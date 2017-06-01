Татьяна не является профессиональной манекенщицей, она окончила Кораблестроительный институт в Петербурге, трудилась по специальности в НИИ «Гипрорыбфлот», работала няней, а сейчас находится на пенсии и помогает растить внуков.

В интервью «Собака.ru» Татьяна рассказывала, что в «Олдушку» ее привели лайки из Инстаграма: «Игорь предложил мне стать моделью в «Олдушке», выложил мое фото в Инстаграме агентства — и сейчас, страшно сказать, оно набрало там 2500 лайков. Моей первой рекламной съемкой стала фотосессия для сети кофеен Newman. А первым опытом выхода на подиум — показ коллекции дизайнера вечерних и свадебных платьев Кэтрин Булас». После новой откровенной съемки мы предсказываем Татьяне еще одну порцию виртуальных сердечек, а также восхищаемся ее смелостью и любовью к своему возрасту и телу.