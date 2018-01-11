Фотопроект: наши герои примеряют вещи молодых дизайнеров

Natasha Timofeeva

В детстве дизайнер из Ростова-на-Дону хотела быть мясником, а потом заглянула в бабушкин сундук и передумала. Конек всех коллекций Наташи — это сложные принты на сложных материалах (и мы не удивляемся, почему эксперты из российского бренда Befree сразу после конкурса пригласили девушку к себе на стажировку).