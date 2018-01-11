Фотопроект: наши герои примеряют вещи молодых дизайнеров
Прошлогодний конкурс «Новые имена в дизайне» подарил отечественной моде своих Рафа Симонса и Джонатана Андерсона. Перед показом на Mercedes-Benz Fashion Day вещи финалистов примерили фэшн-блогер Таша Алакоз, актриса БДТ Полина Толстун, плюс-сайз модель Юлия Лаврова и дизайнер марки Saint-Tokyo Юра Питенин. Показываем, что из этого получилось.
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Фэшн-фотограф Юлдус Бахтиозина в Alisa Gagarina
Alisa Gagarina
Девиз художника по костюмам Алисы Гагариной: «В любой непонятной ситуации делай шляпу с перьями». А в идеале еще и золотые платья из тысячи перьев, сшитых вручную. Алиса — второй кутюрный дизайнер, которого мы открыли за всю историю проекта (после Ольги Маляровой): любим, дорожим, отправляем на стажировку к Татьяне Парфеновой и благословляем на коллаборацию с художником-каллиграфом Покрасом Лампасом.
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Режиссер и модель Галина Голованова в PSSP
PSSP
Кроме этно-китч-коллекций, в которых есть цитаты скандинавских и якутских костюмов, выпускник СПбГУТД Петр Старостин делает костюмы для постановок Александринского, Мариинского и Большого театров. За выход в финал нашего конкурса премирован обучающим курсом от Международной школы дизайна.
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Архитектор Евгения Годунова в Olga Chernoschekova
Olga Chernoschekova
Искусственный мех, неопрен и викторианские воротники студентка СПбГУТД умещает в одном луке: за смелость Ольга получила стажировку в JM Studio Юлии Матвиенко.
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Дизайнер Юрий Питенин в Loh Apparel
Loh Apparel
Наш ответ Демне Гвасалия — марка модели и дизайнера Йолли Даркович из Минска с розовыми шубами-халатами, виниловыми куртками, жакетами в пайетках и стайлингом, которому позавидует главный стилист современности Лотта Волкова.
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Художница Ирина Дрозд в Natasha Timofeeva
Natasha Timofeeva
В детстве дизайнер из Ростова-на-Дону хотела быть мясником, а потом заглянула в бабушкин сундук и передумала. Конек всех коллекций Наташи — это сложные принты на сложных материалах (и мы не удивляемся, почему эксперты из российского бренда Befree сразу после конкурса пригласили девушку к себе на стажировку).
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Художник и куратор Виктор Кудряшов в маске Amplituda
Amplituda
Хореограф из Петербурга Александра Степанова сначала делала концертные костюмы только для себя и своей танцевальной команды, а в прошлом году после вопросов, где взять такие же корсеты из пластика, сетчатые маски и головные уборы с перьями, основала собственный бренд. Дизайнер Алина Герман премировала Сашу стажировкой в своем ателье.
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Плюс-сайз-модель Юлия Лаврова в Dress up Hero
Dress up Hero
Дизайнер Илья Бостон очаровал наш экспертный совет: глава компании «Русмода» Оксана Лаврентьева пригласила его на стажировку в Alexander Terekhov, художник по костюмам Надежда Васильева ждет на персональный мастер-класс, а Комитет по развитию предпринимательства Санкт-Петербурга отправляет бренд на трейд-шоу Who’s the Next в Париже.
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Фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в Ladygina
Ladygina
Создательница марки Лилия Ладыгина показывает, как мог бы выглядеть The Row сестер Олсен в России: два десятка бежевых — от бланжевого до цвета латте — вещей и только натуральные ткани. Элегантный минимализм оценило агентство Crispy Point: бренду будет создан профессиональный лукбук.
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Актриса БДТ Полина Толстун в Anna Polyakova
Anna Polyakova
Архитектор и фотограф из Красноярска сочетает в одном луке шелк, трикотаж, плащевку и не выходит из рамок белого цвета.
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Модель Анастасия Шанцева в Umi
Umi
Своими вещами психолог по образованию Майя Чхартишвили и двукратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Валита Горелчаники отменяют понятия пола и возраста: к их супрематичным жакетам и брюкам одинаково неравнодушны модель Анастасия Шанцева, искусствовед Ирина Оганова, режиссер Сергей Луковский и институт моды Mod'Art — последний дарит грузинскому бренду поездку в Париж на обучение по программе «Модная экспедиция».
- Участвовать в конкурсе просто: принять участие может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук. Достаточно загрузить его на сайте fashion.sobaka.ru и дождаться финала онлайн-голосования.
- В прошлом году в экспертный совет вошли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, дизайнер Татьяна Парфенова, генеральный директор компании «Русмода» Оксана Лаврентьева и еще 16 профессионалов индустрии, о которых мы подробно рассказываем на fashion.sobaka.ru.
- В этом году конкурсу «Новые имена в моде» (ранее он назывался «Новые имена в дизайне») исполняется 11 лет. Уже две пятилетки мы находимся в поиске молодой гвардии российской модной индустрии. Среди наших финалистов — Артем Шумов, Юрий Питенин из Saint-Tokyo, Ольга Малярова, Наталья Леcкова и Анастасия Докучаева.
- Чтобы победа в конкурсе была не только почетной, но и полезной, мы позвали в экспертный совет заслуженных деятелей модного бизнеса. Сборная фей дарит полюбившимся дизайнерам стажировки, лекции, консультации и съемки лукбуков.
Фото: Антон Рудзат
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