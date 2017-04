Береты, платки, афрокосы и еще 5 новых тенденций с фестиваля Coachella

Маска вместо прически и макияжа

«I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit» — с таким комментарием Рианна поделилась своим образом в инстаграме. В прозрачном, но расшитом тысячами страз комбинезоне и маске (всё — Gucci): за тотальным блеском осталась незаметной майка с цитатой из Вольтера («Common Sense is not so common»).