Свежая кровь: 10 лучших молодых дизайнеров, которых нужно знать

Конкурс «Новые имена в дизайне» мы провели десятый раз — и с помощью экспертов и читателей открыли молодые бренды, которые соответствуют духу времени. Встречайте: десять финалистов проекта, которые дадут фору Демне Гвасалия и Марии Грации Кьюри. 

Алиса Гагарина

Максимум комплиментов от нашего экспертного совета досталось Алисе Гагариной. А Татьяна Парфенова даже пригласила молодого дизайнера на к себе стажировку. И мы не удивляемся: Алиса делает впечатляющей сложности кутюрные платья и накидки из позолоченных перьев, которые больше напоминают арт-объекты.

Петр Старостин (PSSP)

Этнокитч — так можно описать стилистику, в которой работает молодой дизайнер из Петербурга. В его коллекции смешалось всё: личные воспоминания про жизнь в Сибири, эстетика петербургской зимы, стеганая ткань и баска с красной отстрочкой, позаимствованные у экспонатов Этнографического музея, и сложная шнуровка, как у традиционных скандинавских костюмов. Вещи PSSP можно посмотреть в магазине TeploSvetlo на Пушкинской улице. 

Майя Чхартишвили и Валита Горелчаники (Umi)

Тбилисский бренд, который придумали Майя Чхартишвили и трехкратная чемпионка мира по мас-рестлингу Валита Горелчаники, работает в направлении супрематизма: комбинирует объемы, геометрические фигуры и контрастные ткани в одном луке. В итоге получается коллекция, которая напомнит нам о советском авангарде и наверняка очарует западных модников — всех тех, кто полгода назад скупал форму российской сборной на Олимпиаде.

Ольга Чернощекова

У студентки университета технологий и дизайна есть суперспособность: Ольга лихо миксует материалы и фактуры, которые даже сложно представить рядом. Цветной мех у нее, например, соседствует с фатином, проволокой и лозунгами на спине пальто по законам 2017-го.

Лилия Ладыгина (Ladygina)

Лилия Ладыгина — победитель онлайн-голосования «Новые имена в дизайне 2017». Наши читатели провозгласили фэшн-аскетизм: почти все вещи из конкурсной коллекции Ladygina телесных оттенков и лаконичного кроя. Именно так могли вылядеть бренды-аскеты Lemaire и The Row в России.

Илья Бостон (Dress up Hero)

В мудборде дебютной полноценной коллекции Ильи Бостона — герои советской эпохи, космонавты и летчики. Из этого получились добротные куртки пилотов, чекистские плащи и портупеи, которые можно посмотреть в мастерской бренда на Моховой, 45.

Анна Полякова  

Дизайнеру из Красноярска удается уместить в одном луке прозрачные ткани, вязку и плащевку и при этом не выйти из рамок белого цвета.

Йолли Даркович (Loh_Apparel)

Дизайнер Йолли Даркович из Минска делают одежду в духе времени: шубы из искусственного меха, вещи и лозунгами, платья-коконы и топы с ироничными аппликациями. Хотя фрагменты коллекции отсылают нас то к Marni, то к MSGM, то к Vetements, в вещах чувствуется самобытная мысль и желание расти. А в этом случае к великим обращаться не стыдно. 

Наталья Тимофеева

Дизайнер Наталья Полякова любит сочетать фактуры и принты не меньше Марка Джейкобса: бархат — со сложной отделкой из шнура, а костюмную ткань — с жемчугом.

Александра Степанова (Amplitude)

Специализация аксессуарного бренда Amplitude, победившего в онлайн-голосовании нашего конкурса — авангардные маски, которые дизайнер Александра Степанова делает из перьев, сетки, камней и металлов.

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  • Автор: sobaka
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