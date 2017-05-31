Золото, серебро и ОЧЕНЬ много блесток

Курс на «shine bright like a diamond» был взят гостьями кинофестиваля еще на открытии, когда Ева Герцигова появилась в обтягивающем золотом платье, а принцесса Клотильда – в расшитом стразами и камнями Elie Saab. Далее ситуация развивалась еще блистательнее: девушки ослепляли прессу при каждом своем перфомансе под вспышками камер. Пайетки на их нарядах были представлены как тотально (например, у Даутцен Круз, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Николь Кидман), так и локально (Эль Фаннинг и Белла Хадид) в зависимости от желания звезд обратить на себя внимание. Переливающаяся ткань и металлик – лучший для этого способ, который к тому же соотносится с актуальным трендом на футуризм и любовь дизайнеров к научной фантастике.