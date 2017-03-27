Свежая кровь: 10 лучших молодых дизайнеров, которых нужно знать
Алиса Гагарина
Максимум комплиментов от нашего экспертного совета досталось Алисе Гагариной. А Татьяна Парфенова даже пригласила молодого дизайнера на к себе стажировку. И мы не удивляемся: Алиса делает впечатляющей сложности кутюрные платья и накидки из позолоченных перьев, которые больше напоминают арт-объекты.
Петр Старостин (PSSP)
Этнокитч — так можно описать стилистику, в которой работает молодой дизайнер из Петербурга. В его коллекции смешалось всё: личные воспоминания про жизнь в Сибири, эстетика петербургской зимы, стеганая ткань и баска с красной отстрочкой, позаимствованные у экспонатов Этнографического музея, и сложная шнуровка, как у традиционных скандинавских костюмов. Вещи PSSP можно посмотреть в магазине TeploSvetlo на Пушкинской улице.
Майя Чхартишвили и Валита Горелчаники (Umi)
Тбилисский бренд, который придумали Майя Чхартишвили и трехкратная чемпионка мира по мас-рестлингу Валита Горелчаники, работает в направлении супрематизма: комбинирует объемы, геометрические фигуры и контрастные ткани в одном луке. В итоге получается коллекция, которая напомнит нам о советском авангарде и наверняка очарует западных модников — всех тех, кто полгода назад скупал форму российской сборной на Олимпиаде.
Ольга Чернощекова
У студентки университета технологий и дизайна есть суперспособность: Ольга лихо миксует материалы и фактуры, которые даже сложно представить рядом. Цветной мех у нее, например, соседствует с фатином, проволокой и лозунгами на спине пальто по законам 2017-го.
Лилия Ладыгина (Ladygina)
Лилия Ладыгина — победитель онлайн-голосования «Новые имена в дизайне 2017». Наши читатели провозгласили фэшн-аскетизм: почти все вещи из конкурсной коллекции Ladygina телесных оттенков и лаконичного кроя. Именно так могли вылядеть бренды-аскеты Lemaire и The Row в России.
Илья Бостон (Dress up Hero)
Анна Полякова
Дизайнеру из Красноярска удается уместить в одном луке прозрачные ткани, вязку и плащевку и при этом не выйти из рамок белого цвета.
Йолли Даркович (Loh_Apparel)
Дизайнер Йолли Даркович из Минска делают одежду в духе времени: шубы из искусственного меха, вещи и лозунгами, платья-коконы и топы с ироничными аппликациями. Хотя фрагменты коллекции отсылают нас то к Marni, то к MSGM, то к Vetements, в вещах чувствуется самобытная мысль и желание расти. А в этом случае к великим обращаться не стыдно.
Наталья Тимофеева
Дизайнер Наталья Полякова любит сочетать фактуры и принты не меньше Марка Джейкобса: бархат — со сложной отделкой из шнура, а костюмную ткань — с жемчугом.
Александра Степанова (Amplitude)
Специализация аксессуарного бренда Amplitude, победившего в онлайн-голосовании нашего конкурса — авангардные маски, которые дизайнер Александра Степанова делает из перьев, сетки, камней и металлов.
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