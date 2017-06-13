Дизайнер марки NNedre за год открыла магазин в Басковом переулке, запустила производство мужской и детской линейки и теперь готова заполнить нишу отечественного масс-маркета. По нашей просьбе Нелли дала мастер-класс, как построить собственный бренд.
Нелли Недре: как создать успешный фэшн-бренд?
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Рубашка NNedre (NNedre), брюки Joseph, платье Balenciaga, кроссовки Alexander McQueen (все — ДЛТ)
В моем бизнесе было три сложных момента, когда я думала, что не справлюсь. Первый возник в самом начале: из-за проблем с поставщиками ткани один магазин отказался возвращать мне товар и платить деньги. Я обратилась за помощью к отцу, но он сказал: «Рассчитывай на себя или закрывай мастерскую». После этого мы долго не разговаривали. Денег не было, я каждый день работала допоздна, плакала по ночам, но не сдавалась. Через три месяца все наладилось: я взяла кредит, сняла студию в два раза больше, нашла новых сотрудников. Потом позвонил папа — увидел в журнале «Собака.ru» статью о бренде и понял, что я занимаюсь не индпошивом, а чем-то серьезным. Он сказал, что очень меня любит, но так уж его воспитали. И меня он воспитал так же — отступать я была не намерена.
Говорят, по эмоциональной нагрузке переезд равен разводу. Так вот, я пережила много таких разводов. Когда мы открывали шоу-рум на Казанской, где занимали уже весь этаж, то я сама таскала коробки, долго все налаживала, буквально по копейкам собирала деньги на оплату аренды. Было очень сложно: спала я мало, нервничала много, но была уверена, что справлюсь. Потом о нас написал «The Village», и народ повалил.
Третьим и самым сложным испытанием стало открытие монобренда в Басковом. На этот раз семья решилась мне помочь, потому что поверила в успех NNedre. Мы взяли большой кредит и за месяц отстроили стометровый магазин. Теперь увеличился не только штат — ответственность и нагрузки тоже выросли в два раза. Мы оказались настоящей командой, работали без выходных, поддерживали друг друга во всех трудностях и знали, что скоро наш кораблик поплывет ровно по курсу. Так и случилось. На открытии произошло все, что только могло: пожар, ругань с домоуправом, мы доделывали ремонт и убирали помещение за минуты до прихода гостей, но в результате в тот вечер в нашем магазине побывал, кажется, весь город. Люди пили домашнее лимончелло и фотографировались с пожарными, танцевали на улице и знакомились с моими родителями, бабушка угощала всех тортом, а первые покупатели чувствовали свою причастность к празднику. Наверное, такое семейное отношение к бизнесу помогает рассказать, что за брендом стоят живые люди, а это очень важно.
У меня были потрясающие учителя. Из Университета сервиса и экономики, где я получала образование на кафедре дизайна костюма, меня почти ежегодно пытались отчислить. Дважды не допускали к защите с моей «слишком промышленной» коллекцией. Но мой удивительный руководитель Владимир Бухинник верил в меня и отстаивал диплом. Дизайнер Катя Левина, у которой я проработала год, научила меня творчески мыслить. Однажды она сказала: «Наступит момент, и ты поймешь, что никого не надо слушать, — в своем деле ты все будешь делать так, как захочешь сама». Я четко помню, когда наступил этот момент — он был прекрасен. В компании Trailhead у меня был замечательный директор Андрей Федоров, он научил меня разбираться во всем, что связано с производством. Я всегда говорю сотрудникам: «Мы можем все!» И верю в каждого молодого дизайнера, которого консультирую. Думаю, лучшая благодарность учителям — мой успех и знания, которыми теперь я могу поделиться со всеми, кто в них нуждается.
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Рубашка NNedre (NNedre), платье Balenciaga (ДЛТ)
Форс-мажор происходит постоянно. То весь цех повально заболел и простаивал полторы недели, для оборота это гигантский урон. То в самый сезон продаж половина всех тканей оказалась бракованной и пришлось экстренно искать замену. К таким вещам нельзя подготовиться заранее, но можно научится выдыхать, и тогда вариант решения обязательно найдется, и не один.
Я безумно благодарна всем, кто встречается на моем пути. Каждый человек вносит частичку себя в мир NNedre. Многие удивляются, как мне удалось собрать такую команду и где я этому научилась. Мой принцип очень прост: поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Создавай такие условия, в которых им будет приятно развиваться и чувствовать себя комфортно. Все, чего мне не хватало на предыдущих местах работы, я постаралась воплотить в личном бренде. Понятно, что нет предела совершенству и многому еще предстоит научиться, но то, что у меня есть на данный момент, — это больше, чем я могла даже мечтать.
Фото: Валентин Блох
Благодарим Администрацию Витебского вокзала (ОАО «РЖД») за помощь в организации съемки.
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