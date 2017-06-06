35 лучших образов с церемонии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга-2017»

Многие герои вечера, в том числе петербургские дизайнеры Алина Герман, Анастасия Докучаева, Юрий Питенин и Юлия Матвиенко, пришли на церемонию в нарядах собственных брендов: андеграундной косухе, золотом стеганном пальто, полосатой юбке длины миди и белом топе с кольцами на груди. К слову, белый стал самым популярным цветом церемонии и встретился на красной дорожке, как минимум, 20 раз: в юбочных костюмах с бахромой, расслабленных пиджаках и классических мужских рубашках.