, вошедших в список 500 самых влиятельных людей индустрии моды Businss of Fashion, и единственный, кто показал коллекцию во флорентийском Pitti Uomo, а после продал ее в культовом универмаге Dover Street Market. Сегодня, 9 июня, Гоша проведет закрытый показ в Санкт-Петербурге — мы вспоминаем его биографию и объясняем, из чего сложился «Gosha phenomenon».
«Gosha phenomenon»: как Гоша Рубчинский совершил революцию в моде
Начало пути
Рубчинский родился в Москве в 1984 году, детство и юношество его пришлись на время распада СССР и становление нового государства (в 1991-ом году он пошел в школу — Прим. ред.). Как признается сам дизайнер, на него большое влияние оказали журналы «ОМ» и «Птюч». В столице Гоша окончил художественную школу, а затем Колледж технологии и дизайна.
В фэшн-индустрию Рубчинский попал в 2003 году: работал стилистом, визажистом, парикмахером — стриг друзей и помогал со съемками лукбуков начинающим тогда Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю. Как признавался Гоша в одном из первых интервью, его «всегда интересовал стиль, а не одежда». К созданию вещей он пришел после работы над фильмом Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» и короткометражкой Романа Прыгунова про подростков-скейтбордистов. Одевая побритых налысо ребят «с района», он понял, что хочет создавать коллекции под собственным именем.
Дизайн одежды
Имя «Гоша Рубчинский» стало нарицательным уже после дебютного показа «Империя зла» в 2008 году, когда на импровизированный подиум — площадку стадиона Сокольники — вышли «реальные пацаны» в олимпийках и джемперах с двуглавым орлом. Тогда шоу собрало порядка 600 зрителей, которые еще ничего не знали о Рубчинском, но уже отзывались о нем как о свежем глотке воздуха для российской моды.
Затем на Неделе Cycles & Seasons он показал вторую коллекцию: шоу провели в церкви, превращенной в спортзал, в районе станции метро «Бауманская». После этого на Рубчинского свалилась мировая слава, его разрывали байеры, «Кузнецкий мост 20» выкупил всю коллекцию сразу, а сам Гоша впал в депрессию, уехал в Петербург и начал снимать на только что открывшемся тогда острове «Новая Голландия» документалку о скейтерах.
В 2012 году под свое крыло Рубчинского взяла Рэй Кавакубо, основательница японского бренда Comme des Garcons. Собственно, ей же принадлежит Dover Street Market в Лондоне, где выставляются работы дизайнеров из США, Китая и Японии. Именно дистрибуция в магазине во многом способствовала возникновению хайпа вокруг Gosha Rubchinskiy.
Гоша Рубчинский
из интервью «Афише»:
«Я считаю, что пытаюсь говорить на языке, понятном мировой общественности. Понятно, что интерес к России сейчас есть, от нее чего-то ждут, — и я, наверное, самый понятный из того, что сейчас есть. Я же делаю очень простые, максимально честные вещи. Да, это приправлено неким колоритом, но мне не кажется, что я делаю что-то «русское». Я и воспитан на разной культуре. Я подростком читал и The Face, и i-D, смотрел MTV, и вообще я причисляю себя к поколению, которое уже мало чем отличается от наших ровесников в Европе. Конечно, некая советская закалка остается — фильмы, на которых росли родители, и прочее. Но в принципе мы живем в общемировом контексте».
Спортивки, вещи с кириллицей и 90-ые
Гоша стал популяризатором так называемого «нормкора» — термин, ставший популярным в начале 2014 году после программной статьи в журнале New York Magazine и обозначавший усталость от трендов. Рубчинский предложил носить вещи, от которых за версту веет нафталином: вареные джинсы, заправленные в носки спортивки и футболки с национальными флагами. В них отражена эстетика постсоветского времени: с дворами спальных районов, дискотеками в ДК и попытками примерить на себя американскую моду, хлынувшую в страну после падения железного занавеса. В интервью журналу W Рубчинский признался, что ностальгирует по 90-м только из-за сильных чувств, которые переживал, поэтому возвращается к тем временам, чтобы почувствовать их снова.
В 2015 году Гоша выпустил капсульную коллекцию на основе работ художника Тимура Новикова, основателя петербургской Новой Академии Изящных Искусств. В ней — майки, футболки, свитшоты и кепки, цитирующие работы «Пирамиды», «Солнце» и «Пингвины». На показе в Калининграде в январе 2017 года рисунки на свитерах отсылали к работам Казимира Малевича. Рубчинский также возвел в культ кириллицу, которую позже подхватили мировые дизайнеры: его футболки и худи с надписями «Спаси и Сохрани» и «Русский Ренессанс» стали визитной карточкой дизайнера.
Гоша Рубчинский
из интервью журналу Vogue
«Я дитя 1990-х, а вся художественная жизнь того времени выросла из ленинградской тусовки Тимура Новикова. Идею мне предложила его дочь Мария, а в Comme des Garçons к ней отнеслись с энтузиазмом: Тимура там знают, а его коллажи так и просятся на принты. Это маленькая капсульная коллекция: майки, толстовки, кепки. Продаваться она будет c 25 июля в трех магазинах Dover Street Market, парижском бутике Comme des Garçons и в Москве, в магазине "Кузнецкий Мост 20"».
Кто носит его одежду?
На фоне господства цветочных принтов и «вневременной элегантности» стиль гопников показался действительно чем-то новым и необычным. Причем его стали придерживаться не только завсегдатаи отечественных рейвов, но и зарубежные знаменитости. Одним из первых в тотал-лук с надписью «Гоша Рубчинский» облачился репер A$AP Rocky. После его выступления на церемонии MTV Video Music Awards в 2015 году толстовка, пародирующая логотип Tommy Hilfiger, оказалась самой вожделенной вещью на Западе. В одежде из коллекций Рубчинского стали выходить в свет Джастин Бибер, Рианна, Рита Ора, Кристен Стюарт, Кайли Дженнер и Канье Уэст. Последний даже встретился с Гошей в Москве в ноябре 2016 года, а затем предложил совместную коллаборацию в рамках бренда Yeezy — релиз ожидается в этом году.
Другие сотрудничества
На футболках и худи Gosha Rubchinskiy, помимо надписей «Спаси и Сохрани» или «Русский Ренессанс», можно увидеть логотипы известных марок: Kappa, Fila и Adidas. С их помощью дизайнер не только подчеркивает спортивную составляющую своих коллекций и привлекает дополнительные финансы, но и поддерживает важные для России мероприятия, как, например, грядущий Чемпионат мира по футболу.
Критика Рубчинского
Противников бренда условно можно разделить на два лагеря. Первые иронизируют над стоимостью одежды Gosha Rubchinskiy, намекая на то, что «дедушкины» свитера и куртки с триколором не могут стоить 40 тысяч рублей. На эту тему даже сочиняют песни, а в социальных сетях появляются тематические паблики, где подписчики рассуждают, что можно купить вместо нарядов от Гоши Рубчинского.
Монеточка — «Гоша Рубчинский»
отрывок из песни
«Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тыщу
О, расскажи почему за такие баблища такое дерьмище?
Гоша Рубчинский самый модный, и его клевые стильные луки должен увидеть весь свет
Это ведь очень небанально, так одеваться оригинально в то, что носил твой дед».
Другой лагерь противников Рубчинского имеет претензии к эстетики бренда, утверждая, что спортивный стиль гопников не имеет ничего общего с модой. Однако несмотря на это надо признать, что магия бренда работает: после показательных выходов знаменитостей и окончательно сформированного ДНК, коллекции дизайнера (от носков до панамок) стали раскупаться и в нашей стране, получая бирку «sold-out» сразу же после поступления в продажу.
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