Нелли Недре создала костюмы для спектакля по Францу Кафке

Дизайнер бренда NNedre и номинант нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» выступила художником по костюмам для спектакля «Превращение» по одноименной повести Франца Кафки. Произведение стало объектом перфоманса физического театра PG Project и будет показано в пространстве «Скороход» 30 мая.

Нелли Недре

дизайнер NNedre

«С ребятами из проекта мы сотрудничаем уже не впервые – однажды снимали их в одежде NNedre. Руководитель труппы Сергей Медведев настолько проникся нашим брендом, что еще в декабре предложил мне разработать коллекцию для постановки по Кафке. У меня давно была мечта сделать нечто подобное. После первой генеральной репетиции стало понятно, что мы не ошиблись с выбором материалов. Все получилось очень гармонично – симбиоз дизайна и динамики».

В костюмах дизайнер постаралась передать пластику тела и внутренние переживания героя: они минималистичные и удобные в движении. Учитывая депрессивное настроение повести, Нелли остановилась на черном цвете и телесной сетке, которая имитирует вторую кожу.

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