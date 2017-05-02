Мадонна, Ники Минаж и еще 15 знаменитостей в худших нарядах Met Gala 2017

В этом году темой Met Gala выбрано творчество Рей Кавакубо и архивы дома Comme des Garcons. На деле же нарядов бренда мы увидели катастрофически мало. А самые эффектные — например, платье жены Фарелла Уилльямса или Рианны — обсмеяны пользователями сети, несмотря на соответствие с дресс-кодом. Несколько знаменитостей вовсе проигнорировали правила вечера, выбрав наряды, полностью противоположные эстетике Рей Кавакубо. Среди них — Зендая в платье Dolce & Gabbana с попугаями, Лина Данэм в криолине, Белла Хадид в провокационной сетке Alexander Wang и Ники Минаж в боди H&M (обратите внимание на ремень с силуэтом то ли самой Минаж, то ли Рей Кавакубо).