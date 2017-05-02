Мадонна, Ники Минаж и еще 15 знаменитостей в худших нарядах Met Gala 2017

Ночью в Нью-Йорке прошел бал Института костюма. Мы уже рассказали о самых эффектных выходах знаменитостей, мемах Met Gala, а теперь разбираем самые несуразные наряды: от камуфляжа Мадонны до платья H&M Ники Минаж.

  • Зендая в Dolce & Gabbana

  • Кэти Перри в Maison Margiela

  • Рита Ора в Marchesa

  • Приянка Чопра в Ralph Lauren

  • Лина Данэм

  • Карли Стил

В этом году темой Met Gala выбрано творчество Рей Кавакубо и архивы дома Comme des Garcons. На деле же нарядов бренда мы увидели катастрофически мало. А самые эффектные — например, платье жены Фарелла Уилльямса или Рианны — обсмеяны пользователями сети, несмотря на соответствие с дресс-кодом. Несколько знаменитостей вовсе проигнорировали правила вечера, выбрав наряды, полностью противоположные эстетике Рей Кавакубо. Среди них — Зендая в платье Dolce & Gabbana с попугаями, Лина Данэм в криолине, Белла Хадид в провокационной сетке Alexander Wang и Ники Минаж в боди H&M (обратите внимание на ремень с силуэтом то ли самой Минаж, то ли Рей Кавакубо). 

  • Ники Минаж в H&M

  • Мадонна в Moschino

  • Селин Дион

  • Тэнди Ньютон

  • Белла Хадид в Alexander Wang

  • Крисси Тейген в Marchesa

Не к месту было и платье Maison Margiela на Кэти Перри, которое стало шоустоппером вечера. Наряд Джона Гальяно сопровождал необычный головной убор, — два зеркала по бокам и вышитая на лбу надпись «Witness» («свидетель») — который бы больше подошел к тематике прошлогоднего Met Gala («Мода в век технологий»). Наряд Marchesa на Крисси Тейген был, конечно, прекрасен, но антифотогеничен: на снимках платье походило на тюль с клочками ваты, имитирующими снег. А победителем в номинации worst-dressed вечера стала Мадонна. Про ее камуфляж Moschino пошутили: «Как услышите песню группы «Любэ» — знайте, Мадонна приехала». 

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  • Автор: sobaka
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Комментарии (1)

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  • Эс Как Доллар 2 мая, 2017
    "Про ее камуфляж Moschino пошутили" - она была одета в Moschino (Джереми Скотт), если что.

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