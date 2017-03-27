Свежая кровь: 10 лучших молодых дизайнеров, которых нужно знать

Йолли Даркович (Loh_Apparel)

Дизайнер Йолли Даркович из Минска делают одежду в духе времени: шубы из искусственного меха, вещи и лозунгами, платья-коконы и топы с ироничными аппликациями. Хотя фрагменты коллекции отсылают нас то к Marni, то к MSGM, то к Vetements, в вещах чувствуется самобытная мысль и желание расти. А в этом случае к великим обращаться не стыдно.