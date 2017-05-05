Команда магазина Subbota вместе с фотографом Кристиной Арден представила фотопроект [un]dressed. Его лицами стали самые заметные девушки Петербурга: актрисы, балерины, музыканты, бизнесвумен, дизайнеры и модели. Среди них — Катя Иванчикова (IOWA), Марина Железнова, Эми Питерс, Влада Смекалова и номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алина Герман.
Алина Герман, IOWA, Эми Питерс и еще тридцать девушек Петербурга в проекте магазина Subbota
Анастасия Деменская
совладелица и байер Subbota Showroom
«Ориентиром и нашим вдохновением были съемки Питера Линдберга для календаря Pirelli. Цель проекта — изобразить на снимках внутреннюю красоту, а главное индивидуальность героинь, которые умеют быть красивыми вне рамок современных шаблонных представлениях о красоте».
Открытие выставки [un]dressed запланировано на 18 мая в галерее YellowKorner. В одном зале покажут фотографии героинь, во втором — снятый во время работы над проектом фильм.
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