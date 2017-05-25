Нелли Недре создала костюмы для спектакля по Францу Кафке

дизайнер NNedre

«С ребятами из проекта мы сотрудничаем уже не впервые – однажды снимали их в одежде NNedre. Руководитель труппы Сергей Медведев настолько проникся нашим брендом, что еще в декабре предложил мне разработать коллекцию для постановки по Кафке. У меня давно была мечта сделать нечто подобное. После первой генеральной репетиции стало понятно, что мы не ошиблись с выбором материалов. Все получилось очень гармонично – симбиоз дизайна и динамики».