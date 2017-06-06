Вчера в Театре Музыкальной комедии были объявлены имена «Самых знаменитых людей Петербурга»: статуэтки в виде собаки — символа нашего издания — получили 16 победителей в 12 номинациях. Теперь мы готовы объявить список best-dressed красной дорожки, на которой были замечены куртки из перьев, розовые пиджаки и костюм «Поздней корюшки».
35 лучших образов с церемонии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга-2017»
«Чешуйчатый» наряд Ники Белоцерковской от дизайнера Александра Терехова стал, пожалуй, самым обсуждаемым образом церемонии — не только благодаря своему яркому металлизированному блеску, но и ассоциативному ряду, который возникал у гостей при виде издателя «Собаки.ру». Кроме Ники, отечественные марки поддержали номинантки премии — актриса Юлия Топольницкая (Anna Sarkisova) и Наталья Олина (Noel Concept), а также Таша Алакоз (Amplituda + So Numer One), Екатерина Муратова (NAIAS), Галина Голованова (Ianis Chamalidy), Алена Водонаева (Bella Potemkina), победительница в категории «Выбор города» Диана Вишнева (Tatyana Parfionova) и бессменная ведущая торжества Ксения Собчак (A LA RUSSE).
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Яна Милорадовская в плаще Lemaire и ботильонах Vetements и Ксения Собчак в A LA RUSSE
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Галина Голованова в Ianis Chamalidy
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Диана Вишнева в Tatyana Parfionova
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Таша Алакоз в топе Amplituda и юбке So Number One
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Алексей Косинус и Алена Водонаева в Bella Potemkina
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Екатерина Муратова в NAIAS
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Наталья Олина в Noel Concept
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Флорида Чантурия (группировка Ленинград) в костюме, сшитом на заказ, и Юлия Топольницкая в Anna Sarkisova
Многие герои вечера, в том числе петербургские дизайнеры Алина Герман, Анастасия Докучаева, Юрий Питенин и Юлия Матвиенко, пришли на церемонию в нарядах собственных брендов: андеграундной косухе, золотом стеганном пальто, полосатой юбке длины миди и белом топе с кольцами на груди. К слову, белый стал самым популярным цветом церемонии и встретился на красной дорожке, как минимум, 20 раз: в юбочных костюмах с бахромой, расслабленных пиджаках и классических мужских рубашках.
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Александр Игудин и Алина Герман в Alina German
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Сергей Кленов, Вера Косякова и Анастасия Докучаева в Anastasia Dokuchaeva
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Юрий Питенин и Анастасия Щевелёва, оба в Saint Tokyo
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Валентина Крупник в JM Studio и Юлия Матвиенко в топе Delpozo и юбке JM Studio
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Сюзанна Аруновна в платье собственного дизайна, с клатчем Foliant и в туфлях Giavito Rossi и Елена Краснощёк
Да, мужчины не стали отходить от традиционного black-tie, но были и те, кто разнообразил образ при помощи ироничных аксессуаров (Оскар Ренкель), тапочек (Валя Крутиков) и принтов, вдохновленных современным искусством (Юрий Пелин).
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Оскар Ренкель в костюме Alina German и обуви Jean Baptiste Rautureau
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Евгения Годунова в платье Comme des Garcons и обуви Rochas и Юрий Пелин в костюме Paul Smith и обуви Comme des Garcons
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Сара Персефона в плаще Space Lock и Валя Крутиков в винтажных брюках и пиджаке
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Никола Мельников
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Андрей Коровко в спенсере Dorogo & Bogato, брюках Tatyana Parfionova и сорочке Comme des Garcons for H&M
Как мы уже писали ранее, «ТОП 50» — это отражение всех актуальных на сегодняшний день трендов. На этот раз гости мероприятия облюбовали моду на кейпы (Алина Возбранная), инфантильные платья (Шорена Джинали, Татьяна Котляровская, Манижа, Альберта Берлин), женские брючные костюмы (Ксения Раппопорт, Жанна Долгополова, Валентина Крупник, Флорида Чантурия, Ксения Гощицкая) и кеды (Анна Лагойская), пришедшие на смену каблукам по зову афтепати. В этом контексте 12-я церемония журнала «Собаки.ру» стала самой расслабленной, тенденциозной и авангардной.
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Ксения Гощицкая в Ianis Chamalidy и Диана Королёва в винтажном платье Jahn & Pill Collection
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Шорена Джинали в Christian Dior
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Алина Возбранная в Maria Cher
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Татьяна Котляревская
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Покрас Лампас в мантии собственного дизайна и обуви Puma X Ueg и Альберта Берлин в платье Mila Dagan
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Анна Лагойская в брюках Celine, топ Comme Des Garcons
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