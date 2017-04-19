Береты, платки, афрокосы и еще 5 новых тенденций с фестиваля Coachella

Шарф вместо чокера

Именно Coachella задает моду на летние аксессуары: в прошлом году маст-хэвом гостей был чокер, который сместил цветочную корону, а в этом — платок, который нужно плотно завязывать на шее как чокер. И, да, носить шелковый шарф теперь незазорно и мужчинам — сами посмотрите на коллекцию J. W. Anderson.