Модель-олдушка из Петербурга снялась в рекламе нижнего белья

Татьяна Неклюдова, 61-летняя модель агентства Oldushka, о котором мы неоднократно рассказывали, снялась в рекламной кампании нижнего белья для бренда Petrushka. Женщина позирует в нюдовых комплектах и пикантных корсетах с прозрачными вставками. Как отмечает руководитель модельного агентства Игорь Гавар, это первая в России рекламная кампания нижнего белья с возрастной моделью.

Татьяна не является профессиональной манекенщицей, она окончила Кораблестроительный институт в Петербурге, трудилась по специальности в НИИ «Гипрорыбфлот», работала няней, а сейчас находится на пенсии и помогает растить внуков.

В интервью «Собака.ru» Татьяна рассказывала, что в «Олдушку» ее привели лайки из Инстаграма: «Игорь предложил мне стать моделью в «Олдушке», выложил мое фото в Инстаграме агентства — и сейчас, страшно сказать, оно набрало там 2500 лайков. Моей первой рекламной съемкой стала фотосессия для сети кофеен Newman. А первым опытом выхода на подиум — показ коллекции дизайнера вечерних и свадебных платьев Кэтрин Булас». После новой откровенной съемки мы предсказываем Татьяне еще одну порцию виртуальных сердечек, а также восхищаемся ее смелостью и любовью к своему возрасту и телу. 

Фото: Анастасия Лысковец

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Почему модели-пенсионеры стали так популярны?

Игорь Гавар: «Я хочу вселить уверенность в людей, достигших пенсионной планки»

Кто сделал бабушек и дедушек из России супермоделями?

Олдушка, плюс-сайз модель и транс-дивы на показе H&M Studio

В России открылось модельное агентство для пожилых людей Oldushka

Кирилл Гасилин снял рекламную кампанию с «олдушкой»

Как модная индустрия копирует стиль пенсионеров

Были у бабуси два веселых Gucci. Часть третья