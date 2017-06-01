Татьяна Неклюдова, 61-летняя модель агентства Oldushka, о котором мы неоднократно рассказывали, снялась в рекламной кампании нижнего белья для бренда Petrushka. Женщина позирует в нюдовых комплектах и пикантных корсетах с прозрачными вставками. Как отмечает руководитель модельного агентства Игорь Гавар, это первая в России рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью.
Модель-олдушка из Петербурга снялась в рекламе нижнего белья
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Татьяна не является профессиональной манекенщицей, она окончила Кораблестроительный институт в Петербурге, трудилась по специальности в НИИ «Гипрорыбфлот», работала няней, а сейчас находится на пенсии и помогает растить внуков.
В интервью «Собака.ru» Татьяна рассказывала, что в «Олдушку» ее привели лайки из Инстаграма: «Игорь предложил мне стать моделью в «Олдушке», выложил мое фото в Инстаграме агентства — и сейчас, страшно сказать, оно набрало там 2500 лайков. Моей первой рекламной съемкой стала фотосессия для сети кофеен Newman. А первым опытом выхода на подиум — показ коллекции дизайнера вечерних и свадебных платьев Кэтрин Булас». После новой откровенной съемки мы предсказываем Татьяне еще одну порцию виртуальных сердечек, а также восхищаемся ее смелостью и любовью к своему возрасту и телу.
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Фото: Анастасия Лысковец
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