В Калифорнии прошла Coachella — музыкальное мероприятие, которое задает тренды фестивального стиля как минимум на год. Рассказываем, почему этим летом мы будем красить волосы в канареечно-желтый, носить береты и плести косы.
Береты, платки, афрокосы и еще 5 новых тенденций с фестиваля Coachella
Неоновые волосы
Народная примета: чем ярче знаменитости красят свои волосы, тем ближе Coachella. Неоновые оттенки вышли из трендбука в моде, зато настигли бьюти-индустрию: вырви-глаз волосы Кайли Дженнер (первый день фестиваля они были фиолетовыми, на второй день — уже канареечно-желтыми, спасибо десятибаксовым банкам бренда Manic Panic) и Ариэль Уинтер нам это доказали.
Бралетты вместо футболок
Последние два года самой популярной вещью Coachella считался топ-«бардо»: блуза со спущенными плечами, какую носила Бриджит Бардо в пятидесятых годах. В этом году хрестоматийная вещь проиграла бралетту. Такому количество бюстгальтеров, одетых вместо маек и футболок, есть объяснение: максимально обнаженная грудь в этом сезоне — важный тренд подиума и красных дорожек: вспомните спорное платье Christian Dior на Белле Хадид, которое полностью просвечивало грудь, показы Saint Laurent и Marc Jacobs или выход Леди Гаги на Grammy.
Берет + платье
В осенне-зимних коллекциях береты, как у французских революционеров, показали Prada, Dior, Loewe и Louis Vuitton, но самые оригинальные сочетания мы увидели на Coachella: головной убор можно доставать из бабушкиных шкафов уже сейчас и стилизовать их с летними платьями, как сделали Рита Ора (на певице берет из новой коллекции Moschino) и модель Ариэль Бизли.
Шарф вместо чокера
Именно Coachella задает моду на летние аксессуары: в прошлом году маст-хэвом гостей был чокер, который сместил цветочную корону, а в этом — платок, который нужно плотно завязывать на шее как чокер. И, да, носить шелковый шарф теперь незазорно и мужчинам — сами посмотрите на коллекцию J. W. Anderson.
Афрокосы
Фэшн-индустрия в этом сезоне активно цитирует мотивы афроамериканской культуры. Вспомним последнюю рекламную кампанию Gucci: Алессандро Микеле и Глен Лачфорд сделали съемку по мотивам документального фоторепортажа Малика Сибиде конца 1960-х, где афроамериканская клубная молодежь разучивает танцы из Европы и Кубы. Тренд заметен и по прическам «Коачеллы»: не дожидаясь осени, заплетаем мелкие тугие косы (в идеале — с цветными прядями, как у модели Шанель Иман).
Маска вместо прически и макияжа
«I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit» — с таким комментарием Рианна поделилась своим образом в инстаграме. В прозрачном, но расшитом тысячами страз комбинезоне и маске (всё — Gucci): за тотальным блеском осталась незаметной майка с цитатой из Вольтера («Common Sense is not so common»).
Блестки на проборе
Бьютихак с минимумом затрат и максимумом эффекта: делаем прямой пробор (хвосты, косы, распущенные волосы — неважно) и щедро брызгаем его лаком с блестками (шиммер для макияжа тоже сойдет).
Переводные татуировки вместо макияжа
Кристаллы, золотая россыпь звезд и блестки на летних фестивалях заменят косметику с максимум вау-эффекта (с минимумом затрат — обклеиться переводилками выйдет быстрее, чем накрасить ресницы и губы). Мы уже составили подробный гид, где покупать переводные татуировки в этом сезоне: наклейки, как у Алессандры Амбросио искать у московского бренда Miami Tattoos.
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