Алина Герман, IOWA, Эми Питерс и еще тридцать девушек Петербурга в проекте магазина Subbota

совладелица и байер Subbota Showroom

«Ориентиром и нашим вдохновением были съемки Питера Линдберга для календаря Pirelli. Цель проекта — изобразить на снимках внутреннюю красоту, а главное индивидуальность героинь, которые умеют быть красивыми вне рамок современных шаблонных представлениях о красоте».