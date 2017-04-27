Стала известна дата показа Gosha Rubchinskiy в Петербурге

Сегодня стало известна дата показа весенне-летней коллекции Gosha Rubchinskiy. Шоу в Петербурге пройдет 9 июня. Место для показа бренд еще не обнародовал. 

Напомним, в этом сезоне Рубчинский подписал контракт с adidas Football на три сезона (как раз до начала Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России) и показал футбольную коллекцию в Калининграде, где находится один из старейших в стране стадионов. Можем предположить, что выбор Петербурга для шоу также связан с Чемпионатом мира.

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