Татьяна Парфенова: «Мода — не нежная и ласковая, это очень жесткий бизнес»

Никита Кондрушенко: Татьяна Валентиновна, на выставке в Академии художеств представлено тринадцать ваших произведений. Почему так немного?

Татьяна Парфенова: Ну, с количеством все просто: они размещены в Тициановском зале у окон, вот по числу этих окон плюс еще две их на выставке и оказалось. (Смеется.) Это работы за довольно большой период — с 1995 года и вплоть до 2017-го. Для меня живопись не является источником дохода, хотя достаточно много картин я продала за прошедшие годы.

Никита: Это у вас такое высокооплачиваемое хобби. Но у вас ведь было несколько выставок?

Татьяна: Да, персональные проходили и в Петербурге, и в московском музее-заповеднике «Царицыно», и в женевской галерее Mimesis, а на групповых мои работы выставлялись в Русском музее, Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, дворце Медичи во Флоренции.

Никита: Насколько я могу судить, наблюдая за вашей жизнью не первый год, пишете вы далеко не постоянно, скорее время от времени, хотя окончили Художественное училище имени Серова — то есть это, по сути, полученная вами профессия.

Татьяна: Мой учитель — Наталья Васильевна Алексеева, блестящий живописец с невероятно сильными работами. Она очень мало их показывает, но ее персональная выставка в Союзе художников пару лет назад произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если бы во мне было столько любви к живописи, как у нее, возможно, я и стала бы художником. Но мне не нравятся масляные краски, их запах, так же как и запах скипидара, без которого невозможна работа по холсту. Я не люб­лю весь подготовительный этап — конечно, сегодня можно купить уже готовый к работе холст, но по-хорошему ты сам должен его натянуть на подрамник, загрунтовать, проклеить, отшкурить. Вскоре после окончания училища я вышла замуж и следующие восемь лет вообще не рисовала и не писала — не возникало такой потребности. Долгое время мои работы студенческих лет хранились в папке под кроватью и периодически друзья просили показать их. Но в какой-то момент я просто взяла и отнесла их на помойку: обернулась, увидела, как в этой папке уже кто-то копается, и ускорила шаг.