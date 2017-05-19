В День Победы в Летнем саду прошёл очередной «Показ мод 1945 года». Проект историка моды и нашего постоянного колумниста Мэган Виртанен, существующий уже пять лет и ставший ежегодным, в этот раз вошёл в программу празднования Русского музея. Участницы проекта — их было больше шестидесяти — представили комплекты одежды, соответствующие советской моде 1945 года. Организатор проекта не выдвигает никаких требований к внешности участниц, ведь "Показ мод 1945 года" не фэшн-мероприятие, а памятное.
5 портретов героинь «Показа мод 1945 года»
Для девушек и женщин, участвующих в проекте, такой показ — способ продемонстрировать свою память и уважение как к своим собственным бабушкам, так и ко всем советским женщинам, трудившимся в тылу в годы Великой Отечественной Войны. Каждодневные подвиги совершались не только на фронте, но и на заводах страны, где миллионы женщин изготавливали снаряды, униформу и продовольствие для нужд армии. В тяжелейших условиях эти женщины сохраняли боевой дух, и в памяти своих внучек и правнучек остались модницами и красавицами.
Лилия Новик
На фотографии моя бабушка, Кинзбурская Лилия Серафимовна, снимок сделан в мае 1946 года, на школьном выпускном. Ей тут 18 лет, а сейчас — 89 лет. Лилия Серафимовна — Ветеран труда, имеет медаль как труженик тыла. Этой фотографией я вдохновлялась при выборе образа для показа мод 1945 в Санкт-Петербурге. Очень благодарна организаторам за возможность ощутить связь поколений.
Андрей Коломойский
Модель на «Показе мод 1945 года» одета в платье моей мамы. Фотография справа — моя мама, дочь капитана I ранга, сражавшегося на море с первого дня войны, прошедшая голодную эвакуацию в Поволжье. Снимок сделан в Летнем саду, в 1945 году, маме исполнилось 15 лет
Алиса Алексеева
День Победы — это праздник памяти! Мне хочется, чтобы вспоминать ушедших родных и любимых можно было не только со слезами, но и с радостью. Участие в «Показе мод 1945 года» было для меня добрым воспоминанием о бабушке-Алексеевой Валентине Прокопьевне. Кроме того, что она была героем труда, для всех родных она останется в памяти как красавица и модница. Спасибо тебе, бабуля!
Татьяна Ногинова
Спасибо большое Мэган Виртанен за возможность еще раз пережить все эмоции, связанные с моими бабушками.
Надежда Демкина
На фото — моя бабушка Вера Комолова, ее сестра Александра и я 70 лет спустя.
Фото: архивы пресс-служб, Никита Оводков, Анна-София Спрожецкая
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