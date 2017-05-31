«Голые» платья, серьги-люстры и другие тренды с Каннского кинофестиваля-2017

Канны – одна из немногих точек на планете, где европейская мода пересекается с американской, российской и азиатской. В этом контексте красная дорожка всех мероприятий двухнедельного фестиваля была чем-то вроде подиума, где вместо манекенщиц дефилировали знаменитости в лучших нарядах Haute Couture. Перелистывать их фотографии все равно, что читать энциклопедию моды: если одно платье – прецедент, два – уже тенденция, и ее смело можно брать за основу вечернего лука. Рассказываем, какие аксиомы мы вывели из звездных выходов, а заодно вспоминаем аутфиты, сделавшие юбилей кинофорума по-настоящему праздничным.

Золото, серебро и ОЧЕНЬ много блесток

Курс на «shine bright like a diamond» был взят гостьями кинофестиваля еще на открытии, когда Ева Герцигова появилась в обтягивающем золотом платье, а принцесса Клотильда – в расшитом стразами и камнями Elie Saab. Далее ситуация развивалась еще блистательнее: девушки ослепляли прессу при каждом своем перфомансе под вспышками камер. Пайетки на их нарядах были представлены как тотально (например, у Даутцен Круз, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Николь Кидман), так и локально (Эль Фаннинг и Белла Хадид) в зависимости от желания звезд обратить на себя внимание. Переливающаяся ткань и металлик – лучший для этого способ, который к тому же соотносится с актуальным трендом на футуризм и любовь дизайнеров к научной фантастике. 

  • Николь Кидман в Rodarte и Эль Фаннинг в Gucci

  • Даутцен Крус в Balmain

  • Ева Герцигова в Roberto Cavalli

  • Принцесса Венецианская и Пьемонтская Клотильда в Elie Saab

  • Белла Хадид в Roberto Cavalli (вечеринка Chopard)

  • Джордан Данн в Elie Saab

  • Николь Кидман в Michael Kors

  • Модель Victoria's Secret Жасмин Тукс в Alberta Ferretti

  • Кендалл Дженнер в Ralph & Russo

  • Ирина Шейк в Prada

Ожерелья с цветным камнем

Глаз резали не только блестящие наряды, но и украшения от брендов-спонсоров: Chopard, Bvlgari и de Grisogono. Дабы обозначить свою роль на мероприятиях, они подарили звездам из А-листа украшения, которые было невозможно не заметить: колье с гигантским изумрудом, инкрустированный бриллиантами чокер и ожерелье как у Розы из «Титаника». Некоторые, как Эмили Ратажковски, не могли выбрать из всех презентов только один и надевали на шею сразу несколько драгоценностей. Важно: пусть ожерелье будет единственным акцентом образа – сочетать его нужно только с простыми вещами в духе минимализма. 

  • Белла Хадид в ожерелье Bvlgari

  • Моника Беллуччи в Chopard

  • Диана Крюгер в колье Chopard

  • Тайская актриса Арая Альберта Харгейт в украшениях Chopard 

  • Блогер Кристина Базан в Chopard

  • Эмили Ратажковски перед открытием Каннского кинофестиваля в Bvlgari

Бахрома

Мероприятия Каннского фестиваля по своей пышности и градусу люкса напоминают вечеринки у Великого Гэтсби, где шампанское, фейерверки и джаз перекликаются с игривыми кисточками и бахромой на нарядах. 20-е и богемный шик снова вернулись в моду, обещая стать главным референсом платьев выпускниц: надев такое, можно бесконечно кружиться в танце, наблюдая, как декор повторяет движения тела и добавляет луку динамики.

  • Джессика Честейн в Givenchy 

  • Джулианна Мур в Givenchy

  • Ума Турман в Atelier Versace

  • Французская актриса Фредерик Бель в Yanina Couture 

  • Диана Крюгер в Alexander McQueen (благотворительный вечер amfAR)

  • Лара Стоун в Balmain

  • Ангольская модель Мария Боргес в Balmain

  • Наоми Кэмпбелл в Atelier Versace

Розовый цвет

Мода сегодня демонстрирует нам эволюцию женственности. От кроссовок, комбинированных с кутюрными платьями, и сетчатых мини, навеянных гранжем 90-х годов, мы перешли к тренду на инфантильность с ее нежными кружевными нарядами, легкими тканями и пастельными тонами. Интересно, что все это происходит параллельно возрождению феминизма, когда девушки настойчиво носят брюки (своеобразный символ эмансипации) и футболки с социальными лозунгами. Розовый – пожалуй, самый не феминистский цвет, подчеркивающий нежность, игривость и слабость женской натуры. Поэтому не случайно, что в Каннах его было так много: ежегодно туда приезжают завидные невесты со всего мира, чтобы, как Грейс Келли, найти своего князя Ренье. 

  • Модель Victoria's Secret Эльза Хоск в Ermanno Scevrino (благотворительный вечер amfAR)

  • Ума Турман в Atelier Versace

  • Модель Коко Роша в Georges Hobeika 

  • Индийская актриса Сонам Капур в Elie Saab 

  • Ума Турман в Prada

  • Модель Анна Кливленд в Jean Paul Gaultier

  • Кристин Скотт Томас в Christian Dior 

  • Модель Барбара Палвин в Prada (благотворительный вечер amfAR)

Серьги-люстры

Ювелирное искусство всегда черпало вдохновение из художественного или архитектурного, в результате чего и получились шандельеры. Это серьги, похожие на люстры Версальского дворца или Мариинского театра,– массивные, многоярусные и «расклешенные» книзу. Они создают идеальную пару однотонным нарядам и визуально удлиняют форму лица, делая бриллианты лучшей заменой контурингу и пластическим операциям.

  • Хейли Болдуин в сережках de Grisogono

  • Виктория Боня в серьгах de Grisogono 

  • Эльза Хоск в серьгах de Grisogono

  • Модель Аня Рубик в Femmes Boreales

  • Бьянка Балти в сережках de Grisogono

«Голые» платья

В перерывах между вечеринками звезды, очевидно, играли на раздевание и все время проигрывали. Иначе как объяснить такой «бум» откровенных нарядов практически на каждом вечере фестиваля? Если раньше «голые» платья были заявлением (Эмили Ратажковски, к примеру, так выражала свое право быть сексуальной), то теперь это самый настоящий флешмоб, в котором эстафета передается от более одетых див к менее, даже не пытавшихся прикрыться сумочкой или шлейфом. 

  • Эмили Ратажковски в Piter Dundas

  • Белла Хадид в Ralph & Russo (благотворительный вечер amfAR) 

  • Венгерская актриса Коко Кониг в Elie Saab

  • Диана Крюгер в Jason Wu

  • Ольга Куриленко в Elie Saab

  • Модель Сара Сампайо в Francesco Scognamiglio

  • Модель с витилиго Винни Харлоу в Ashi Studio (благотворительный вечер amfAR)

  • Девушка Эдриана Броуди, модель Лара Лието в Zuhair Murad (благотворительный вечер amfAR)

  • Модель Изабель Гулар в Zuhair Murad

  • Сестра Николь Ричи, модель София Ричи в Alberta Ferretti

  • Шарлиз Терон в Christian Dior

  • Энди МакДауэлл в Roberto Cavalli 

  • Летиция Каста в Christian Dior

  • Модель Изабель Гулар в Zuhair Murad (благотворительный вечер amfAR)

  • Ирина Шейк в Balmain

  • Изабель Гулар в Roberto Cavalli

Платья с высоким разрезом

Искусство драматично выставлять ногу при каждом наведении камеры едва ли не важнее умения сниматься в кино. Показать этот талант вызвались Марийон Котийяр, Летиция Каста, Ирина Шейк, испанская актриса Пас Вега и модели Петра Немкова и Хейли Болдуин (дважды). Разрез на их платьях простирался до самого бедра, иногда даже захватывая то, что девушки не планировали демонстрировать. Идеальный вариант в случае этой тенденции – крой, который не перегружает образ и лишь намекает на стройность фигуры, а не обнажает ее полностью (для такого у нас есть пункт выше).  

  • Летиция Каста в Saint Laurent

  • Кумир миллениалов, модель Хейли Болдуин в Elie Saab (благотворительный вечер amfAR)

  • Ирина Шейк в Atelier Versace

  • Белла Хадид в Alexander Vauthier

  • Марион Котийяр в Armani Privé

  • Испанская актриса Пас Вега в Redemption (благотворительный вечер amfAR)

  • Чешская модель Петра Немкова (благотворительный вечер amfAR)

  • Хейли Болдуин в Ralph & Russo

Платья принцесс

Раз в год на Лазурном берегу каждая девушка может почувствовать себя принцессой, и для этого даже не нужна волшебная фея. С ее ролью вполне успешно справляются дизайнеры, которые, вдохновившись образами диснеевских героинь, шьют для своих клиенток пышные платья на фижмах или с пачками. Теперь не секрет, как бы выглядели Золушка, Аврора и Дюймовочка, будь они реальными, – достаточно посмотреть на луки Айшварии Рай, Дианы Крюгер и Николь Кидман. 

  • Айшвария Рай в Michael Cinco Couture

  • Диана Крюгер в Christian Dior

  • Моника Беллуччи в Christian Dior

  • Винни Харлоу в Zuhair Murad 

  • Николь Кидман в Calvin Klein By Appointmen

  • Эль Фаннинг в Vivienne Westwood

  • Айшвария Рай в Ralph & Russo

  • Модель Эльза Хоск в Alberta Ferretti

  • Модель Сара Сампайо в Zuhair Murad

  • Эль Фаннинг в Rodarte

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