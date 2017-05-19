5 портретов героинь «Показа мод 1945 года»

Алиса Алексеева

День Победы — это праздник памяти! Мне хочется, чтобы вспоминать ушедших родных и любимых можно было не только со слезами, но и с радостью. Участие в «Показе мод 1945 года» было для меня добрым воспоминанием о бабушке-Алексеевой Валентине Прокопьевне. Кроме того, что она была героем труда, для всех родных она останется в памяти как красавица и модница. Спасибо тебе, бабуля!