Партнер компании Asya Malbeshtein ответила на обвинения в рейдерском захвате

Хочется начать с общих обвинений, которые прогремели в СМИ на прошлой неделе. В истории ООО, созданном в 2012, было два учредителя, каждый вносил свой вклад по мере сил. Asya Malbershtein — это зарегистрированный товарный знак. При этом Анастасия Швачко давала согласие на его использование в обществе. Процедура регистрации началась в 2012-м – первоначальная заявка была с ИП и заняла почти два года. Анастасия утверждает, что на нее зарегистрированы права, но это не так. Права зарегистрированы на общество, и это общедоступная информация. При наличии принадлежности товарного знака кому-либо еще процедура регистрации была бы закончена на первичных этапах проверки.

В середине 2016 года у меня родился ребенок, соответственно я не могла уделять компании так много времени, как обычно. Назревал конфликт, появилась зависть и недоверие, которое со временем стало только расти. Зимой из офиса были вынесены документы, было замечено присутствие неизвестных людей, Анастасия перестала посещать работу, несмотря на вызовы и уведомления. Затем появилась группа лиц, один из которых обозначил себя инвестором Анастасии, было озвучено, что она хочет передать свою долю компании ему. Желание передать свое дело новому человеку было воспринято мягко говоря странно, особенно учитывая всю информацию, которая фигурирует в данный момент в СМИ. После визита Анастасии в юридическое отделение «Сбербанка» был заблокирован расчетный счет компании, что повлекло нарушение выплат заработной платы и работы в целом. В дальнейшем при визите с вышеупомянутым инвестором при свидетелях была вынесена коробка с первичными документами, несмотря на протест сотрудников офиса.

Хочется пояснить про новых людей в офисе: в 2016 году предприятие расширило площади, появилось новое оборудование и сотрудники, были закуплены материалы и фурнитура на внушительные суммы. Несмотря на увеличение мощностей, КПД не увеличился, себестоимость изделий выросла, так как внутренний процесс налаживания производства не был отрегулирован. Последняя коллекция, вышедшая зимой, стала провальной в плане продаж и окупаемости. Тогда мы провели аудит, в ходе которого стало понятно, что надо менять бизнес-модель. Мы оценили целесообразность расходной части, цен аренды занимаемых площадей, производительности в целом. Как раз для этого и были привлечены люди, оформленные по трудовым договорам, чтобы рассмотреть новые решения как в производственных процессах, так и в работе предприятия.