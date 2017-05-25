Дизайнер бренда NNedre и номинант нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» выступила художником по костюмам для спектакля «Превращение» по одноименной повести Франца Кафки. Произведение стало объектом перфоманса физического театра PG Project и будет показано в пространстве «Скороход» 30 мая.
Нелли Недре создала костюмы для спектакля по Францу Кафке
Нелли Недре
дизайнер NNedre
«С ребятами из проекта мы сотрудничаем уже не впервые – однажды снимали их в одежде NNedre. Руководитель труппы Сергей Медведев настолько проникся нашим брендом, что еще в декабре предложил мне разработать коллекцию для постановки по Кафке. У меня давно была мечта сделать нечто подобное. После первой генеральной репетиции стало понятно, что мы не ошиблись с выбором материалов. Все получилось очень гармонично – симбиоз дизайна и динамики».
В костюмах дизайнер постаралась передать пластику тела и внутренние переживания героя: они минималистичные и удобные в движении. Учитывая депрессивное настроение повести, Нелли остановилась на черном цвете и телесной сетке, которая имитирует вторую кожу.
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